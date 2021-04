Quoi de neuf avec l’or? | InvestorPlace

Vérification de la sélection d’or d’Eric Fry pour notre concours annuel InvestorPlace… suivi de la faiblesse persistante de l’or… un catalyseur qui pourrait déclencher un renversement à la hausse

À l’heure actuelle, le marché propose aux investisseurs une vente sur le choix d’Eric Fry pour le concours des 10 meilleures actions pour 2021 d’InvestorPlace.

Je soupçonne que beaucoup n’en profiteront pas.

La raison pour laquelle pointe vers une bizarrerie comportementale intéressante de l’investissement… nous obtenons souvent le timing de nos achats et ventes inversés.

Cullen Roche a dit un jour, «le marché boursier est le seul marché où les choses sont mises en vente et où tous les clients sortent du magasin».

Le contraire est souvent vrai aussi, comme l’illustre la caricature ci-dessous de Paul Claireaux.

Lorsque les prix montent en flèche, nous applaudissons souvent et ouvrons avec impatience nos portefeuilles pour en acheter davantage. Pourtant, lorsque les prix chutent, nous encerclons les wagons, supposons que le ciel tombe et refusons de profiter de la «vente» du marché.

Les investisseurs qui ont suivi ce modèle avec le choix d’Eric lors du concours des 10 meilleures actions de l’année dernière ont subi un coût d’opportunité majeur.

Du 1er janvier 2020 à la fin mars de l’année dernière, la recommandation d’Eric, Freeport-McMoRan (FCX), s’est effondré de près de 60%, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Tout à fait le prix de vente.

Mais ensuite, il a organisé un rallye furieux, ce qui a permis à Eric de se classer troisième du concours alors que le FCX a grimpé de 99% sur l’année, malgré cet écrasement de 60%.

Aujourd’hui, le choix d’Eric pour le concours de 2021 est également en baisse, mais pas à la hauteur de FCX l’année dernière.

Le stock est Osisko Gold Royalties Ltd. (OR), qui a baissé à mesure que le prix de l’or languissait depuis l’été dernier.

Comme j’écris mardi matin, OR est en baisse de 7% sur l’année (l’or est en baisse de près de 9%), tandis que le S&P est en hausse de près de 9%.

La question qui se pose aux investisseurs aujourd’hui est donc simple…

S’agit-il d’un prix de vente sur un stock de qualité? Ou un précurseur à plus de faiblesse à venir?

Aujourd’hui, voyons ce qu’en pense Eric.

*** Le catalyseur qui pourrait relancer le prix de l’or

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Eric est notre spécialiste mondial des macros et l’éditeur derrière le rapport d’investissement de Fry’s. En tant qu’investisseur macro, il évalue les marchés et les classes d’actifs dans une perspective globale pour identifier les opportunités intéressantes.

Une fois que quelque chose est dans sa ligne de mire, il fouille pour trouver le bon investissement spécifique pour saisir l’opportunité.

Ce processus a conduit Eric à de multiples transactions dans le secteur de l’or en 2020, avec des résultats fantastiques pour la première moitié de l’année. Il a pu aider ses abonnés à enregistrer une poignée de rendements à trois chiffres de l’or et de l’argent.

Mais après avoir atteint un niveau record en août de l’année dernière, l’or s’est embrouillé dans le sud, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

C’est ce qui pèse sur le cours de l’action d’Osisko.

Donc, avant de regarder Osisko lui-même, nous devons commencer par ce qui se passe avec l’or et si cette faiblesse va se redresser.

Extrait du numéro de samedi d’Eric de Smart Money:

Bien qu’il soit impossible de citer une raison spécifique pour laquelle le prix de l’or a dérivé vers le bas, la récente tendance haussière du dollar en est certainement une partie. Après avoir atteint un creux de 89,20 le 6 janvier, l’indice du dollar a progressé de près de 5%. C’est un grand pas dans le monde des devises. Et comme l’or a tendance à évoluer à l’inverse du dollar, les récentes méthodes gagnantes du billet vert ont produit des voies perdantes pour le marché de l’or.

