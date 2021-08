Quoi de neuf avec l’application Santé dans iOS 15 : partage de données, améliorations des résultats de laboratoire, enregistrements de vaccins COVID et plus encore

in

Apple a apporté des améliorations notables à l’application Santé dans iOS 15, principalement pour aider les utilisateurs d’iPhone à prendre soin des parents âgés et d’autres personnes qui pourraient avoir besoin d’une surveillance et d’une aide médicales supplémentaires.



Il existe de nombreuses fonctionnalités de partage qui permettent aux utilisateurs de garder un œil sur les données de santé d’un être cher, ainsi que des fonctionnalités bonus telles que des mesures de stabilité de marche et des améliorations de la présentation des résultats de laboratoire. Ce guide met en évidence tous les nouveaux ajouts de l’application Santé ‌iOS 15‌.

Stabilité de marche

La stabilité à la marche est une nouvelle mesure de la santé qui utilise les données extraites de l’iPhone‌ pour donner un aperçu du risque de chute d’une personne.



Il utilise des algorithmes qui évaluent l’équilibre, la force et la démarche, à l’aide de mesures telles que la vitesse de marche, la longueur des pas et les données d’asymétrie de marche.

Les utilisateurs d’‌iPhone‌ peuvent choisir de recevoir une notification lorsque le risque de stabilité de la marche est élevé. La fonctionnalité propose également des exercices organisés pour améliorer la stabilité de la marche.

Améliorations des résultats de laboratoire

Les résultats de laboratoire importés dans l’application Santé à partir d’un fournisseur de soins de santé incluent désormais beaucoup plus d’informations sur les résultats des tests de laboratoire, le résultat reçu, la signification du résultat reçu et la comparaison entre le résultat et les tests précédents.



Il fournit un visuel clair pour savoir si un résultat de laboratoire est normal ou hors de portée afin que vous puissiez voir en un coup d’œil si quelque chose ne va pas. Les faits saillants du laboratoire sont affichés dans le résumé de la santé, et les laboratoires importants peuvent être épinglés pour un accès rapide.

Vaccins COVID-19 et résultats des tests

‌iOS 15‌ prend en charge le stockage numérique des dossiers de vaccination COVID-19. Les prestataires de soins de santé ou les États peuvent proposer un code QR que les utilisateurs d’‌iPhone‌ peuvent numériser pour télécharger leurs dossiers de vaccination dans l’application Santé.



Les résultats des tests COVID-19 sont également pris en charge.

Faits saillants de la glycémie

Les utilisateurs qui surveillent leur glycémie peuvent recevoir des surbrillances qui affichent la glycémie pendant le sommeil et pendant l’exercice. Apple a ajouté des graphiques interactifs pour permettre aux utilisateurs de visualiser et d’analyser plus facilement leurs données de glycémie.

Tendances de la santé

Dans l’application Santé, la fonction Tendance analyse les données partagées et fournit des détails en un coup d’œil sur la progression des mesures de santé, telles que la fréquence cardiaque et le niveau d’activité. Dans ‌iOS 15‌, les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des notifications lorsqu’une nouvelle tendance est détectée dans les données de santé.

Fonctionnalités de partage

L’application Santé ‌iOS 15‌ ajoute plusieurs options de partage pour partager vos données de santé avec les membres de votre famille.

Partager des données de santé

Les données de santé peuvent être partagées avec d’autres à partir de ‌iOS 15‌, afin que les membres de la famille puissent échanger des informations sur la santé ou qu’un enfant puisse mieux s’occuper d’un parent âgé. Les utilisateurs d’‌iPhone‌ peuvent choisir des données de santé spécifiques à partager, y compris la santé cardiaque, l’activité, les laboratoires, les signes vitaux, l’identification médicale, le suivi du cycle, les études de recherche, etc.



Lorsque les données sont partagées, seul un résumé de chaque tendance de sujet est partagé plutôt que chaque point de données. Ainsi, par exemple, la personne qui voit les données partagées avec verra un résumé global de la fréquence cardiaque si les informations de fréquence cardiaque sont partagées, mais pas toutes les données de fréquence cardiaque.



Les données partagées s’affichent dans l’application Santé de l’autre personne, ce qui facilite et accélère l’accès. Chaque fois que des informations de santé mises à jour sont disponibles, la personne qui voit les données partagées recevra une notification pour les voir.



Les informations sur les tendances de santé sont également partagées lorsque les données de santé sont partagées, et il existe une fonction de messages intégrée pour discuter des changements et des mesures de santé.

Partager des notifications

Apple enverra des notifications lorsque les informations de santé partagées sont mises à jour, mais des notifications sont également envoyées pour une fréquence cardiaque élevée et des rythmes cardiaques irréguliers, donc si un parent âgé a une urgence, son gardien peut être averti. Apple prévient que les notifications ne sont pas immédiates et peuvent mettre du temps à apparaître.

Des notifications peuvent également être envoyées pour des changements importants dans les catégories de données partagées, comme une baisse importante de l’activité ou du sommeil, ce qui est utile pour apporter une aide supplémentaire à ceux qui en ont besoin.

Partager des données de santé avec des médecins

Les cabinets médicaux et les hôpitaux qui participent à la fonction Dossiers de santé d’Apple peuvent s’inscrire pour pouvoir accéder aux données des patients. À partir de là, les patients peuvent choisir de partager leurs données avec leurs médecins, et les données sont consultables dans un tableau de bord dans le système de dossiers de santé du prestataire de santé.



Il s’agit d’une option d’adhésion et les établissements médicaux participants doivent utiliser à la fois les dossiers de santé et les fonctionnalités de partage de données.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur les fonctionnalités de l’application Santé dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.