Quoi de neuf à Discovery+ en janvier 2022

Lancez 2022 avec de nouveaux titres sur discovery+. Le jour du Nouvel An, les abonnés à la plate-forme de streaming peuvent se connecter à de nombreuses nouvelles émissions, dont certaines ont des visages familiers. De la renaissance de l’émission paranormale ultime, Ghost Hunters, et de la première de London Lit, qui suit la vie et les amours d’un groupe de Britanniques nigérians glamour, il y en a pour tous les goûts sur discovery+.

Plus tard dans le mois, découvrez les coulisses d’un film d’horreur emblématique avec Shock Doc: Scream: The True Story et suivez certains des meilleurs agents immobiliers dans l’un des codes postaux les plus exclusifs du pays avec les stars de Selling the Hamptons. Continuez à faire défiler pour voir tous les titres à venir à la découverte+ en janvier 2022.

Paranormal et inexpliqué

Chasseurs de fantômes – Samedi 1er janvier : La célèbre équipe TAPS revient à l’émission paranormale qui a tout commencé avec une toute nouvelle série Ghost Hunters. Les membres originaux Jason Hawes, Steve Gonsalves et Dave Tango, ainsi que Shari DeBenedetti, se réunissent pour revisiter leurs cas les plus effrayants et enquêter sur de nouvelles hantises inquiétantes. Et ne soyez pas surpris de voir des visages familiers et des invités spéciaux rejoindre l’équipe à la chasse.

Shock Docs : Scream : The True Story – Vendredi 14 janvier : Un tout nouveau spécial Shock Docs mélange une enquête paranormale, des médias d'archives et des interviews d'experts alors qu'il plonge dans l'horreur de la vie réelle d'un tueur en série qui croyait qu'il était possédé par un démon et dont la vague de crimes horribles a inspiré le film à succès, Scream.

Accueil

Homeboy – Samedi 1er janvier : Homeboy suit l’homme de la renaissance des temps modernes Rajiv Surendra, mieux connu pour son interprétation de Kevin Gnapoor dans Mean Girls, alors qu’il traverse une journée ordinaire de manière créative et déterminée. Rajiv montre comment les tâches quotidiennes, de l’épicerie à la préparation du dîner, peuvent devenir la partie la plus satisfaisante de la journée. Véritable touche-à-tout, Rajiv transforme les fleurs de supermarché en compositions florales personnalisées, sert un dîner de pâtes en utilisant sa recette de sauce maison et partage son approche contemporaine de la maîtrise des tâches banales de la vie en œuvres d’art gratifiantes.

L'atelier de réparation – dimanche 2 janvier : Certains des experts en restauration les plus qualifiés de Grande-Bretagne insufflent une nouvelle vie à des objets de famille très précieux qui sont déposés par des membres du public, qui révèlent les histoires personnelles derrière les objets.

Accueil (suite)

Remix My Space avec Marsai Martin – Samedi 15 janvier : Les jeunes remarquables qui ont eu un impact positif durable dans leurs communautés auront la surprise de leur vie lorsque l'actrice Marsai Martin se présentera dans leur jardin, école ou parc local avec des nouvelles étonnantes qu'elle et son équipe leur donneront une cure de jouvence personnalisée dans la nouvelle série discovery+ Remix My Space avec Marsai Martin. Au cours de la saison de huit épisodes, Marsai, mieux connue de la sitcom ABC Black-ish, s'inspirera de sa passion personnelle pour la décoration d'intérieur pour créer de superbes refontes de chambre à coucher pour des jeunes exceptionnels nommés par leurs pairs qui ont fait une différence dans leurs communautés en faisant tout. de l'envoi de colis de soins aux enfants atteints de cancer à nourrir les sans-abri ou à apprendre aux enfants à cuisiner leurs propres repas nutritifs. Après avoir surpris chaque jeune avec la bonne nouvelle, l'équipe de conception d'experts de Marsai, dont la menuisier Joanie Sprague et la designer Tiffany Thompson, créera une oasis à couper le souffle reflétant les intérêts, l'individualité, la personnalité et le style de chaque adolescent.

Accueil (suite)

Vendre les Hamptons – Jeudi 20 janvier : Des personnalités plus grandes que nature, un marché de vendeurs brûlant, des propriétés de luxe super exclusives et le potentiel de ventes méga-dollars se mélangent dans un puissant cocktail de drame immobilier et de concurrence dans le monde réel dans la nouvelle série discovery+, Selling the Hamptons. La série de style docu suivra une équipe de six agents immobiliers basés dans les Hamptons de Nest Seekers International-Bianca D'Alessio, JB Andreassi, Michael Fulfree, Peggy Zabakolas, Kenny Arias et Mia Calabrese. Au cours de la série, les agents se battent pour se faire une place sur le marché immobilier d'élite de l'East End. Avec une forte demande, des stocks limités et une saison de vente courte du Memorial Day à la fête du Travail, la pression atteint des niveaux explosifs et la loyauté est mise à l'épreuve.

