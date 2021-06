Quittez le célibat ! Elizabeth Olsen a épousé secrètement son petit ami

in

Très probablement, ils se sont mariés pendant l’année de la pandémie. La révélation surprenante s’est produite dans la section du magazine Variety, Actors are Actors, cette fois à côté de Kaley Cuoco. Olsen Il a dit qu’il vivait à Londres depuis sept mois et qu’il était rentré à Los Angeles il y a deux jours.

Pour participer au chat via Zoom, Elisabeth Elle a dû aller aux toilettes plus loin de chez elle car son voisin fait des réparations très bruyantes dans sa maison, la comédienne a donc dû trouver cette solution pour prendre l’appel sans problème et pouvoir bien entendre sa collègue.

Robbie Arnett et Elizabeth Olsen ont annoncé leurs fiançailles en 2019. (© . 1174189369)

Puis les “aveux accidentels” se sont produits, qui ont confirmé qu’elle était déjà mariée Will arnett: “J’ai aussi remarqué que mon mari a mis Little Miss Magic, tu connais les livres ?”, a-t-il demandé Kaley, en se référant à la décoration de votre salle de bain, puis montrez-les devant la caméra.

Ainsi nous savions tous, avec cette réponse spontanée et magnifique qu’elle est déjà une femme mariée ; Olsen a ajouté : “Ce sont ces livres classiques mais ‘magiques’ grâce à WandaVision parce qu’il est trop mignon !” Bien qu’elle préfère garder leur romance loin des projecteurs, elle a dit que la pandémie lui a permis de se rapprocher de Robbie.