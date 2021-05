Quoi de neuf dans iOS 14.6 RC? Nouvelles fonctionnalités Apple Music

Comme documenté dans ses notes de publication, iOS 14.6 inclut la prise en charge des abonnements à la famille de cartes Apple et aux podcasts, deux améliorations de service qui seront mises en ligne une fois la publication rendue publique. Mais iOS 14.6 inclut plusieurs autres mises à jour remarquables, y compris notre premier aperçu des paramètres de musique mis à jour pour le Dolby Atmos Spatial Audio récemment annoncé et l’audio sans perte de haute qualité pour Apple Music. La sortie nous donne également un premier aperçu des prochains Beats Studio Buds, entre autres. Regardez notre présentation vidéo pratique pendant que nous examinons les nouveautés d’iOS 14.6 RC.

Mises à jour Apple Music: Lossless et Dolby Atmos

La grande nouvelle hier était l’annonce attendue d’Apple concernant la qualité audio sans perte dans ALAC (Apple Lossless Audio Codec) dans le catalogue Apple Music. Le niveau Lossless d’Apple Music commence avec une qualité de CD 16 bits à 44,1 kHz, et s’aventure jusqu’à 24 bits à 48 kHz et est nativement jouable sur les appareils Apple comme l’iPhone, l’iPad, le Mac ou l’Apple TV.

Comme l’explique 9to5mac, l’audio sans perte 1: 1 ne sera pas jouable sur les AirPod, ce qui signifie qu’il faudra des écouteurs filaires professionnels et / ou spécialisés pour en profiter. Hi-Resolution Lossless, qui augmente la qualité à 24 bits à 192 kHz, va encore plus loin et nécessitera un DAC externe (convertisseur numérique-analogique).

Vidéo: Quoi de neuf dans iOS 14.6 RC

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

En plus de Lossless Audio, Apple lance également la prise en charge de Spatial Audio via Dolby Atmos pour donner aux utilisateurs la possibilité d’écouter certains albums dans une scène sonore 3D immersive. Spatial Audio pour Apple Music sera également lancé en juin, avec des milliers de chansons bénéficiant du soutien. Spatial Audio nécessitera des écouteurs dotés de la puce W1 ou H1, qui comprend les AirPods, les AirPods Pro, les AirPods Max et plusieurs variétés d’écouteurs Beats.

Plusieurs des panneaux de préférences dans les paramètres de l’application Musique seront modifiés dans iOS 14.6 une fois que la prise en charge de Lossless et Dolby Atmos sera lancée le mois prochain. Un nouveau panneau de qualité audio comportera un nouveau commutateur pour activer l’audio sans perte.

Apple déclare que les fichiers Lossless préservent tous les détails de l’audio d’origine et que l’activation de l’audio sans perte consommera beaucoup plus de données.Par conséquent, la fonctionnalité n’est pas activée par défaut, mais est opt-in. La bonne nouvelle est que même sur les connexions cellulaires, les utilisateurs peuvent activer la lecture haute résolution sans perte, mais Apple veille à avertir équitablement les utilisateurs des implications de l’utilisation des données.

Une autre nouvelle section qui se trouve sous la rubrique Audio dans iOS 14.6 est le nouveau panneau Dolby Atmos. La lecture Dolby Atmos comporte trois paramètres dans iOS 14.6: Automatique, Toujours activé et Désactivé.

Automatic jouera en Dolby Atmos et dans d’autres formats Dolby Audio chaque fois qu’il sera connecté à des sorties compatibles telles que les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max (lorsque l’audio spatial est activé) et les écouteurs Beats ou les appareils Apple pris en charge.

Pour plus d’informations sur les nouvelles améliorations d’Apple Music, assurez-vous de consulter l’article détaillé de Benjamin Mayo et l’article de José Adorno.

