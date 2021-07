Quoi de neuf dans iOS 15 bêta 3 ? Modifications de Safari, refonte des widgets musicaux, plus

Apple a publié aujourd’hui iOS 15 bêta 3 et iPadOS 15 bêta 3 pour les développeurs, apportant des améliorations et des améliorations supplémentaires aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Continuez à lire pendant que nous rassemblons toutes les nouveautés que nous avons trouvées jusqu’à présent, y compris les modifications apportées à Safari, les widgets musicaux, etc.

iOS 15 bêta 3 comporte le numéro de build 19A5297e. Les développeurs peuvent mettre à jour à partir de la version bêta 2 via l’application Paramètres. Ouvrez simplement l’application Paramètres, choisissez Général, puis choisissez Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas iOS 15 bêta 3 immédiatement, continuez de vérifier car la mise à jour est toujours en cours de déploiement.

iOS 15 est également disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique, mais aucune nouvelle version bêta n’a été publiée pour ces utilisateurs cette semaine. Il est possible que la prochaine version bêta publique d’iOS 15 soit publiée plus tard dans la journée ou demain, mais une sortie la semaine prochaine n’est pas exclue.

Si vous repérez des changements dans iOS 15 bêta 3, ou les autres nouvelles versions bêta d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Continuez à lire pendant que nous rassemblons tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.

Quoi de neuf dans iOS 15 bêta 3 ?

Il y a un nouvel écran de démarrage lorsque vous ouvrez l’App Store pour la première fois, mettant en évidence les événements in-app, les extensions Safari pour iOS et le nouveau widget App Store Apple a apporté quelques modifications à la refonte controversée de Safari sur l’iPhone avec des modifications de conception à la barre de navigation. Un autre ajustement dans Safari: vous pouvez maintenant appuyer et maintenir sur la barre d’adresse pour trouver une option “Recharger” Il y a de nouvelles icônes dans le menu Focus dans l’application Paramètres qui sont de couleur assortie à votre Focus choisi, comme étant violet pour Ne pas Déranger. Le bouton « Ajouter un programme ou une automatisation » s’est également agrandi. Également dans le menu Focus, il y a un nouvel écran qui explique « Focus Status » Nouvelles actions pour les sons de fond dans les raccourcis Les widgets de l’écran d’accueil Musique ont été repensés lorsque quelque chose est en cours de lecture ou en pause. Ils changent également de couleur pour correspondre à l’album maintenant.



L’option “Texte de la caméra” dans le menu d’édition de texte est maintenant une icône, par rapport aux versions bêta précédentes où il s’agissait d’un bouton de texte qui disait simplement “Texte de la caméra

