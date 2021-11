Quoi de neuf dans iOS 15.2 bêta 2 : contacts hérités, trouver mes mises à jour, plus [U: Public beta too]

Mettre à jour: iOS 15.2 beta 2 est également en cours de déploiement auprès des bêta-testeurs publics.

Apple continue d’apporter des modifications à iOS 15.2 avec la sortie cette semaine de la deuxième version bêta. La mise à jour inclut de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants dans l’application Messages, des ajustements à l’application TV, etc. Rendez-vous ci-dessous pour notre tour d’horizon complet des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.2 bêta 2.

Quoi de neuf dans iOS 15.2 bêta 2 ?

Contact hérité

Annoncée à l’origine à la WWDC en juin dans le cadre d’iOS 15, la sortie d’iOS 15 cette semaine ajoute la nouvelle fonctionnalité Legacy Contact lorsque vous mourez.

Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Le programme Digital Legacy vous permet de désigner des personnes comme contacts Legacy afin qu’elles puissent accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès.

Vous pouvez trouver la nouvelle fonctionnalité Digital Legacy dans l’application Paramètres et en appuyant sur votre identifiant Apple en haut, puis en choisissant « Mot de passe et sécurité », puis choisissez « Contact hérité ». C’est ici que vous pouvez « choisir une personne en qui vous avez confiance pour avoir accès aux données de votre compte après votre décès ».

Apple explique que la personne que vous désignez comme votre ancien contact pourra « accéder aux données stockées dans votre compte après votre décès », y compris « les photos, messages, notes, fichiers, contacts, événements de calendrier, applications que vous avez téléchargées, appareil sauvegardes, et plus encore. Les données n’incluront pas vos données de trousseau iCloud ou tout support sous licence.

Sécurité des communications

Tout d’abord, comme nous l’avons détaillé plus tôt dans la journée, iOS 15.2 beta 2 ajoute de nouvelles fonctionnalités de sécurité des communications à l’application Messages. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’application Messages avertira les enfants lorsqu’ils recevront ou enverront des photos contenant de la nudité.

Lorsqu’un enfant reçoit une image dans l’application Messages qui contient de la nudité, la photo sera floue. L’enfant sera alors averti et présenté des ressources qui peuvent l’aider, mais il a la possibilité d’aller de l’avant et de visualiser l’image. Il existe également des protections similaires pour l’envoi d’une image contenant de la nudité.

Mises à jour de l’application TV

L’application Apple TV bénéficie également de quelques ajustements indispensables avec iPadOS 15.2 beta 2. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, l’application TV propose désormais une barre latérale dédiée qui remplace la barre d’onglets en bas de l’écran. La barre latérale permet de basculer facilement entre les différentes sections de l’application, y compris les originaux, votre bibliothèque et Regarder maintenant.

Notamment, l’application TV comprend désormais pour la première fois un onglet Store dédié. Auparavant, les films et les émissions de télévision de l’iTunes Store étaient fusionnés avec le contenu trouvé dans l’application Apple TV.

En savoir plus sur la nouvelle conception de l’application TV dans notre couverture complète ici.

Masquer mon e-mail

« Masquer mon e-mail » a été annoncé plus tôt cette année dans le cadre d’iOS 15 et de macOS Monterey, et il permet aux utilisateurs de générer des adresses e-mail aléatoires pour se connecter aux applications et aux sites Web afin de protéger la confidentialité. iOS 15.2 et iPadOS 15.2 font passer cette fonctionnalité au niveau supérieur en l’ajoutant à l’application Mail.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent appuyer sur le champ « De » et choisir l’option « Masquer mon e-mail » directement dans l’application Mail. Cela « créera une adresse aléatoire qui sera transférée dans votre boîte de réception », explique Apple.

Mises à jour AirTag

Enfin et surtout, iOS 15.2 ajoute une nouvelle option à l’application Find My pour localiser les « éléments qui peuvent me suivre ». Cette fonctionnalité de suivi des « éléments inconnus » recherche à proximité l’activation de Find My qui est connue. L’objectif ici est de permettre aux utilisateurs de localiser plus facilement les éléments à proximité qui ne sont pas les leurs et qui pourraient être utilisés pour le suivi.

L’application Find My a également un nouveau bouton « Aide à retourner les objets perdus », qui remplace l’ancienne fonction « Identifier les objets trouvés », comme l’a repéré MacRumors.

Conclure

Si vous repérez des changements dans la version bêta d’iOS 15.2 ou d’autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .

