Quoi de mieux pour votre santé, être un lève-tôt ou un oiseau de nuit ? | La vie

Nous savons que nous devons dormir 7 ou 8 heures par jour pour être en bonne santé, mais ce qui n’est pas si clair, c’est quand se reposer ces heures…

Les anglo-saxons ont un dicton : le lève-tôt obtient le ver, ce qui signifie littéralement : le lève-tôt prend le ver. C’est l’équivalent de notre dicton : Qui se lève tôt, Dieu aide.

Un lève-tôt est celui qui se lève très tôt, c’est-à-dire, il se couche tôt et se lève à l’aube. Au lieu de cela, un Hibou de nuit est la personne qui se couche tard et se lève tard. Quoi de mieux pour la santé ?

Nous appartenons presque tous à ces deux groupes. Certains préfèrent se lever tôt et accomplir leurs tâches tôt, d’autres restent éveillés très tard pour les terminer et se lèvent en milieu de matinée. Parce que?

Comme expliqué par le site de santé Healthline, ce n’est pas choisi par nous. note le le chronotype de chaque personne, qui est le moment où nous avons des pics d’énergie où nous sommes le plus concentrés, ou des bas où nous nous sentons plus fatigués. Chaque personne est différente.

Le chronotype dépend de plusieurs facteurs : les gènes, rythmes circadiens qui régulent notre sommeil et, selon une étude de 2020, même Traits de personnalité.

Par exemple, les personnes les plus ambitieuses ont tendance à être plus lève-tôt.

Les lève-tôt ils se couchent tôt et se lèvent très tôt aussi. Sils se sentent plus énergiques le matin, et ils se décomposent l’après-midi et la nuit.

Ils sont bons employés parce qu’ils fonctionnent mieux pendant les heures de travail, qui sont généralement le matin.

Cependant ils peuvent avoir des problèmes dans leurs relations socialesComme il leur est difficile de sortir la nuit, ils préfèrent se coucher tôt.

Au contraire, oiseaux de nuit ils se couchent très tard et se lèvent très tard. Ils ont du mal à s’étirer le matin, et ils fonctionnent mieux l’après-midi ou même la nuit, sans le bruit et les perturbations de la journée.

Ils ne s’adaptent pas bien aux heures de travail, mais ils regorgent de métiers d’art, d’écrivains, d’acteurs et d’indépendants qui peuvent travailler à la dernière minute.

Une étude de 2019 a révélé que travailler la nuit présente certains inconvénients, tels que certains problèmes de métabolisme et des risques plus élevés de problèmes mentaux.

Mais le plus important est savoir quel genre de oiseau sommes, et s’adapter à ces cycles de sommeil. Ce n’est pas toujours facile à découvrir.

Une astuce consiste à passer plusieurs jours sans réveil (par exemple, en vacances) et ne s’endormir que lorsque nous dormons.

Si vous commencez à bâiller lorsque le soleil se couche, vous êtes peut-être un lève-tôt. Si vous ne vous endormez qu’après minuit, vous êtes un oiseau nocturne.