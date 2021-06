Quoi de neuf dans iPadOS 15 : widgets, bibliothèque d’applications, multitâche et bien plus encore | La technologie

Nous connaissons déjà les nouvelles fonctionnalités que sortira la mise à jour iPasOS 15. Nous vous en dirons plus dans cette news.

En ce moment il est célébré Le discours d’Apple à la WWDC 2021. Nous vous avons montré l’actualité d’iOS 15, WatchOS 8 et MacOS Monterey, et maintenant nous allons passer en revue quoi de neuf dans iPadOS 15, le système d’exploitation des tablettes Apple.

Le nouveau iPad OS 15 va inclure prise en charge des widgets, une nouvelle fonction appelée Bibliothèque d’applications pour un accès direct à toutes les applications installées, et énorme améliorations multitâches.

Ils ont également été ajoutés améliorations abondantes dans les applications populaires comme Notes et Maps, et de nouveaux sont publiés comme Notes rapides, Oui Traducteur. Nous vous disons tout au fur et à mesure que nous mettons à jour l’actualité, en temps réel.

L’une des nouveautés importantes est Bibliothèque d’applications ou bibliothèque d’applications, une nouvelle fonction installée dans la barre du bas qui vous donne accès à toutes les applications que vous avez installées sur votre iPad, instantanément. Vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Il est très utile pour lancer vos applications préférées à tout moment ou depuis n’importe quelle application, ou pour en localiser une que vous n’avez pas utilisée depuis longtemps.

Les nouveaux Widget iPadOS 15 ils sont intégrés à l’écran d’accueil et ont une myriade de fonctions. Des outils uniques des applications que vous avez installées aux données informatives, fonctions système, etc. Tu peux les voir ici:

Une autre amélioration sur laquelle Apple a insisté lors de la présentation, est multitâche. L’une des raisons pour lesquelles iPadOS a été conçu avec précision.

À présent le multitâche est beaucoup plus facile et plus pratique, lors de son utilisation. Les applications ouvertes sont facilement accessibles grâce aux icônes en bas, et lorsque vous touchez l’application que vous souhaitez utiliser, elle est automatiquement placée au centre de l’écran pour pouvoir y accéder, que vous soyez gaucher ou droitier et tenir la tablette d’une main ou de l’autre.

iPadOS 15 a également ajouté améliorations des notes, axé sur la collaboration, avec de nouvelles façons de connecter des notes entre différents utilisateurs et de mettre en évidence lorsqu’ils vous mentionnent.

Il lance également une nouvelle application, Notes rapides ou Notes rapides, qui vous permet d’écrire des notes rapides avec votre doigt ou le stylet Apple à tout moment, n’importe où, en faisant simplement glisser un coin de l’iPad. Ces notes autocollantes peuvent être partagées avec d’autres personnes.

Une autre nouveauté est Traduire ou Traducteur, une nouvelle application qui permet de traduire des textes en temps réel, mais aussi des pages web, des documents, des textes en photos, et même du contenu d’application, puisqu’elle est intégrée aux menus du système.

Une autre application présentée est Terrains de jeux rapides, un outil pour créer vos propres applications iPad et iPhone, à partir de la tablette elle-même. En utilisant Swift, vous pouvez facilement programmer des applications avec une finition professionnelle.

iPadOS 15 Il sera disponible pour les développeurs aujourd’hui, en version bêta publique en juillet et en version finale à l’automne.