Quoi de neuf dans Chrome 98, lancé aujourd’hui en version bêta (Téléchargement APK)

Pendant les vacances, Google a travaillé dur pour préparer la prochaine version bêta de son navigateur, et maintenant, quelques jours après 2022, la première version de Chrome 98 vient d’arriver. Cela commence l’année avec un peu d’éclat, apportant quelques améliorations aux emoji et de meilleures PWA. Il présente également certaines fonctionnalités qui se concrétiseront plus tard, comme des outils de capture d’écran améliorés et un nouveau guide de confidentialité.

Nouveau format de police pour de plus beaux emoji

Les emoji sont presque omniprésents sur le Web aujourd’hui, mais il est toujours difficile de les stocker correctement en tant que polices sans qu’ils ne prennent beaucoup plus de place que le texte. Google cherche à changer cela avec ses nouvelles polices vectorielles à dégradé de couleurs COLRv1. Le format de police permet des définitions de glyphes 2D, prend en charge les variations et peut réutiliser les contours existants. Il est essentiellement construit avec le format de fichier d’image SVG basé sur le vecteur à l’esprit qui enregistre des formes et des formes plutôt que des pixels, mais l’améliore encore.

COLRv1 permettra des fichiers de plus petite taille tout en améliorant simultanément la qualité, ce qui rend les emoji particulièrement volumineux beaucoup mieux par rapport aux polices bitmap habituellement utilisées. Vous ne pourrez peut-être pas le voir dans la capture d’écran ci-dessus en raison de la compression de notre site Web, mais assurez-vous de jouer vous-même avec l’exemple de site Web sur Chrome 98 ou supérieur.

Les applications Web installées se sentiront encore plus natives sur le bureau

Les applications Web progressives que vous installez sur votre ordinateur peuvent désormais afficher du contenu dans la barre d’applications supérieure, ce qui leur permet d’afficher des éléments tels que des barres de recherche, des titres ou des boutons de navigation tout en haut, dans l’espace autrement gaspillé. Nous avons déjà couvert cela lors de son premier lancement en tant qu’expérience dans Chrome 93, et maintenant, il arrive enfin à Chrome 98 en version stable, à moins de retards supplémentaires.

Vous pouvez tester à quoi cela ressemble en installant ce site Web de démonstration sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable.

Améliorations HDR pour CSS

Ce qui a commencé comme une expérience dans Chrome 94 est mis en ligne dans Chrome 98. Les développeurs Web peuvent désormais utiliser CSS pour déterminer si l’écran sur lequel leur site Web est actuellement affiché prend en charge le contenu HDR. Avec ces panneaux devenant de plus en plus la norme, c’est un changement plus que bienvenu.

Guide de confidentialité

Google prépare un nouveau guide de confidentialité, intégré aux paramètres de confidentialité de Chrome. Il vous guidera à travers un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier pour protéger votre vie privée, Google détaillant exactement ce que chaque changement vous apportera. Bien sûr, la société vous encourage à partager davantage de vos données avec elle en expliquant comment cela améliorera certains aspects de la navigation, comme des temps de chargement plus rapides grâce au préchargement des sites Web ou à la synchronisation de l’historique pour un accès multiplateforme.

Lorsque vous activez le drapeau correspondant (chrome://flags#privacy-review), vous pouvez déjà suivre le processus et les descriptions que Google a créées, mais pour le moment, aucun des changements ne colle réellement.

Chrome 98 jette les bases d’un outil de capture et d’édition de capture d’écran intégré pour la version de bureau du navigateur, caché dans le bouton de partage à droite de la barre d’adresse. À l’heure actuelle, il est toujours caché derrière des drapeaux et ne fonctionne pas vraiment correctement (il se bloque lorsque vous essayez d’enregistrer une capture d’écran sur votre ordinateur), mais cela montre que Google veut rendre le concept de capture d’écran plus accessible à la majorité des gens. Je parie que beaucoup de gens ne savent pas nécessairement comment prendre des captures d’écran sur leurs ordinateurs, donc avoir un bouton intitulé « capture d’écran » directement dans leur navigateur pourrait rendre les choses plus faciles.

Vous pouvez en savoir plus sur les subtilités de l’outil de capture d’écran de bureau dans notre couverture dédiée.

Les captures d’écran peuvent être ornées d’emoji

Google a ajouté un indicateur dans Chrome 98 qui vous permet d’ajouter des emoji aux captures d’écran prises à l’aide de l’outil de partage de Chrome pour Android. Auparavant, il était déjà possible de dessiner et d’ajouter du texte, mais emoji vous offrira un tout autre niveau de personnalisation. Techniquement, vous pouvez également ajouter des emoji à l’aide de l’outil texte auparavant, et vous pouvez toujours le faire de cette façon, mais la nouvelle implémentation fait que les emoji se comportent davantage comme des autocollants redimensionnables, mobiles et rotatifs.

Chrome 98 Beta commence maintenant à être déployé sur le Play Store et sur le Web. Vous pouvez soit attendre patiemment qu’il frappe votre téléphone, soit le récupérer directement depuis APK Mirror.

