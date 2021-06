Quoi de neuf dans le patch v17.10 ? Accès au vaisseau mère, nouvelles armes et plus

Découvrez les nouveautés du patch Fortnite v17.10 !

Le premier patch de Fortnite Chapter 2 – Season 7 est arrivé. C’est un énorme qui comprend de nouvelles zones à explorer, des armes à essayer et plus encore. Epic Games est sorti de la porte en tirant sur tous les cylindres, faisant de la saison 7 une expérience plus mémorable que quiconque pourrait s’y attendre. Il y a beaucoup à récapituler à la suite du patch v17.10, alors soulignons les détails les plus cruciaux alors que vous continuez votre voyage extraterrestre dans Fortnite Battle Royale.

Une nouvelle surprise arrive. Un chemin à l’intérieur du vaisseau mère ? 🛸 La sortie de Fortnite v17.10 est prévue pour le 22 juin. En vue de la mise à jour, les services seront désactivés à partir d’env. 03h30 HE (07h30 UTC). pic.twitter.com/zrJ4j8mrrU – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 21 juin 2021

Nouvelles armes et objets

Quatre nouveaux objets/armes se sont matérialisés dans le patch v17.10. Ceux-ci incluent un Mythic Ray Gun, Inflate-A-Bull, Alien Knockgun Launcher et Alien Nanites, et chacun offre une propriété unique.

Voici les descriptions de tous les nouveaux articles :

Zyg et Choppy’s Ray Gun : Un Mythic Ray Gun appartenant à un personnage boss

Inflate-A-Bull : Une combinaison qui vous donne des propriétés semblables à celles d’une vache, telles que la possibilité de dévaler des collines, de rebondir sur des falaises et d’être imperméable au feu. Vous savez, des trucs de vache normaux.

Alien Knockgun Launcher : fait-il reculer

Alien Nanites : Génère un biome extraterrestre dans une grande zone pendant une courte durée

Il convient également de noter qu’Epic a augmenté le temps de recharge du Recon Scanner et que les boulons seront actifs pendant une durée plus courte. De plus, ils ont réduit la cadence de tir de la soucoupe volante.

Entrée du vaisseau mère

L’intérieur du vaisseau-mère ! (via @ximton) Il y a plus à l’intérieur d’ailleurs ! pic.twitter.com/EWvcqLRmC0 – HYPEX (@HYPEX) 22 juin 2021

Epic a annoncé une éventuelle opportunité pour les joueurs d’entrer dans les frais généraux de l’Alien Mothership. Cela s’est concrétisé dans le patch v17.10. L’accès au vaisseau mère peut être obtenu grâce à de nouveaux ovnis nommés “Abducteurs” qui transporteront les joueurs dans le vaisseau mère. Une fois à l’intérieur, HYPEX déclare que vous pouvez trouver des lieux « enlevés » tels que Butter Barn et Lucky Landing.

Parasites extraterrestres

Le texte des parasites extraterrestres a été mis à jour, ils sortiront probablement cette semaine ou la semaine prochaine ! – Un parasite extraterrestre s’est attaché à vous ! Profitez d’une mobilité améliorée en échange d’un peu de santé !

– Les parasites extraterrestres se détachent et vous ignorent pendant quelques secondes si vous touchez du feu, de l’eau ou entrez dans un accessoire – HYPEX (@HYPEX) 22 juin 2021

Les “parasites extraterrestres” récemment révélés apparaîtront dans la dernière mise à jour. Ces nouveaux PNJ s’attachent aux joueurs et offrent la mobilité en échange de la santé. Pour les retirer, vous devez toucher de l’eau, tirer ou entrer dans un accessoire. Voici un extrait de la description d’Epic :

« Connu simplement sous le nom de Parasites, si l’un de ces mini-extraterrestres s’attache à votre tête, il réduira votre santé à 60. (Le bouclier n’est pas affecté.) Mais cette relation est plus donnant-donnant qu’il n’y paraît. Non seulement ils vous protègent des dommages causés par les tirs à la tête, mais ils vous font également courir plus vite et sauter plus haut.

Les parasites attaqueront les animaux tels que les poulets, les loups et les sangliers. Éliminer un animal fera sauter le parasite sur ce joueur.

Corrections de bugs

Voici tous les bugs corrigés dans le patch v17.10 :

Général

L’avis de mise à jour de la boutique d’objets ne s’efface pas.

Bataille royale

Subir des dégâts à travers les voitures en mouvement. La possibilité de modifier les pools de butin dans Battle Lab est temporairement désactivée. (RÉACTIVÉ) Livre de collection de personnages incomplet en raison d’entrées manquantes. Les soucoupes peuvent devenir inutilisables si un objet téléporté tombe dessus. Ensembles Bunnywolf et Llion temporairement désactivés. Les pioches à une main continuent d’effectuer des swings supplémentaires.

Créatif

Les rondes ne signalent pas les emplacements corrects Hud Controller Device join in progress Les images sont coupées dans l’onglet Discover.

Sauver le monde

Les coups de mêlée ne sont pas enregistrés sur Melee Weapons pour PC. L’avantage Vigueur saurienne cesse de fonctionner après la réapparition.

Mobile

Aucun indicateur sur le mobile/Nintendo Switch pour le temps de recharge et les charges de la soucoupe. Les joueurs Nintendo Switch ne peuvent pas offrir de produits cosmétiques, de packs ou de Battle Pass sur la manette.

Cela couvre tout ce qui est nouveau dans la dernière mise à jour de Fortnite Season 7. Epic a tout mis en œuvre sur celui-ci, alors assurez-vous de vous lancer dans le jeu et d’en faire l’expérience par vous-même !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!