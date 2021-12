Quoi de neuf dans chaque version

Un hub central pour tout ce qui a changé dans Chrome

Google Chrome est probablement le navigateur que tout le monde utilise. Lors de son lancement en 2008, il a été salué comme un très petit programme d’économie de ressources qui n’était même pas complet, mais qui a depuis longtemps changé. Après sa longue et sinueuse marche vers la domination du marché, le navigateur a reçu plus de fonctionnalités, a grandi en taille et est maintenant connu comme un moteur de collecte de données et de ressources absolu.

Mais le développement ne s’arrête jamais. Les développeurs de Chrome continuent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au navigateur, autant visant à améliorer les fonctionnalités qu’à améliorer la vitesse, la gestion des ressources et la stabilité.

Ce hub sert d’aperçu de ce que font les développeurs Chrome et des nouveautés de chaque version, en mettant l’accent sur ce à quoi les utilisateurs réguliers peuvent s’attendre – ne vous attendez pas à une plongée technique approfondie dans le développement. Nous le mettrons régulièrement à jour lorsque nous couvrirons les nouvelles versions de Chrome et les nouvelles fonctionnalités, alors assurez-vous de mettre cette page en signet ou de revenir régulièrement chaque fois que vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés de Chrome.

Fonctionnalités à venir encore en développement

Étant donné que Chrome est basé sur un projet open source, nous tombons sur une documentation détaillant des fonctionnalités inédites qui n’ont encore été intégrées à aucune des versions disponibles. C’est ce que présente cette section.

« Copier le lien pour mettre en évidence » pour prendre également en charge les images et les vidéos

Internet est une question de partage de contenu, et nous avons récemment obtenu un autre outil puissant pour nous aider à faire exactement cela. Alors qu’historiquement, vous ne pouviez partager que des liens vers des pages Web complètes ou vers des points « d’ancrage » prédéfinis spécifiques, ces nouveaux « fragments de texte » nous permettaient de créer des liens personnalisés mettant en évidence des passages spécifiques au sein d’une page elle-même. Maintenant, les développeurs de Chrome travaillent pour nous apporter la prochaine étape logique : la possibilité de créer des liens vers des images et d’autres médias sur une page de la même manière.

Développeur Chrome 98/Canari

Chrome 98 est actuellement à la pointe de la technologie, les développeurs de Chromium travaillant activement sur les fonctionnalités. Vous pouvez considérer cette version comme le terrain de jeu du moment, où de nouvelles choses peuvent être introduites quotidiennement, mais c’est aussi l’environnement le plus instable. Les choses peuvent se casser et se cassent occasionnellement. Pourtant, c’est là que tout le plaisir se passe, et il y a toujours de nouvelles choses à découvrir.

Guide de confidentialité

Un nouveau guide de confidentialité a été ajouté à Chrome pour Android en tant qu’indicateur, ce qui signifie que vous pouvez désormais le tester sur votre propre téléphone. Le guide de confidentialité sera disponible dans le menu Paramètres de l’application en allant dans la sous-section Confidentialité et sécurité. Cela vous permettra de revoir les différents paramètres de l’application, vous indiquant le but de chacun et ce que vous envoyez à Google afin de faire fonctionner cette fonctionnalité. Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez le désactiver directement à partir du menu. Le drapeau est disponible sur les versions inférieures à 98, mais Chrome 98 est le premier à ajouter une interface et un flux de travail pour Privacy Guide.

Google travaille sur une fonctionnalité de guide de confidentialité pour Chrome sur Android

Fonctions de capture d’écran et d’édition intégrées pour Chrome de bureau

Google Chrome pour ordinateur de bureau pourrait bientôt bénéficier d’une fonctionnalité intéressante de son pendentif mobile – des modifications de capture d’écran. Chrome Canary version 98 a reçu une option en développement qui vous permettra de capturer, modifier et partager des captures d’écran. Tout comme dans la version mobile de Chrome, l’outil vivra dans le prochain bouton de partage.

Chrome pour ordinateur de bureau peut obtenir des fonctionnalités de capture d’écran et d’édition intégrées

Chrome 97 bêta

Chrome 97 a été promu en version bêta le 18 novembre 2021. La version apporte quelques améliorations et améliorations, mais rien de trop bouleversant. Vous pouvez vous attendre à des simplifications lorsque vous souhaitez supprimer des données locales enregistrées par un site Web, une prise en charge améliorée des dispositions de clavier internationales (oui, c’est un problème à ce jour), des préparatifs pour une meilleure prise en charge HDR et quelques avancées mineures PWA.

Voici toutes les choses intéressantes que nous avons trouvées dans la version :

Toutes les nouveautés de Chrome 97 Beta

Options de zoom par page

Parfois, les sites Web ne s’adaptent tout simplement pas bien aux écrans mobiles, et pour ceux d’entre nous qui ont une vision inférieure à la moyenne, cela signifie plisser les yeux et s’appuyer sur des services d’accessibilité tels que Force activer le zoom. Sur le bureau, il existe une solution plus élégante qui met à l’échelle l’ensemble du site Web pour le faire paraître plus grand, et à en juger par une récente mise à jour de Chrome Canary 97, cette fonctionnalité fait son chemin dans la version mobile du navigateur.

Chrome pour Android pourrait obtenir cette fonctionnalité auparavant réservée au bureau

Chrome 96

Chrome 96 a été lancé le 16 novembre 2021. Dans le lien ci-dessous, vous pouvez trouver un aperçu de haut niveau de tous les nouveaux changements intéressants que nous avons trouvés, tandis que nous proposons également des plongées approfondies dans certaines fonctionnalités spéciales dans la collection d’articles ci-dessous.

Toutes les nouveautés de Chrome 96

Faire défiler les captures d’écran sur Android 12

Android 12 a introduit des captures d’écran avec défilement sur les téléphones Pixel, mais la fonctionnalité ne fonctionnait pas initialement avec Chrome. Depuis la version 96 du navigateur, c’est du passé. Google a basculé un interrupteur vous permettant de capturer autant ou aussi peu que vous le souhaitez d’un site Web.

Chrome fonctionne enfin avec l’outil de capture d’écran avec défilement d’Android 12

Accessibilité : Plus de langues pour les légendes d’images générées par machine

Google a ajouté quelques nouvelles langues à son service de sous-titrage automatique d’images dans Chrome. Il prend désormais en charge le croate, le tchèque, le néerlandais, le finnois, l’indonésien, le norvégien, le portugais, le russe, le suédois et le turc, ce qui porte le total à seize langues prises en charge. Cela a été rendu possible grâce au développement d’un modèle d’apprentissage automatique capable de traduire simultanément la légende de l’image dans chaque langue prise en charge.

L’une des fonctionnalités d’accessibilité les plus utiles de Chrome est désormais disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs

Chrome 95

Chrome 95 a été lancé le 20 octobre 2021 et est venu avec toute une série de mises à jour. Il a apporté des éléments de conception Material You au navigateur Android et des fonctionnalités intéressantes pour les développeurs qui aident les sites Web à mieux fonctionner.

Lisez notre aperçu de haut niveau pour toutes les nouveautés intéressantes qui vous sont parvenues dans cette version.

Toutes les nouveautés de Chrome 95