Ci-dessous, vous pouvez voir ce mouvement du dollar.

Mais Eric note que tout n’est pas sombre pour les métaux précieux.

En fait, une tendance majeure en développement pourrait à nouveau allumer un feu sous le prix de l’or.

*** Le vent arrière potentiel de déficits fédéraux massifs

Retour à Eric:

En règle générale, lorsque le déficit fédéral monte en flèche, l’un des meilleurs types d’actions à posséder est un stock d’or. Et pour le moment, le déficit n’est pas seulement en plein essor – il monte en flèche pour atteindre des sommets de plusieurs décennies.

Le déficit fédéral annuel a récemment dépassé les 3 billions de dollars – une somme titanesque égale à plus de 16% de notre produit intérieur brut annuel. Ce chiffre de 16% est le plus grand déficit fédéral depuis les déficits des années 1940 qui ont financé la Seconde Guerre mondiale!

Ajoutons un contexte supplémentaire à notre situation de déficit / dette nationale pour faire ressortir l’importance de ce problème.

USDebtClock. Org a resserré les chiffres, et le chiffre actuel de notre dette nationale américaine s’élève à environ 28,1 billions de dollars.

Décomposons cela pour voir ce que cela signifie «par contribuable». Nous choisissons «par contribuable» et non «par citoyen» parce qu’environ 50% de notre pays ne paie pas d’impôt fédéral sur le revenu.

En tant que contribuable sur le revenu, votre part du déficit fédéral est maintenant de plus de 224 000 $.

Pire encore, il grandit… vite. C’est parce que le chiffre de la dette fédérale par rapport au PIB des États-Unis atteint des niveaux insoutenables.

Selon USDebtClock, ce chiffre de la dette au PIB atteignait 53% en 1960. Vingt ans plus tard, il était en fait tombé à 35%. Mais en 2000, il atteignait 58%.

Aujourd’hui, il se situe à 130% à couper le souffle.

En d’autres termes, pour chaque dollar que crée notre économie, le gouvernement crée 1,30 dollar de dette.

Gardez à l’esprit que c’est juste pour notre existant dette. Il ne tient pas compte des passifs non provisionnés.

Les passifs non financés sont tous des «trucs» que le gouvernement américain a promis de verser à ses citoyens à l’avenir. Vous avez entre autres la sécurité sociale, Medicaid, les retraites et divers programmes de protection sociale.

Ces dépenses sont bien réelles… elles sont énormes… mais elles ne sont pas reflétées dans ce chiffre de près de 28 000 milliards de dollars dont nous avons discuté. C’est parce que ces passifs non provisionnés sont des dépenses futures. Notre gouvernement est très heureux de ne pas les inclure dans nos calculs officiels de la dette.

USDebtClock décompose uniquement ce nombre en responsabilité par citoyen (et non par contribuable). Alors, en prenant en compte ce qui suit, rappelez-vous que vous – en tant que contribuable – devez en fait plus que cela …

Votre part de l’onglet du passif non capitalisé du gouvernement est de 491 537 $. Et oui, c’est en haut des 224 000 $ que vous devez pour sa dette existante.

Retour à Eric:

Dans le passé, des dépenses publiques galopantes de cette ampleur déclencheraient l’influence d’achat d’or. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté droit du graphique ci-dessus, le prix de l’or n’a pas encore répondu de manière majeure à nos principales dépenses déficitaires. Peut-être que cette fois est différente. Peut-être que le bitcoin est «le nouvel or», comme l’affirment de nombreux fans de crypto. Le temps nous le dira. Mais même si le prix de l’or ne fait que s’embrouiller, Osisko Gold Royalty reste sur une trajectoire de croissance solide.

