Quiz de Noël : Connaissez-vous bien l’histoire de la Nativité de Noël ?

Chaque année, la Nativité est jouée par des millions d’enfants du monde entier (Photo : .)

Avec tous les échanges de cadeaux, les boissons, les repas et les fêtes de bureau, il peut être facile d’oublier pourquoi nous célébrons Noël.

L’occasion chrétienne remonte à la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ.

Beaucoup d’entre nous l’auraient appris à l’école – et avons été impliqués dans de nombreuses productions étant enfants – mais, à moins que vous ne soyez religieux, vous en avez peut-être oublié beaucoup.

Avec Noël le mois prochain, il n’y a pas de meilleur moment pour tester vos connaissances sur la Nativité avec Metro.co.uk‘s quiz.

Connaissez-vous bien l’histoire de la crèche de Noël ?

Question : Où vivaient Marie et Joseph avant la naissance de Jésus ?

UNE: Nazareth

Question : Quel était le travail de Joseph ?

UNE: Un charpentier

Marie et Joseph vivaient à Nazareth (Photo: .)

Question : Quel ange a dit à Marie qu’elle devait porter l’enfant de Dieu ?

UNE: Gabriel

Question : Pourquoi Marie et Joseph ont-ils dû se rendre dans la Cité de David ?

UNE: Joseph a dû s’inscrire au recensement

Question : Dans quelle ville Jésus est-il né ?

UNE: Bethléem

Question : Pourquoi Marie et Joseph devaient-ils rester à l’écurie ?

UNE: Il n’y avait pas de place à l’auberge

Question : Où Marie a-t-elle couché l’enfant Jésus emmailloté pour dormir ?

UNE: Dans une mangeoire

Question : Que veut dire Nativité ?

UNE: C’est un nom signifiant l’occasion de la naissance de quelqu’un

Question : Combien de sages ont voyagé pour rendre visite à Jésus ?

UNE: La Bible ne le dit pas vraiment.

Question : Qu’ont suivi les mages pour trouver Jésus ?

UNE: Une étoile

Question : Quels étaient les trois cadeaux offerts à l’enfant Jésus ?

UNE: Or, encens et myrrhe

Question : Comment les bergers ont-ils appris la naissance de Jésus ?

UNE: Un ange leur a dit

Les sages ont suivi une star (Photo: .)

Question : Pourquoi le roi Hérode a-t-il essayé de tuer Jésus ?

UNE: Il craignait que Jésus ne prenne le trône

Question : Où la famille de Jésus s’est-elle enfuie de Bethléem ?

UNE: Egypte

Question : Lequel des évangiles raconte l’histoire de la Nativité ?

UNE: Luc et Matthieu