Libellés des paramètres cellulaires mis à jour

Fidèle au thème centré sur Apple Music, iOS 14.6 propose des détails cellulaires mis à jour pour la diffusion de musique Apple sans perte via un opérateur sans fil. Dans Paramètres → Musique, vous trouverez un nouvel en-tête Audio, qui regroupe le streaming cellulaire, l’égaliseur et la vérification du son en dessous.

L’option de diffusion cellulaire, précédemment appelée «Données cellulaires» dans les anciennes versions d’iOS, présente une structure plus simple avec trois options: Aucune, Haute efficacité et Haute qualité. La lecture haute efficacité sur cellulaire utilise HE-AAC avec une faible utilisation des données, tandis que l’option Haute qualité utilise un débit binaire AAC 256 kbps.

Beats Studio Buds

iOS 14.6 RC nous donne un premier aperçu des prochains Beats Studio Buds d’Apple. Les écouteurs, qui sont vraiment sans fil et sans tige, seront dotés d’une suppression du bruit et seront disponibles dans au moins trois couleurs: noir, rouge et blanc.

Les Beats Studio Buds disposent d’un boîtier de chargement sans fil, avec une ressemblance passagère avec la conception des AirPods Pro. L’extérieur du boîtier comporte un logo Beats et un indicateur d’état LED en dessous, tandis que l’intérieur du boîtier comporte un bouton dédié qui pourrait être utilisé pour le couplage manuel.

Comme les autres écouteurs Beats, les écouteurs Beats Studio sont dotés d’embouts remplaçables pour un ajustement et une isolation du bruit plus idéaux. Il est possible que chaque bouton «b» des écouteurs individuels, qui présentent une surface brillante, puisse fonctionner comme un écran tactile pour activer des fonctionnalités telles que la suppression du bruit et / ou l’interfaçage avec Siri.

Apple annoncera probablement officiellement que les Beats Studio Buds correspondent à la sortie d’iOS 14.6 et d’Apple Music Lossless, ce qui signifie que nous verrons probablement les Beasts Studio Buds arriver en juin.

Marque Apple Digital Master

À partir d’iOS 14.6 RC, les albums “ Mastered for iTunes ” indiqueront désormais “ Apple Digital Master ” à la place. Cela a du sens étant donné qu’Apple a largement abandonné la marque iTunes.

Avec la marque Apple Digital Master, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que la marque Lossless et Dolby Atmos susmentionnée apparaisse dans la même zone pour les albums compatibles de la bibliothèque Apple Music.

Explication mise à jour du suivi des applications

Apple explique maintenant plus en détail ce qui se passe lorsque le commutateur Autoriser les applications à demander à suivre est désactivé dans Paramètres → Confidentialité → Suivi. Au cas où cela n’était pas clair auparavant, Apple déclare maintenant que lorsque ce commutateur est désactivé, toutes les nouvelles demandes de suivi d’application sont automatiquement refusées.

En plus de cet explicatif mis à jour, Apple explique également pourquoi le suivi des applications n’est pas disponible lorsque les utilisateurs voient le commutateur grisé. Lorsqu’il est désactivé, une note explique maintenant que ce paramètre ne peut pas être modifié car un profil le restreint, ou parce que votre identifiant Apple est géré, ne répond pas aux exigences d’âge minimum ou ne contient pas d’informations sur l’âge.

Conclusion

En plus de ces modifications et mises à jour, les utilisateurs peuvent s’attendre à des corrections de bogues standard, ainsi qu’au déploiement officiel des abonnements aux podcasts et à la prise en charge de la famille Apple Card. Bien que pas tout à fait au niveau d’iOS 14.5 en termes de changements et de fonctionnalités, iOS 14.6 est une mise à jour majeure du point de vue des services. Une fois que la version sera rendue publique plus tard ce mois-ci ou début juin, nous ne manquerons pas de publier une présentation pratique approfondie de tout ce qui est nouveau dans iOS 14.6.

Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités Apple Music Dolby Atmos Spatial Audio et Lossless? Qu’en est-il des Beats Studio Buds? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: