Quoi de neuf dans Android Auto et Apple CarPlay pour 2022 | La technologie

Google et Apple s’efforcent tous deux de rendre notre conduite beaucoup plus sûre, mais en même temps plus avant-gardiste et personnalisée.

Ces dernières années, offrir à nos véhicules plus de technologie et d’intelligence grâce à l’appairage avec nos téléphones mobiles a parcouru un long chemin, et c’est pourquoi les systèmes d’exploitation tels que Android Auto et Apple CarPlay ils sont pratiquement la norme et présents dans la plupart des véhicules.

Pourtant, ces deux systèmes d’exploitation de Google et d’Apple sont nés pour réduire les distractions sur la route, qui sont l’une des principales causes d’accidents, et aussi pour se faciliter la vie, par exemple, pour arriver plus tôt à destination.

Mais alors qu’Android Auto et Apple CarPlay offrent une multitude de fonctionnalités, 2022 devrait être une année au cours de laquelle nous recevrons des mises à jour de ces deux systèmes qui rendront notre conduite beaucoup plus sûre et plus satisfaisante avec une aide automatisée.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Alors Google travaille à rationaliser le processus d’appariement dans Android Auto avec la nouvelle fonction appelée Fast Pairing qui nous permettra de connecter notre téléphone sans fil avec une seule touche. Pour le moment, la date exacte de sa création est inconnue, mais il semble qu’au début, il ne sera compatible qu’avec certains véhicules neufs de marques telles que BMW.

Ils s’efforcent également de mieux intégrer Android Auto avec d’autres systèmes de véhicules au-delà de l’écran central. De toute évidence, l’interface de la voiture en bénéficiera également lorsque Google obtiendra améliorer la fonction de recherche vocale de votre assistant, offrant un large éventail de nouvelles options et de nouveaux paramètres.

Mais Google souhaite qu’Android Auto mette en avant à l’avenir Android Automotive, qui est une version d’Android que l’on retrouve sur le tableau de bord de la voiture, et que chacun des constructeurs puisse inclure sa propre couche de personnalisation. La bonne nouvelle, c’est qu’Automotive est indépendant d’Android Auto car cela ne dépend pas d’un téléphone pour fonctionner, et il semble que ce soit l’avenir à moyen terme.

Utilisez-vous Android Auto dans votre voiture ? Si la réponse est oui, notez les applications à ne pas manquer pour en tirer le meilleur parti.

En ce qui concerne Apple avec son système CarPlay Ils travaillent sur de nouveaux thèmes et fonds d’écran parmi lesquels choisir, dans un nouveau mode Driving Focus pour réduire les notifications si nous conduisons et évidemment des améliorations de leurs cartes et de leur application de messagerie via l’assistant vocal.

Apparemment, Apple travaille également dans un projet qui vous permettra de prendre plus de contrôle sur votre autoradio, mais aussi sur le climat, la configuration des sièges et autres, mais pour le moment il n’y a rien de clair à ce sujet.

Les deux fabricants se dirigent vers un monde où disparaissent les clés physiques de toute vie. Et c’est que le remplacement des clés de notre voiture et l’utilisation du téléphone peuvent nous faire gagner beaucoup de temps, en plus d’éliminer cet inconvénient d’avoir à porter les clés dans notre poche.

Cependant, avec les nouvelles technologies de cryptage, ce sera beaucoup plus sûr pour nous que l’utilisation physique de la clé.

De nos jours, il est devenu si populaire d’utiliser Android dans la voiture, comme dans le mobile. Si vous possédez un véhicule avec Android Auto ou que vous l’utilisez depuis votre mobile, vous devez connaître ces trucs et astuces.

De plus, une clé de voiture au format numérique peut être transférée plus facilement qu’une clé physique et offre également un contrôle plus personnalisé.

Par exemple, nous pourrions envoyer un accès de conduite complet à un membre de la famille qui a besoin d’utiliser notre voiture ou permettre à un ami d’accéder à l’intérieur de notre voiture mais sans lui permettre de la démarrer, avec de nombreuses autres options de personnalisation.

Google et Apple ont récemment annoncé vos propres normes de clé de voiture numérique qui sont intégrés dans leurs systèmes d’exploitation respectifs, augmentant ainsi la sécurité et accélérant l’authentification.

Cette année, de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront sûrement annoncées pour les systèmes d’exploitation Apple et Google axés sur les véhicules, et nous vous tiendrons au courant.