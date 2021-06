Quoi de neuf cette semaine ‘Infinite’, ‘Loki’ et ‘In the Heights’ – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

C’est la nouveauté qui arrive cette semaine sur les services de streaming, les plateformes musicales, le cinéma et la télévision.

CINÉMA

Les films d’été (boréal) commencent enfin à chauffer avec la première tant attendue de “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda. La comédie musicale en sueur et vibrante sur le quartier de Washington Heights lors d’une panne d’électricité à New York est sans aucun doute conçue pour le grand écran; le réalisateur Jon M. Chu (‘Crazy Rich Asians’) s’en est assuré. Mais si vous ne pouvez pas le voir au cinéma, il sera disponible gratuitement sur HBO Max à partir de jeudi pendant 31 jours. Et à la maison, vous pouvez rembobiner et chanter sans qu’un inconnu vous regarde bizarrement.

Paramount + fait également sensation en proposant vendredi aux abonnés le nouveau film d’action ‘Infinite’ réalisé par Mark Wahlberg et Antoine Fuqua. Dans le film, basé sur le livre “The Reincarnationist Papers”, Wahlberg incarne un homme qui ne sait pas qu’il est un “éternel”, mais commence à soupçonner que son diagnostic de schizophrénie n’explique peut-être pas pleinement ses visions et ses capacités. A en juger par les bandes-annonces, il n’a rien à envier à ‘Mission : Impossible’ (‘Mission : Impossible’) et ‘Fast & Furious’ (‘Fast and Furious’) en termes d’action. Les co-vedettes de Chiwetel Ejiofor.

Et sur Amazon Prime Video, à partir de vendredi, vous pouvez voir le twist gothique que le réalisateur italien Matteo Garrone a donné à Pinocchio, après l’avoir sorti sans fanfare en décembre dernier. Basé sur le roman de 1883 de Carlo Collodi, “Les Aventures de Pinocchio”, il s’agit d’une version beaucoup plus sombre du film d’animation rempli de chansons. Bien que le résultat puisse ne pas convenir à tous les enfants, il s’agit d’un conte de fées étrange, visionnaire et enchanteur du vieux monde que tout fan de Guillermo del Toro ou de “The NeverEnding Story” de Wolfgang Petersen devrait essayer.

MUSIQUE

Inspiré par ses expériences avec sa famille au Texas au début de la pandémie, Lukas Nelson a produit son nouvel album avec Promise of the Real. “A Few Stars Apart”, qui comprend huit chansons, a été enregistré en direct en trois semaines au RCA Studio A historique de Nashville sous la production du lauréat d’un Grammy Dave Cobb qui a travaillé avec tout le monde, de Chris Stapleton à Lady Gaga. «Je suis de ce qu’on pourrait appeler la famille des routes par excellence; J’ai voyagé toute ma vie », a déclaré Lukas Nelson, le fils de Willie Nelson.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons passé autant de temps ensemble en famille. Nous avons créé beaucoup de liens très importants pendant cette période et je dois dire que malgré la gravité de la pandémie à bien des égards, pour ma paix intérieure, j’ai pu tirer beaucoup de ce moment. J’ai pu faire une pause et réfléchir ».

Après avoir connu le succès avec son tube multi-platine “Lost Boy” de son premier album “Safe Haven”, Ruth B. est de retour avec un deuxième album. L’auteur-compositeur-interprète canado-éthiopien de 25 ans sort vendredi l’album en 11 morceaux “Moments In Between”, produit par Patrick Wimberly, qui a travaillé avec Solange, MGMT, Ellie Goulding et Joji. Ruth B. a déjà sorti des chansons de l’album, notamment « Dirty Nikes », « Situation » et « Die Fast ».

la télé

Tom Hiddleston reprend son rôle au cinéma en tant que Loki dans la nouvelle série limitée Disney + nommée d’après le personnage de Marvel qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”. Dans la série en six parties qui débute mercredi, Loki est obligé d’aider à réparer la faille dans le temps qu’elle a causée. Confronté à son passé qui inclut littéralement poignarder des gens « dans le dos comme 50 fois », sa réponse effrontée est : « Eh bien, je ne le ferai plus jamais. Hiddleston, bien sûr, livre la ligne avec toute sa grâce. ‘

Il semble qu’hier, la famille élargie Kardashian-Jenner a envahi la télévision et de nombreux autres aspects de notre culture et de notre commerce avec “L’Incroyable Famille Kardashian”. Mais 15 ans et 20 saisons se sont écoulés, et il est temps de dire au revoir avec le dernier épisode diffusé jeudi. Comment conclure la saga à plusieurs niveaux qui comprenait des mariages, des quasi-mariages, des divorces et la meilleure relation de célébrités de tous les temps . , avec Kanye West ? Cela ne finira pas. Le E! Ce sera de l’histoire ancienne, mais la famille reviendra avec une émission sur le service de streaming Hulu.

Source : Excelsior