Quoi de mieux à prendre si vous avez des doutes sur la contagion par omicrom : ressemble-t-il au tamol ou à l’ibuprofène ? | Vie

La nouvelle variante du coronavirus nous met sens dessus dessous. Le dilemme de la prise de paracétamol ou d’ibuprofène ne semble pas clair. Nous vous laissons donc ici les recommandations de certains experts dans ce domaine.

micron, la nouvelle variante du coronavirus est entrée en force et les cas montent en flèche. Cependant, les symptômes d’une contagion par elle diffèrent à certains égards de ceux associés jusqu’à présent au coronavirus Original – Ceux-ci incluent une fatigue extrême, des courbatures, une toux sèche, de la fièvre, des maux de tête ou des sueurs nocturnes.

Au contraire, ils n’apparaissent pas forcément avec Ómicron d’autres caractéristiques de COVID-19, telles que perte de l’odorat et du goût ou toux sévère.

Paracétamol VS. Ibuprofène. Que prendre si vous avez des symptômes de COVID-19 Par Omicron

Eh bien, selon la Commission de la santé publique, ils optent pour la possibilité de prendre du paracétamol dans le cas de personnes infectées par la variante omicron et présentant certains des symptômes susmentionnés.

Le paracétamol appartient au groupe de médicaments appelés analgésiques et antipyrétiques et est indiqué pour le traitement symptomatique de la douleur de toute cause d’intensité modérée, ainsi que des états fébriles et de l’inconfort qui accompagnent le rhume et la grippe.

Bien il est vrai que vous pouvez également prendre un analgésique comme l’ibuprofène et que rien ne vous arrivera, « le paracétamol est recommandé car il est plus antipyrétique », explique Lorenzo Armenteros, médecin au centre de santé Illas Canarias de Lugo.

« C’est celui qui a le moins d’effets secondaires. Il est plus sûr, malgré le fait qu’il ait des contre-indications pour les personnes atteintes d’une maladie du foie », dit-il dans des communiqués. Alors on ne parle plus de savoir si l’ibuprofène est bon ou pas pour le covid, sinon pour ses Effets à long terme.

Que vous preniez du paracétamol ou non, ce que ces experts recommandent vraiment, c’est d’être conscient de la sensation de détresse respiratoire, précisez que la prise de paracétamol ou d’un autre analgésique n’élimine pas complètement tous les symptômes et leur rappelle la nécessité de consulter le personnel médical et de demander une évaluation de santé.

En fin de compte, c’est votre propre système qui doit vaincre le virus et faites-le supprimer. Les médicaments diminueront simplement les symptômes, donc en dehors des médicaments, une bonne alimentation riche en vitamines et beaucoup de repos aideront à garder notre système fort.