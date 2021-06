Quiz en direct sur la police | uDécouvrir la musique

Au sommet de leur carrière, La police joué devant des foules de plus de 70 000 fans, criant les paroles de chansons classiques comme “Roxanne”, “Every Breath You Take” et “Message in a Bottle”. Lorsque le groupe s’est finalement réuni pour une tournée mondiale en 2008, ils ont vendu presque tous les spectacles, cimentant ainsi leur statut d’icône mondiale. Au fil des ans, le groupe a sorti deux albums live : Live! (1995), produit par Andy Summers, et Certifiable : Live in Buenos Aires (2008).

Tout est sur le point de changer, cependant. In célébration du premier lancement du Record Store Day 2021 le 12 juin, The Police Live Vol. 1 et Live Vol. 2 sortent pour la toute première fois en édition limitée en vinyle bleu et rouge. Disponible pour un jour uniquement au Royaume-Uni, vérifiez ici pour voir si votre disquaire local l’a.

Pensez-vous tout savoir sur les performances live de The Police ? Faites le quiz et découvrez.