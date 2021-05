Quoi de neuf dans iOS 14.6 beta 3? Correction de bugs, mise à jour du mode perdu ‘Find My’, plus [Video]

Hier, Apple a publié iOS 14.6 bêta 3 pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, et bien qu’il n’y ait pas une tonne de nouvelles fonctionnalités, il y a plusieurs points intéressants à noter autour de cette version. Regardez notre présentation vidéo pratique pour un aperçu des nouveautés d’iOS 14.6 bêta 3, et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos pratiques.

Mise à jour logicielle

La troisième version bêta du développeur iOS 14.6 comprend le numéro de version 18F5065a et Apple a fourni des notes de publication concernant spécifiquement la version bêta 3. Dans les détails de la version, Apple note qu’il a résolu un problème lié au démarrage où un iPhone peut subir des performances réduites.

Les notes de publication incluent également des informations générales sur iOS 14.6, y compris la nouvelle fonctionnalité permettant de rester sur le train bêta après la mise à jour vers une version candidate iOS. Comme je l’ai expliqué dans notre vidéo de présentation détaillée d’iOS 14.5, les utilisateurs qui ont mis à jour vers une version candidate d’iOS auront la possibilité de passer à la prochaine version bêta sans avoir à réinstaller un profil bêta. Cette nouvelle fonctionnalité se trouve en bas de Paramètres → Général → Mise à jour du logiciel, sous une rubrique intitulée «Aussi disponible».

Vidéo: Quoi de neuf dans iOS 14.6 beta 3?

Apple arrête de signer iOS 14.5

iOS 14.5 n’est pas officiellement disponible depuis si longtemps, mais Apple a déjà cessé de signer la version, ce qui rend impossible la mise à niveau ou la rétrogradation vers iOS 14.5. La raison de l’action rapide d’Apple est liée à ce qui s’est passé le 3 mai, lors de la sortie d’iOS 14.5.1. La mise à jour iOS 14.5.1 était une version de sécurité critique qui contenait des correctifs pour les exploits pouvant entraîner l’exécution de code arbitraire. En d’autres termes, il est impératif que les utilisateurs mettent à jour vers iOS 14.5.1 ou une version ultérieure afin de protéger leurs appareils, et la décision d’Apple de cesser de signer tout ce qui est inférieur à iOS 14.5.1 ne fera qu’accélérer le mouvement.

Écrans de démarrage de l’App Store et de l’application Podcast

L’App Store reçoit un nouvel écran de démarrage lié aux détails de confidentialité de l’application. Les améliorations de la confidentialité d’iOS 14 incluent les contrôles controversés de suivi des applications dont j’ai discuté dans notre présentation vidéo iOS 14.5. La mise à jour comprend également des cartes de confidentialité des applications qui décrivent comment les applications gèrent et suivent votre date, comment les données vous sont liées, etc. Ces cartes se trouvent au bas de chaque application de l’App Store qui a été mise à jour depuis qu’Apple a mandaté leur inclusion.

L’écran de démarrage Podcast présente les prochains abonnements aux podcasts et les fonctionnalités des canaux de podcast annoncés par Apple lors de son récent événement AirTag, iMac et iPad Pro. Bien que ces fonctionnalités soient sans aucun doute présentes sous une forme ou une autre sous le capot, il n’y a actuellement aucun nouvel indice concernant l’utilisateur dans l’application Podcast. Ces mises à jour seront très probablement présentes dans l’iOS 14.6 RC.

Mise à jour de la fonctionnalité du mode perdu ‘Find My’

La fonction Mode perdu de l’application Find My peut être utilisée avec l’AirTag d’Apple et d’autres appareils de suivi compatibles avec Find My. Lorsque vous perdez un appareil, vous pouvez le mettre en mode Perdu, ce qui vous permet de laisser un numéro de téléphone que le chercheur de l’article peut utiliser pour vous contacter.

Dans iOS 14.6 beta 3, Find My a été mis à jour pour prendre en charge le fait de laisser une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone comme moyen de contact. L’adresse e-mail est pré-remplie avec l’adresse e-mail de votre identifiant Apple, mais vous pouvez la remplacer par une adresse de votre choix.

Bien que j’aie pu activer le mode Perdu de Find My en utilisant une adresse e-mail comme moyen de contact, le chercheur de l’élément ne semble pas pouvoir afficher correctement mon adresse e-mail dans cette version bêta. Il est probable que les bêtas à venir étofferont ce qui est évidemment une fonctionnalité bêta en cours de développement.

Conclusion

Après le lancement massif d’iOS 14.5, la version 14.6 sera probablement la dernière mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités remarquables. Apple lancera bientôt la version bêta initiale d’iOS 15, qui devrait arriver dans quelques semaines à la WWDC. En attendant, nous ne manquerons pas de parcourir les prochaines améliorations de l’application Podcast et des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de la famille Apple Card, une fois ces éléments arrivés.

