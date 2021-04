Quiz “ Qui vendent ”

Au Les qui vendent, les superstars montantes du rock britannique se sont posé à eux-mêmes et à leurs fans une question difficile: devenaient-ils des sell-out? Mais quand L’OMS ont décidé de faire un album conceptuel, ils ne se sont pas retenus. Au lieu de naviguer dans les réalités de l’argent et de la célébrité en privé, le groupe les a abordés de front.

The Who Sell Out se présente comme une émission de radio pirate, avec des jingles de produits, des publicités et des publicités se faisant passer pour des chansons, comme «Odorono». Il y a de l’humour dans la musique, mais la pochette de l’album l’amène au niveau supérieur – chaque membre de The Who prétend être un porte-parole célèbre pour des produits peu glamour comme le déodorant ou les médicaments contre l’acné. Mais connaissez-vous bien l’album lui-même? Répondez à notre quiz The Who Sell Out ci-dessous pour le découvrir!