*** Osisko brillera si le prix de l’or revient à la vitesse supérieure

Osisko est une société de redevances et de diffusion en continu de taille moyenne qui détient un portefeuille de 138 redevances, flux et accords de prélèvement de métaux précieux.

Eric note que, sur ces 138 actifs, 16 sont actuellement en production, y compris la mine Canadian Malartic de classe mondiale qui Yamana Gold Inc. (AUY) et Mines Agnico Eagle ltée (AEM) opérer dans le nord-ouest du Québec.

Cette mine Malartic est un gros problème. Premièrement, c’est déjà la plus grande mine d’or du Canada. Deuxièmement, une nouvelle découverte souterraine a ajouté près de 15 millions d’onces aux ressources totales du projet. En février, Yamana et Agnico ont annoncé qu’ils dépenseraient 1,3 milliard de dollars pour développer ce gisement.

Revenons à Eric sur la signification de ceci:

Osisko ne supporte aucune de ces dépenses, mais devrait tirer des flux de trésorerie importants de ses redevances sur ce projet une fois que la nouvelle mine souterraine entrera en production. L’an dernier, Osisko a produit environ 64 000 onces d’équivalent or (GEO). Mais la société s’attend à ce que ce nombre passe à au moins 78 000 GEO cette année.

Mais ce n’est pas le seul vent arrière derrière Osisko.

Eric souligne que la société s’attend à ce que sa production annuelle d’équivalent or double au cours des trois prochaines années pour atteindre plus de 140 000 onces en fonction de la production potentielle déjà en cours.

Revenons à Eric pour savoir comment tout cela pourrait éclater dans les chiffres:

Le consensus des analystes de Wall Street et de Bay Street prévoit qu’Osisko doublera le bénéfice par action à environ 0,55 $ au cours des deux prochaines années. À ce niveau de rentabilité, l’action se négocierait pour 25 fois les bénéfices. Mais ces estimations n’incluent aucun coup de pouce potentiel de la hausse des prix de l’or ou de l’argent. Ces estimations ne prévoient pas non plus de surprises à la hausse découlant de l’exploration en cours à Canadian Malartic. Mais les surprises à la hausse ne seraient pas du tout une surprise. Si le prix de l’or continue de s’embrouiller tout au long de 2021, Osisko fera probablement de même. Mais un prix de l’or moins mauvais pourrait faire des merveilles pour l’action.

Il est trop tôt pour suggérer que le plancher est en place et l’or est prêt à connaître à nouveau une montée soutenue. Mais c’est un bon début.

Quoi qu’il en soit, le prix actuel d’Osisko par rapport à sa trajectoire de croissance semble être une excellente opportunité d’achat.

Voici la prise d’Eric:

… Même si le métal jaune ne parvient pas à éblouir les investisseurs cette année, l’impressionnant profil de croissance d’Osisko pourrait amener l’action à des gains supérieurs au marché au cours des deux prochaines années… et la remettre dans la course au concours InvestorPlace 10 meilleures actions pour 2021.

La boucle est bouclée, Osisko est ici en 2021 – tout comme le choix d’Eric l’année dernière, et nous savons comment cela s’est passé.

Mais que vous décidiez qu’Osisko convient ou non à votre portefeuille, cela vaut la peine de réfléchir à la façon dont vous percevez les épisodes de faiblesse sur le marché et dans des actions spécifiques. Plus précisément, représente-t-il une opportunité d’achat ou d’autres pertes à venir?

Évidemment, chaque situation sera différente, mais la réaction instinctive de la plupart des investisseurs est d’être mal à l’aise face à la baisse des prix. Il est beaucoup plus confortable d’acheter après que les prix ont clairement tourné le coin et établi une forte trajectoire à la hausse.

Mais sur cette note, peut-être Rob Arnott, fondateur de Research Affiliates, et pionnier des index factoriels, a-t-il mieux dit…

En investissant, ce qui est confortable est rarement rentable.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg