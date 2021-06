Quiz ‘Waterloo’ d’ABBA | uDécouvrir la musique

in

Sorti en mars 1974, ABBAle deuxième album studio de , Waterloo, sont arrivés juste un mois avant leur triomphe à l’Eurovision et ont mis le quatuor suédois sur la voie de la célébrité mondiale. A peine installés dans leur nouveau nom de groupe (ils portaient auparavant leurs prénoms) et le succès de leur premier album, les titans de la pop ont saisi l’opportunité de concourir à nouveau à l’Eurovision dans l’espoir d’une reconnaissance internationale. L’affaire a payé mieux qu’ils n’auraient pu l’espérer. Plutôt que d’être victime d’un effondrement de deuxième année, le groupe a continué à gagner en popularité.

S’essayant au reggae, au rock et au schlager, le groupe a créé plusieurs airs pop irrésistibles qui allaient faire de cet album un album célébré et apprécié des fans du monde entier. Mais que savez-vous de Waterloo, l’album ? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

