Qu’obtenez-vous lorsque vous croisez Vimeo + TikTok ? Un succès commercial potentiel

Alors que de plus en plus d’entreprises utilisent désormais des vidéos courtes pour atteindre leurs clients, Vimeo et TikTok ont ​​annoncé un nouveau partenariat.

À la suite de ce partenariat, les puissants outils vidéo de Vimeo seront intégrés à la plate-forme TikTok, ce qui permettra aux PME de créer des publicités vidéo efficaces pour mieux engager leurs clients.

Selon les tests de pré-version des capacités combinées des deux sociétés, les participants ont vu des taux de clics jusqu’à 50 % plus élevés par rapport aux campagnes précédentes lancées sur d’autres plateformes. Dans le même temps, les entreprises ont pu doubler le nombre de vidéos qu’elles ont créées en peu de temps grâce à la nouvelle intégration.

SVP du développement commercial chez Vimeo, Richard Bloom a expliqué comment le nouveau partenariat peut aider les PME à atteindre les clients dans un communiqué de presse, en déclarant :

“Vimeo et TikTok résolvent l’un des problèmes les plus importants pour les PME lorsqu’ils cherchent à atteindre les clients : comment créer facilement et à moindre coût du contenu de qualité professionnelle à grande échelle. Nous sommes ravis d’être la première plate-forme de création vidéo à s’intégrer à TikTok For Business et pour étendre la portée de Vimeo Create, afin que davantage d’entreprises puissent engager encore plus de clients en ligne.”

Partenaires marketing TikTok

Vimeo est la dernière entreprise à rejoindre les partenaires marketing TikTok, qui est composé d’un groupe d’experts approuvés qui créent, mettent en œuvre et mesurent les campagnes publicitaires TikTok.

Cependant, la société est le premier partenaire à recevoir un badge dans la toute nouvelle sous-catégorie des outils créatifs de TikTok, qui aide les marques à produire des actifs créatifs en tirant parti des meilleures pratiques de TikTok.

Grâce à ce partenariat unique en son genre entre la société de médias sociaux et une société de logiciels vidéo, les PME peuvent désormais utiliser l’outil de production vidéo AI de Vimeo Vimeo Create pour produire et publier des publicités directement dans TikTok Ad Manager en quelques minutes. Vimeo et TikTok ont ​​également travaillé ensemble pour développer des modèles vidéo personnalisés disponibles exclusivement dans Vimeo Create et optimisés pour la plate-forme vidéo abrégée.

Cette nouvelle intégration est désormais disponible pour tous les utilisateurs Vimeo et les entreprises souhaitant rejoindre TikTok Les partenaires marketing peuvent consulter le site Web pour plus d’informations.