Vrai crime

King of the Con – Vendredi 14 janvier : Du jeune prodige au condamné, au pasteur, au combattant de la fraude, à la condamnation à nouveau, Barry Minkow est devenu le maître de l’auto-réinvention – il suffit de demander aux innombrables personnes qui ont été victimes de lui au fil des ans. King of the Con donne aux vrais fans de crime un aperçu ultime de la façon dont un escroc peut se réinventer et devenir riche – plusieurs fois. Mettant en vedette l’une des premières interviews de Minkow discutant de sa vie et de ses crimes, un casting coloré de personnages et dégoulinant du flair emblématique des années 80 et de la pop funky des années 90, King of the Con catapulte à nouveau l’histoire inconcevable de tromperie, de rédemption et de tromperie de Minkow sur quatre décennies , exposant Barry Minkow comme l’un des escrocs les plus incroyables qui ait jamais existé.

Unraveled : Mystery at the Mansion – Jeudi 20 janvier : En septembre 2009, une nuit calme dans le quartier exclusif d’Isleworth, en Floride, a été brisée par un appel au 911 du magnat de l’immobilier, Bob Ward, qui, sans y être invité, a déclaré : « Je viens de tirer sur ma femme ». Lorsque les enquêteurs se présentent peu de temps après, ils trouvent Diane Ward abattue dans la chambre principale de la maison. Dans le prochain volet de l’anthologie Unraveled, Billy Jensen et Alexis Linkletter parlent aux forces de l’ordre, aux membres de la famille et à Bob Ward lui-même, pour faire la lumière sur la mort mystérieuse de Diane Ward.

Détective américain avec Joe Kenda – Mercredi 26 janvier : Le lieutenant Joe Kenda est l'un des détectives des homicides les plus talentueux du pays, et il est de retour pour faire pencher sa casquette aux autres grands hommes et femmes qui ont répondu à l'appel. Au fil des ans, Kenda a entendu parler de cas qui défient la logique et exposent la dépravation de la nature humaine : des enquêtes si déroutantes que les rebondissements semblent plus scénarisés à Hollywood que la réalité. Maintenant, Kenda échange ses propres dossiers pour apporter aux téléspectateurs des enquêtes étonnantes de tout le pays, chaque épisode présentant un détective des homicides différent dont les efforts inlassables ont aidé à rendre justice à la victime.

Mode de vie

London Lit – Samedi 1er janvier : London Lit suit la vie et les amours d’un groupe de jeunes Britanniques nigérians ambitieux et glamour qui poursuivent tous leur propre idée du succès. Présentant une communauté où les attentes familiales élevées ont souvent un impact sur les choix de carrière, les relations et même les groupes d’amitié, la série est une représentation ambitieuse et authentique de la vie britannique à travers une lentille totalement distincte mais tout à fait racontable.

Telle mère telle fille? – Samedi 8 janvier : Telle mère telle fille? suit six paires de mères et de filles qui se lancent dans une retraite de trois semaines pour remédier à leurs relations brisées. Les émotions sont vives alors que la guérison de ces relations révèle des secrets longtemps gardés, rouvrant de vieilles blessures et révélant des problèmes profondément enracinés. Avec l'aide d'experts en santé mentale, le Dr Cynthia Powell-Hicks et le Dr Allycin Powell-Hicks – un duo mère/fille eux-mêmes qui peuvent s'identifier de manière unique à la dynamique – les femmes travaillent ensemble pour traiter les traumatismes et cultiver les compétences nécessaires pour avoir une relation saine et aimante les uns avec les autres. Pour certains, ce voyage peut sembler impossible et pour d'autres, c'est une expérience qui change la vie.

Automobile

Radford Returns – Samedi 22 janvier : Radford Returns suit un concepteur de voitures de sport de luxe, un maître d'œuvre record et un champion du monde de F1 chargé de concevoir, construire et tester la dernière supercar à essence pour Lotus tout en établissant leur vie en Californie et en construisant un monde. l'équipe de classe autour d'eux. Ant Anstead, Jenson Button, Mark Stubbs et Roger Behle se sont unis pour faire revivre la grande entreprise britannique de carrosserie Radford, héritant d'un passé coloré de célébrités et d'un héritage automobile impressionnant. Leur travail consiste à concevoir et à construire des automobiles très recherchées pour les marques les plus historiques du monde et à répondre aux besoins d'un client Radford moderne.

Réseau Magnolia

Chroniques de la cabane – Vendredi 14 janvier : Cette série explore l’architecture, le design et la connexion humaine derrière de belles cabines et leurs paysages environnants.

Découvrez ces titres, et bien d’autres, sur discovery+ ici.

