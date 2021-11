Quoi de neuf dans iOS 15.2 bêta 3 ? Ajustements du mode macro, Apple Arcade, plus

iOS 15.2 beta 3 est désormais disponible pour les développeurs, et la mise à jour continue d’apporter de nouvelles améliorations et fonctionnalités aux utilisateurs d’iPhone. La nouvelle version d’aujourd’hui comprend plus d’ajustements à la fonction Macro sur iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, de nouvelles promotions pour Apple Arcade, et plus encore.

Selon les notes de publication d’Apple pour iOS 15.2 beta 3, la mise à jour d’aujourd’hui permet aux utilisateurs de renommer et de supprimer des balises dans l’application Rappels en bloc. Nous apprenons encore plus de détails ici, mais Apple explique : « Les balises peuvent désormais être renommées et supprimées en bloc. »

Arcade aux pommes

Avec iOS 15.2 bêta 3, Apple met désormais en évidence lorsqu’un jeu provient d’Apple Arcade dans Spotlight lorsque les utilisateurs le recherchent. Par exemple, si vous recherchez « Cut the Rope » à l’aide de Spotlight Search sur votre iPhone et iPad, vous verrez un nouveau logo Apple Arcade à côté du résultat.

Il s’agit d’un petit ajustement, mais vraisemblablement destiné à promouvoir les jeux disponibles via Apple Arcade.

Mode macro

Pendant ce temps, Apple continue d’apporter des modifications au mode Macro et à son expérience sur les appareils iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Avec iOS 15.1 le mois dernier, Apple a ajouté une nouvelle bascule « Macro automatique » à l’application Paramètres, et avec iOS 15.2 bêta 2 la semaine dernière, il a ajouté une icône de mode Macro dédiée à l’application Appareil photo elle-même.

Maintenant, Apple a ajouté une nouvelle bascule « Macro Control » à l’application Paramètres. « Afficher le contrôle de l’appareil photo pour passer automatiquement à l’objectif ultra-large pour capturer des photos et des vidéos macro », explique Apple. Ainsi, lorsque cette bascule est activée, vous verrez l’icône du mode Macro dédiée dans l’application Appareil photo.

Quand iOS 15.2 sera-t-il rendu public ?

Apple passant apparemment à un cycle hebdomadaire pour les nouvelles versions bêta d’iOS 15.2 et se concentrant sur des ajustements et des changements plus petits, nous nous attendons à ce que la mise à jour soit rendue publique le plus tôt possible, peut-être au plus tôt ce mois-ci.

Si vous repérez d'autres changements dans la version bêta d'iOS 15.2 ou d'autres nouvelles versions d'Apple aujourd'hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter

