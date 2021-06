Quiz ‘Ring Ring’ d’ABBA | uDécouvrir la musique

ABBAle premier album de, Ding Dong, a présenté au monde l’emblématique quatuor suédois. Ils ont ensuite dominé les charts pop et sont devenus des superstars internationales, mais lors de la sortie de l’album en mars 1973, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad se considéraient à peine comme un groupe. En fait, leurs premiers enregistrements sont crédités aux membres individuels et non à ABBA. Mais le succès majeur de “Ring Ring” a prouvé qu’ils avaient quelque chose de spécial et leur décision de se regrouper officiellement alors qu’ABBA a ouvert la voie à des décennies d’albums inoubliables et à des millions de fans dévoués.

Avec un assortiment de ballades, de chansons rock, de mélodies pop mélangeant les genres et bien sûr, le hit titulaire accrocheur, leurs débuts présentent certains des éléments qu’ils affineraient plus tard pour créer certaines de leurs chansons les plus classiques. Mais que savez-vous de ce disque ? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

Et, pendant que vous jouez, écoutez la meilleure liste de lecture d’ABBA ici.