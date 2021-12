Quoi acheter avec la carte-cadeau Apple que vous avez déballée

Les cartes-cadeaux Apple sont toujours un cadeau populaire pour Noël et autres jours fériés. Si vous en avez déballé un cette année, nous avons dressé une liste de 23 façons de le dépenser, avec toutes les idées d’achats à moins de 100 $ aux États-Unis.



Gardez à l’esprit qu’Apple proposait auparavant deux cartes-cadeaux distinctes, notamment une carte-cadeau Apple Store pour les produits en magasin et une carte-cadeau iTunes pour l’achat de contenu comme des applications, des jeux, des émissions de télévision et des films. Ces cartes-cadeaux ont depuis été combinées dans la carte-cadeau Apple tout-en-un, qui indique « la carte-cadeau pour tout Apple » sur l’emballage.

Pour utiliser une carte-cadeau Apple sur un iPhone ou un iPad, ouvrez l’App Store, appuyez sur votre photo dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur Échanger une carte-cadeau ou un code.

Quoi acheter avec une carte-cadeau Apple

1. Chiffon de polissage de pomme (19 $)



Nettoyez votre iPhone et autres appareils avec le chiffon de polissage d’Apple, qui est devenu une sorte de mème depuis sa sortie en octobre 2021.

2. Câble Lightning vers USB-C de deux mètres (29 $)



Le câble Lightning vers USB-C extra-long de 2 mètres d’Apple vous permet de charger confortablement votre iPhone dans des situations où une prise de courant est un peu hors de portée.

3. AirTag (29 $)



Gardez une trace de vos biens avec le traqueur d’articles d’Apple, qui s’intègre à l’application Find My sur iPhone. Un pack de quatre est également disponible pour 99 $.

4. AirFly Pro de Twelve South (54,95 $)



L’accessoire AirFly Pro de Twelve South vous permet d’utiliser des écouteurs sans fil AirPods ou Beats avec le système de divertissement en vol d’un avion. Branchez simplement AirFly Pro dans la prise casque d’un avion pour regarder ou écouter avec vos AirPods.

5. Apple Watch Band (49 $ +)



Vous avez une Apple Watch ? Offrez-vous un nouveau groupe, avec des dizaines d’options parmi lesquelles choisir, y compris le Solo Loop sur mesure.

6. Coque iPhone (29,95 $+)



Vous avez un iPhone ? Offrez-vous un nouveau boîtier, avec des dizaines d’options parmi lesquelles choisir, y compris celles de marques tierces comme OtterBox.

7. Pré-commande Spider-Man: No Way Home (19,99 $)



Spider-Man: No Way Home joue actuellement exclusivement dans les cinémas, mais pour ceux qui préfèrent attendre de regarder le film à la maison, il peut être pré-commandé maintenant via l’application TV d’Apple pour 19,99 $ afin que vous soyez prêt à regarder quand le film est mis à disposition sur demande. Vous ne serez pas facturé tant que vous n’aurez pas téléchargé le film.

8. Chargeur MagSafe (39 $)



Le chargeur MagSafe d’Apple se fixe magnétiquement à l’arrière de n’importe quel modèle d’iPhone 12 ou d’iPhone 13 pour une charge sans fil à des vitesses allant jusqu’à 15 W.

9. Portefeuille MagSafe (59 $)



Le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple se fixe magnétiquement à l’arrière de n’importe quel modèle d’iPhone 12 ou d’iPhone 13 et peut stocker jusqu’à trois cartes de crédit ou identifiants. La dernière version du portefeuille MagSafe prend également en charge Find My, vous pouvez donc suivre l’emplacement du portefeuille si vous le perdez.

10. Batterie MagSafe (99 $)



La batterie MagSafe d’Apple se fixe magnétiquement à l’arrière de n’importe quel modèle d’iPhone 12 ou d’iPhone 13, offrant une autonomie supplémentaire lors de vos déplacements.

11. Abonnez-vous à Disney+



Échangez votre carte-cadeau Apple et utilisez le solde contre un abonnement Disney+ via l’application Disney+ sur l’App Store.

12. Abonnez-vous à YouTube Premium



Échangez votre carte-cadeau Apple et utilisez le solde contre un abonnement YouTube Premium via l’application YouTube sur l’App Store.

13. Support de chargeur MagSafe 2 en 1 de Belkin (99,95 $)



Disponible en blanc ou noir, le support de chargeur sans fil BOOST↑CHARGE PRO 2-en-1 de Belkin avec MagSafe comprend un chargeur MagSafe intégré pour les modèles iPhone 12 et iPhone 13, ainsi qu’une base de chargement sans fil Qi pour AirPods.

14. Beats Flex (49,99 $)



Avec une puce W1 pour un jumelage facile avec les appareils Apple, les Beats Flex sont des écouteurs sans fil d’entrée de gamme avec un cordon entre chaque oreillette.

15. Économisez avec un abonnement annuel à Apple Music



Échangez votre carte-cadeau Apple et utilisez le solde contre un abonnement annuel Apple Music pour 99,99 $ par an, soit une économie de près de 20 $ par an par rapport à 9,99 $ par mois. Passez d’un abonnement mensuel à un abonnement annuel dans l’application Paramètres sur iPhone sous Votre nom > Abonnements > Apple Music.

16. Économisez avec Apple One



Échangez votre carte-cadeau Apple et utilisez le solde contre Apple One, qui vous permet de vous abonner à plusieurs services Apple à prix réduit.

17. Tasse de braise (99,95 $)



Conçue pour la maison ou le bureau, la tasse Ember à température contrôlée garde votre café ou autre boisson au chaud jusqu’à une heure et demie. Une application complémentaire pour iPhone et Apple Watch vous permet de régler votre température de consommation précise pour les boissons chaudes, de suivre la consommation de caféine, d’enregistrer des préréglages pour vos boissons préférées, et plus encore.

18. Crayon Logitech (69,95 $)



Disponible en gris ou orange, le Logitech Crayon est une alternative plus abordable à l’Apple Pencil pour dessiner sur les modèles d’iPad compatibles.

19. HomePod mini (99 $)



Sorti en octobre 2020, le HomePod mini est le petit haut-parleur intelligent compatible Siri d’Apple pour écouter de la musique, contrôler les accessoires HomeKit, et plus encore. HomePod mini est disponible en blanc, gris sidéral, jaune, orange et bleu.

20. Stockage iCloud



Échangez votre carte-cadeau Apple et utilisez le solde pour un stockage iCloud supplémentaire, à partir de 50 Go pour 0,99 $ par mois.

21. Ampoule Nanoleaf Essentials A19 (19,95 $)



L’ampoule LED intelligente à changement de couleur de Nanoleaf est compatible avec HomeKit, ce qui lui permet d’être contrôlée avec Siri. Un pack de trois est également disponible pour 49,95 $.

22. Bouteille d’eau intelligente HidrateSpark 3 (59,95 $)



Avec une application compagnon pour iPhone, iPad et Apple Watch, la bouteille d’eau intelligente HidrateSpark 3 compatible Bluetooth aide à améliorer votre consommation d’eau en suivant votre consommation d’eau et en s’illuminant lorsqu’il est temps de boire.

23. von Holzhausen Le portefeuille du bracelet de montre (99,95 $)



Êtes-vous un passionné du groupe Apple Watch? Organisez votre collection de bracelets avec le portefeuille von Holzhausen The Watch Band Portfolio, un étui de transport en cuir.