Quoi de neuf dans le domaine du bien-être et de la beauté – WWD

L’impact du bien-être sur la beauté est indéniable et sa portée est large.

Selon le Global Wellness Institute, l’économie mondiale du bien-être couvre 11 secteurs; Dans ce cadre, le segment des soins personnels, de la beauté et de la lutte contre le vieillissement est estimé à un marché de 1,1 milliard de dollars, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que le lien entre la santé intérieure et la beauté extérieure devient de plus en plus fort.

«Une approche de la beauté axée sur le bien-être continuera d’influencer une gamme de catégories de produits», a déclaré Sarah Barnes, responsable du marketing de contenu chez Trendalytics. «Les gammes de catégories sont floues et des détaillants comme Sephora et Ulta proposent désormais des produits de beauté et des marques non traditionnels.»

Alors, quelle est la prochaine étape? Pour le savoir, Beauty Inc s’est entretenu avec un grand nombre d’experts et de praticiens du bien-être pour découvrir comment cette catégorie florissante évolue et comment elle influencera l’industrie de la beauté.

Les entreprises de soins de la peau personnalisés ont fait la une des journaux il y a quelques années, avec une série de questions pour prescrire un produit de traitement spécialement conçu pour le consommateur. Mais selon Patti Kim, naturopathe et acupuncteur, regarder de plus près comment le corps se désintoxique changera la donne pour les marques de beauté. «Se concentrer sur les mitochondries, qui sont la centrale électrique de chaque cellule, c’est vraiment gagner en conscience et devenir une plus grande partie de la santé et traiter les symptômes chroniques», a déclaré Kim. «Nous allons être un peu plus précis et examiner les mutations génétiques individuelles et comment cela affecte tout, de l’acné au syndrome prémenstruel en passant par les antécédents de cancer et la maladie d’Alzheimer. La seule façon de personnaliser les soins de la peau est d’examiner vos gènes. C’est pourquoi vous ne pouvez pas simplement générer des données via un programme informatique et être en mesure de réparer votre santé. »

Erica Chidi, cofondatrice et directrice générale de LOOM, une plateforme de bien-être qui autonomise les femmes grâce à l’éducation à la santé sexuelle et reproductive, a noté que l’éducation et l’apprentissage du corps vont se poursuivre alors que les consommateurs cherchent à maintenir leur santé, en particulier après le COVID- 19. «Chez LOOM, nous encourageons les femmes à faire de l’éducation sanitaire un passe-temps et un apprentissage permanent du corps, quelque chose que vous faites pour le plaisir, l’autonomisation et aussi pour l’épanouissement personnel», a déclaré Chidi.

Une nouvelle marque de soins de la peau et de bien-être appelée Veracity met en place ce type de modèle. Veracity utilise des tests à domicile avec son kit de découverte Skin + Health pour fournir des informations sur la biochimie du client en mesurant les biofacteurs tels que les hormones et les niveaux de pH comme indicateurs clés d’une meilleure santé. «Une solution unique ne fonctionne pas pour la nutrition. Vous verrez même des théories diététiques sortir sur la façon de le personnaliser et de l’adapter à vos besoins », a déclaré Mia Rigden, nutritionniste certifiée par le conseil, chef, auteur et coach en santé. «Nous verrons beaucoup plus de cela dans les soins de la peau et la beauté à venir.»

Carolyn Barron, médecin de la médecine de l’Asie de l’Est chez Botanarchy Herbs and Acupuncture, est guidée par la gynécologie, les hormones et la santé des femmes, et estime que les marques qui utilisent le cycle menstruel comme guide sont là pour rester. «La synchronisation du cycle de vos graines, de vos suppléments, de vos activités quotidiennes, de votre rendement énergétique ou de votre entraînement et de votre alimentation semble être une grande tendance», a-t-elle déclaré, «et cela ne fait que devenir de plus en plus sophistiqué.»

Alors que les femmes continuent d’acquérir une connaissance plus approfondie de leur corps, les solutions avant, pendant et après la grossesse se concentreront sur l’importance des nutriments et des aliments en tant que médicaments. «Les vitamines prénatales sont complexes en termes d’ingrédients avec beaucoup de désinformation», a déclaré Carson Meyer, doula à la naissance et fondatrice de C & The Moon. «Beaucoup de vitamines prénatales ne font pas l’affaire et causent alors des problèmes tels que la constipation, le reflux acide, les brûlures d’estomac et les nausées.»

Par exemple, Meyer a noté que beaucoup de prénatals contiennent de l’acide folique au lieu du folate. «On parle beaucoup de folate et du soutien au développement neurologique en début de grossesse et de la façon dont il peut aider à prévenir les fausses couches», a-t-elle ajouté. «Environ 6% des femmes ont le MTHFR, méthylènetétrahydrofolate réductas, mutation génétique, qui ne permet pas à leur corps de méthyler correctement le folate. Ils n’obtiennent donc pas les nutriments appropriés pour lutter contre la carence en folates.

