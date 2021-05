Quoi de neuf avec l’émission télévisée Powerpuff Girls? Et 9 autres questions que j’ai pour la CW

Les Waltons vont-ils être tous ruminants et impertinents maintenant?

Aussi étrange que cela puisse être de penser que The CW a annoncé un projet encore plus imprévisible que Beebo Saves Christmas, le réseau a provoqué beaucoup de doubles prises en révélant le prochain retour spécial The Waltons ‘Homecoming, qui commémorera le 50e anniversaire du Noël original. spécial qui a lancé la série télévisée des Waltons dans les années 1970. Oui, cela se passe dans les années 1930, donc ce sera clairement un exemple relativement rare de The CW prenant la fiction historique, mais c’est pendant la Dépression, cela signifie-t-il que nous devrions nous attendre à ce que John Boy, 17 ans, de Logan Shroyer soit un freakshow de mauvaise humeur Riverdale-esque? Je veux dire, probablement pas, parce que The Waltons était la quintessence de la télévision américaine classique schmaltz, et l’acteur OG John Boy Richard Thomas fait un retour en tant que narrateur de la spéciale. Mais c’est la CW, donc je ne dis pas encore bonne nuit à ces attentes.