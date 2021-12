Quoi de neuf dans Fortnite Chapter 3 Season 1: Nouvelle carte, Spider-Man et plus

Le chapitre 3 de Fortnite est arrivé, et dans cette nouvelle ère du métaverse en plein essor d’Epic, vous pouvez vous attendre aux plus grands changements dans le jeu depuis des années. Sportivement amélioré la physique sur une nouvelle île avec des effets météorologiques et plus encore, voici un aperçu du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite. Nous vous apporterons une couverture continue, des guides de quête et tout le reste lié à Fortnite dès que le jeu sera de retour en ligne. Restez à l’écoute! Pour l’instant, voici à quoi vous attendre lorsque vous entrez pour la première fois sur la nouvelle île Fortnite.

Fortnite Chapitre 3, passe de combat de la saison 1

La première passe de combat de la nouvelle ère de Fortnite présente deux personnages tant attendus : Marvel’s Spider-Man et le héros original d’Epic, The Foundation, qui est exprimé par et modelé d’après The Rock. Spidey est livré avec trois styles au total, dont son costume symbiote noir et sa tenue blanche Future Foundation. Six autres héros que nous n’avons pas encore rencontrés nous attendent également, et nous plongerons dans leurs histoires dès que possible.

Vous pourrez gagner les huit héros et tous leurs produits cosmétiques associés en complétant 100 autres niveaux du pass de combat, qui pour la troisième saison consécutive comportera le système Battle Stars, vous permettant de choisir l’ordre dans lequel vous déverrouiller certains objets. Il y aura également des quêtes spécifiques pour les personnages de passe de combat, et les terminer vous accordera des cosmétiques supplémentaires.

Pour la toute première fois, vous pouvez également gagner de l’XP de passe de combat dans d’autres modes de jeu, tels que Creative, bien qu’Epic se soit donné beaucoup de mal pour empêcher les exploits à cet égard. Cela devrait signifier que les meilleurs codes créatifs du jeu obtiennent plus de kilométrage au chapitre 3.

Les défis d’étape reviennent cette saison pour conférer aux joueurs de l’XP supplémentaire pour, eh bien, pratiquement tout et n’importe quoi. Vous gagnerez 5 Battle Stars par niveau, comme d’habitude, sur votre chemin pour débloquer les sept premiers héros, tandis que The Foundation sera le « skin secret » de cette saison et déverrouillable dans quelques semaines.

Nouvelle île Fortnite – « Artemis »

Il était une fois Athéna (chapitre 1), puis il y avait Apollo (chapitre 2). Maintenant, nous entrons dans Artemis, la troisième île Fortnite. L’île est divisée en biomes distincts tels qu’une toundra hivernale et un canyon sec, et présente désormais des effets météorologiques tels que des tornades qui peuvent traverser et déchirer les constructions des joueurs – ou même les joueurs eux-mêmes.

Spider-Man’s New York est représenté sur l’île sous la forme du nouveau point d’intérêt (POI) Daily Bugle. Les autres POI incluent The Sanctuary, le siège de The Seven. Nous aurons un aperçu complet de la nouvelle carte Fortnite sous peu. Nous savons que les coffres-forts verrouillés reviendront également, ce qui n’a pas été vu depuis le chapitre 2, saison 4. Animaux sauvages nouveaux et de retour et présents, y compris une grande créature ressemblant à un dinosaure qui est apparemment chevauchable.

Selon iFireMonkey, chapitre 3, la saison 1 comprend 20 PNJ proposant des quêtes, des objets et plus encore, ainsi que 28 types de poissons à attraper. Il y a 13 POI nommés cette saison, et ils sont les suivants :

Chonkers SpeedwayLaboratoire De ScientifiqueCondo CanyonSon SommeilJambage De BûcheArbres DéformésCamp CuddlesRocky ReelsThe JonesesGreasy GroveSanctuaireCreamy CrossroadsDaily BugleLa carte Fortnite Chapitre 3, Saison 1.

De nouvelles mécaniques de jeu

Il y a longtemps que la rumeur veut que Sliding vienne à Fortnite, et à ce jour, c’est là-dedans. Maintenant, lorsque vous sprintez, vous pouvez appuyer sur le bouton accroupi pour vous déplacer dans une glissade, et si vous descendez une pente, préparez-vous à glisser assez loin. Cette nouvelle capacité de mouvement deviendra sûrement un élément clé du répertoire de vos ennemis, il serait donc sage de la maîtriser vous-même.

Il y a également dans le jeu une nouvelle physique, comme abattre des arbres et les faire tomber plutôt que de disparaître comme ils le faisaient auparavant. Charpente! Utilisez-le à votre avantage en renversant des arbres sur les constructions ennemies ou en déclenchant une réaction en chaîne d’arbres qui tombent pour ramasser rapidement du bois pour vos propres constructions. Vous pouvez même basculer d’une structure à l’autre, probablement en utilisant un élément d’inventaire spécifique, qui est une fonctionnalité qui arrive juste à temps pour le webslinger.

Vous pouvez ranger des objets dans votre camping portable pour les récupérer lors de tours ultérieurs, ce qui vous permet de conserver le meilleur butin lorsque vous en avez le plus besoin. Vous pouvez même débloquer de nouvelles couronnes de victoire, un nouveau type de cosmétique que porte votre personnage lorsque vous sortez victorieux des modes de jeu en ligne.

Tout cela et bien plus encore peut être vu dans Fortnite Chapter 3, Season 1. Dès le début de la nouvelle saison, nous plongerons et vous apporterons sans relâche une couverture telle que de nouveaux secrets et aperçus, des conseils, des guides de quête, etc. . Bienvenue dans le chapitre 3 de Fortnite.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici tout ce qui s’est passé dans la finale du chapitre 2 de Fortnite, ainsi que sept questions en suspens que nous avons après l’événement riche en traditions.