Des marques comme Perelel et Needed fabriquent des vitamines soutenues par la recherche pour chaque étape de la maternité, toutes deux à base d’acide folique. «Une grande partie de la phytothérapie est la sagesse traditionnelle», a déclaré Meyer. «Il y a beaucoup de cultures là-bas qui l’ont toujours eu et nous nous sommes un peu perdus dans notre obsession de la cupidité et de la commodité et une déconnexion avec la nature.

En termes d’ingrédients, les champignons élargissent leur portée au-delà du reishi dans les soins de la peau et du chaga dans le café. “Les champignons peuvent être utilisés pour des conditions telles que le diabète, la douleur chronique, la fatigue chronique, les problèmes auto-immunes et une immunité affaiblie”, a déclaré Barron. «Il y a des médecins qui travaillent avec différents laboratoires pour isoler des composés bioactifs et des champignons à usage pharmaceutique. Les gens essaient de standardiser la magie et la médecine des champignons. Il existe des marques de suppléments qui sont sous le radar pour créer des modèles pour les entreprises de psilocybine une fois que cela s’est ouvert. L’argent, l’infrastructure et tout sont là et ils attendent que les lois soient adoptées. »

Trendalytics a rapporté que les champignons figuraient dans ses 100 principales tendances pour 2021 en novembre et présentent ce que Trendalytics appelle un comportement de valeur sûre, ce qui signifie qu’ils poussent depuis au moins un an et continueront de croître pendant un autre.

Barron a ajouté qu’elle avait créé des mélanges de champignons médicinaux, de sureau et d’herbes chinoises dans des sucettes à graines pour une marque appelée Ambarella Organics. La mission de la marque est de ramener les consommateurs dans le jardin et d’être plus en phase avec la nature, une tendance sur laquelle de plus en plus de praticiens parient en matière de bien-être et de beauté.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le National Health Service vise à prévenir et à lutter contre la santé mentale en prescrivant des sorties dans la nature. «Les consommateurs prennent les choses en main au lieu de chercher les réponses en dehors d’eux-mêmes», a déclaré Brianna Cherniak, herboriste certifiée. «Les gens prennent leurs responsabilités et reviennent à la nature.»

La nature a inspiré le lancement le plus récent de The Nue Co, Forest Lungs, un parfum qui offre les effets curatifs de l’extérieur et est destiné à reproduire les composés moléculaires produits par les arbres, les phytoncides. Les phytoncides sont crédités pour les bienfaits pour la santé associés aux bains de forêt, à savoir la réduction du stress, la réduction de l’anxiété et la stimulation du système nerveux parasympathique.

Et tandis que le parfum a toujours été connu pour évoquer des souvenirs et de la nostalgie, le parfum devient maintenant plus fonctionnel, se penchant sur des choses comme le sommeil et le stress. “Linné Botanicals vient de sortir avec des parfums fonctionnels”, a déclaré Ridgen. «Un pour le matin et un pour le soir. Il peut aider à soulager le sommeil et la relaxation, ce qui signifie qu’il affectera votre niveau de stress, ce qui affectera vos habitudes alimentaires, ce qui affectera votre peau et votre bien-être général. Tout va de pair.

Début mars, bien que n’étant pas un parfum fonctionnel, Byredo a révélé Mixed Emotions, un parfum qui est un véhicule de mémoire et un rappel qu’il n’y a rien de mal à ne pas aller. Il est également destiné à exsuder l’état d’esprit collectif actuel avec des notes de maté, de cassis, de thé noir de Ceylan, de feuille de violette, de bois de bouleau et de papyrus. Trendalytics a constaté que la recherche de parfums fonctionnels a augmenté de 160% par rapport à l’année dernière et que les produits sur le marché ont augmenté de 8% par rapport à l’année dernière.

«L’essentiel est que nous allons voir une énorme tendance à la hausse de tout ce qui concerne le bien-être proactif et préventif dans toutes les différentes catégories», a déclaré Deepika Chopra, l’Optimism Doctor, experte en imagerie visuelle, fondatrice de Things Are Looking Up et animatrice du Looking Up With Dr. Deepika Chopra Podcast, «des moyens d’améliorer notre immunité, notre bonheur, notre endurance mentale, notre plaisir, notre bien-être émotionnel et notre endurance. Le bien-être n’est pas un état d’être mais plutôt un état de vie sain. C’est un processus actif, un mode de vie intentionnel visant à améliorer la qualité et l’optimisation de notre expérience quotidienne et future.

