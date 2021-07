Depuis l’introduction de l’application Find My unifiée, Apple s’efforce d’améliorer l’expérience « Find My ». iOS 15 apporte de nouvelles fonctionnalités majeures à ‌Find My‌, notamment des fonctionnalités telles que les emplacements en direct et la possibilité de suivre un iPhone même après son effacement ou sa mise hors tension.



Ce guide couvre tout ce qu’Apple a ajouté à l’application ‌Find My‌ dans ‌iOS 15‌.

Lieux en direct

Lorsque vous suivez un ami ou un membre de votre famille à l’aide de l’application ‌Find My‌, elle affiche désormais des mises à jour en continu sur leur emplacement plutôt que de se mettre à jour avec un nouvel emplacement toutes les quelques minutes.

Apple dit que cette fonctionnalité est conçue pour fournir une idée immédiate de la vitesse, de la direction et de la progression lorsque vous regardez l’emplacement de quelqu’un.

Localisez les appareils perdus qui sont éteints

Les appareils qui ont été éteints peuvent toujours être suivis par le réseau ‌Find My‌ dans ‌iOS 15‌. Si la batterie d’un appareil était faible ou s’il a été éteint par un voleur, il peut toujours être trouvé lorsqu’il est à proximité d’un autre appareil Apple.



Le réseau ‌Find My‌ est une fonctionnalité qu’Apple a introduite avec iOS 13, et il a permis aux appareils Apple d’être localisés même sans connexion WiFi ou cellulaire en tirant parti d’autres iPhones, iPads et Mac à proximité.

Dans ‌iOS 15‌, Apple a étendu le réseau ‌Find My‌ pour fonctionner avec les appareils qui sont également éteints. Apple n’a pas expliqué comment fonctionne cette fonctionnalité, mais la puce U1, Bluetooth ou NFC continue d’être alimentée en arrière-plan même lorsque votre appareil est éteint ou à court de batterie, bien que dans le cas de la batterie, le suivi puisse durer un temps limité. nombre d’heures.

Apple a une fonctionnalité similaire pour les clés de voiture qui utilise NFC, et elle dure environ cinq heures après la mort de la batterie d’un iPhone‌. Dans ce cas, il vous permet de continuer à déverrouiller votre voiture si votre ‌iPhone‌ est mort.

Pour que cette fonctionnalité fonctionne, la fonctionnalité de réseau « Find My » doit être activée. Il est activé par défaut, mais vous pouvez vérifier en accédant à votre profil, en appuyant sur ‌Rechercher mon‌, en sélectionnant ‌Rechercher mon‌ ‌iPhone‌, puis en vous assurant que “‌Rechercher mon‌ réseau” est activé.

Localisez les appareils perdus qui ont été effacés

Si quelqu’un vole votre ‌iPhone‌ puis l’efface, dans ‌iOS 15‌, il apparaîtra toujours dans l’application ‌Find My‌, et il sera traçable même après avoir été effacé.

La fonctionnalité est liée au verrouillage d’activation, qui empêche quelqu’un d’utiliser votre ‌iPhone‌ sans votre identifiant Apple et votre mot de passe. Dans iOS 14 et les mises à jour iOS antérieures, l’effacement d’un appareil laisserait le verrouillage d’activation activé afin que personne ne puisse utiliser votre ‌iPhone‌ sans votre mot de passe, mais l’effacement d’un appareil empêchait ‌Find My‌ de fonctionner.

Un ‌iPhone‌ effacé n’apparaîtrait pas dans l’application ‌Find My‌, mais maintenant, effacer un ‌iPhone‌ ne fonctionne plus de cette façon. Si le verrouillage d’activation est activé (c’est-à-dire qu’il n’a pas été effacé à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe pour désactiver le verrouillage d’activation), il est lié à votre compte et localisable à l’aide de « Find My ».

Combinée à la fonction de suivi d’un appareil éteint, l’application ‌Find My‌ sert de moyen de dissuasion beaucoup plus puissant contre le vol.

Pour éviter que quelqu’un ne soit amené à acheter un appareil lié à votre compte, l’écran Hello indiquera clairement que l’appareil est verrouillé, localisable à l’aide de « Find My » et la propriété de quelqu’un d’autre.

Alertes de séparation

Avec les alertes de séparation, l’application ‌Find My‌ peut vous faire savoir si un ‌iPhone‌ ou un iPad est oublié en vous alertant sur l’un des autres appareils avec vous.



Les alertes de séparation fonctionnent pour les AirTags et pour les accessoires tiers qui s’intègrent au réseau ‌Find My‌, donc si vous laissez un portefeuille ou un MacBook dans un café après être sorti avec votre ‌iPhone‌, votre ‌iPhone‌ vous le fera savoir.

Les alertes de séparation peuvent être activées dans l’application « Find My » et doivent être activées pour chaque élément individuel que vous possédez. Vous pouvez également définir des exceptions. Ainsi, si vous laissez intentionnellement quelque chose à la maison, vous ne recevrez pas d’alerte.

Trouver mon pour les AirPods

Pour AirPods Max et AirPods Pro, le réseau ‌Find My‌ est capable de fournir un emplacement approximatif si ces éléments sont perdus.

Les AirPod sont toujours apparus dans l’application ‌Find My‌, mais jusqu’à présent, les fonctionnalités étaient limitées. Dans ‌iOS 14‌ et les versions antérieures d’iOS, ‌AirPods Pro‌ et Max apparaissent dans Find My‌, mais s’ils sont hors de portée Bluetooth de vos propres appareils, vous ne voyez que leur dernier emplacement connu.



Avec le réseau ‌Find My‌, ‌AirPods Pro‌ et ‌AirPods Max‌ peuvent communiquer avec les appareils Apple des autres, ce qui vous permet de les suivre même lorsqu’ils sont hors de portée de vos propres appareils.

Vous pouvez obtenir un emplacement approximatif en utilisant cette méthode, et Apple dit qu’il est conçu pour vous aider à vous mettre à portée Bluetooth afin que vous puissiez activer la fonction Jouer un son pour les retrouver.

Il existe désormais un widget Find My‌ que vous pouvez ajouter à l’écran d’accueil ou à la vue Aujourd’hui pour suivre les éléments en un coup d’œil sans avoir à ouvrir l’application ‌Find My‌.



Les widgets sont disponibles en deux tailles, petite et moyenne, et peuvent être utilisés pour suivre des personnes ou des éléments. La fonction Contacts suit vos amis et les membres de votre famille qui ont activé le partage de position, et le widget Éléments suit vos articles AirTag et accessoires tiers qui utilisent le réseau ‌Find My‌.

Appuyez sur l’un des widgets ‌Find My‌ pour ouvrir l’application ‌Find My‌ complète.

Find My sur iPad et Mac

Les modifications de ce guide s’appliquent à l’iPhone‌, mais sur l’iPad‌, il existe une prise en charge des alertes de séparation, du widget ‌Find My‌ et des emplacements en direct pour la famille et les amis.

Les Mac avec macOS Monterey prennent en charge le widget ‌Find My‌ et les emplacements en direct pour la famille et les amis. Le suivi hors ligne et le suivi des appareils effacés sont des fonctionnalités limitées à ‌iPhone‌.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur ‌Find My‌ dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.