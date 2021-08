Quoi de neuf dans le patch v17.50 ? Compte à rebours de la saison 8, ensemble Crew Legacy, émoticône Doja Cat et plus

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Fortnite Patch v17.50.

La dernière mise à jour de Fortnite Chapter 2 – Season 7 est arrivée. Avec moins de deux semaines avant la saison 8, Epic jette les bases du monde post-alien Fortnite. Cela a été assez la saison jusqu’à présent. L’inclusion d’ovnis et de nouvelles armes a été un avant-goût de l’ancien Fortnite.

Le patch v17.50 est désormais disponible dans le jeu après un bref temps d’arrêt tôt le matin. De subtils changements de carte ont émergé des décombres, tout comme des événements passionnants et des fuites de skins et d’émotes. Gardant tout cela à l’esprit, examinons les nouveautés de la dernière mise à jour de Fortnite à la fin de la saison 7.

La v17.50 vient de l’espace le 31 août ! ?? En préparation de la mise à jour, le temps d’arrêt commencera à env. 04h00 HE (08h00 UTC). Le matchmaking sera désactivé env. 30 minutes avant. pic.twitter.com/kiCMl6PONe – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 30 août 2021

Ensemble d’héritage de l’équipage Fortnite

Racontez votre histoire avec le Fortnite Crew Legacy Set, disponible dès maintenant 🎒⛏️ ➡️ Équipez le Pack Protocole Back Bling le Jour 1

➡️ Déverrouillez la pioche Zen Axe à l’étape 3

➡️ Personnalisez votre look avec de nouveaux styles au fil du temps Faites-leur savoir que vous êtes dans le Fortnite Crew 👑https://t.co/IzFhRbZY9s pic.twitter.com/RD8N0K5kEk – Fortnite (@FortniteGame) 31 août 2021

Le service d’abonnement Fortnite Crew obtient enfin un ensemble progressif. Epic Games a publié un article de blog aujourd’hui pour célébrer cette nouvelle récompense exclusive.

“Le 31 août (avec la sortie de la mise à jour v17.50), nous lançons une nouvelle récompense exclusive pour les abonnés de Fortnite Crew : le Fortnite Crew Legacy Set ! Cet ensemble comprend un Back Bling et une pioche à débloquer, chacun étant un souvenir évolutif de votre adhésion à Fortnite Crew.”

Tant que vous êtes membre de Fortnite Crew, vous débloquerez jusqu’à six étapes de l’ensemble hérité. Epic fournit une ventilation complète des produits cosmétiques à débloquer dans le billet de blog.

Les étapes se débloqueront le quatorze de chaque mois tant que vous êtes un abonné Crew actif.

Étape 1 : Déverrouillez le Protocol Pack Back Bling en vous abonnant ou en vous abonnant à Fortnite Crew. Si vous n’êtes pas abonné lors de la sortie de la mise à jour v17.50, vous la déverrouillerez immédiatement lorsque vous vous abonnerez. Étape 2 : Le Back Bling évolue, ajoutant le Protocol Elite Style. Cela se produit le 14 du mois après l’étape 1. Étape 3 : Le Back Bling évolue à nouveau, ajoutant le style Protocol Overdrive. La pioche Zen Axe émerge du Back Bling. Les deux se produisent le 14 du mois après l’étape 2. Étape 4 : La pioche évolue, ajoutant le style Zen Striker. Cela se produit le 14 du mois après l’étape 3. Étape 5 : La pioche évolue à nouveau, ajoutant le style Zen Ultra. Cela se produit le 14 du mois après l’étape 4. Étape 6: La pioche évolue une fois de plus, ajoutant le style Zen Assault Axe. Cela se produit le 14 du mois suivant l’étape 5.

Nouvelle emote de chat Doja

NOUVELLE EMOTE DOJA CAT (fournie avec la peau de DahjaCat) & UNE AUTRE EMOTE ! (tous deux Traversal) pic.twitter.com/x271J1osnI – HYPEX (@HYPEX) 31 août 2021

Une nouvelle emote Doja Cat est apparue dans la liste des objets divulgués par HYPEX. Le dernier de Doja Cat était la chanson “Say So” et la danse populaire TikTok. Maintenant, elle aura “Kiss Me More” créé en tant qu’émote Fortnite de traversée à un moment donné.

Compte à rebours de l’événement

Le compte à rebours de l’événement apparaîtra au-dessus de ringard, il est actuellement parfois en jeu accidentellement en tant qu’espace réservé. Le compte à rebours est censé paraître ce vendredi ! (via @ImEntoYT) pic.twitter.com/qHyqCG1Ttv – HYPEX (@HYPEX) 31 août 2021

Les fans de Fortnite attendent avec impatience l’arrivée de la saison 8. Sa sortie est prévue dans quelques semaines, et il semble qu’il y aura un événement en direct pour la première fois depuis un certain temps. HYPEX a révélé sur Twitter qu’un compte à rebours d’événements apparaîtra bientôt au-dessus de Corny Complex et passera au chapitre 2 – Saison 8. Tous les autres détails restent un mystère à ce stade.

Semaine sauvage #3 Saison 7

Informations sur la semaine 3 sauvage : “À partir de ce jeudi, les technologies Alien et IO seront plus faciles à trouver. En fait, les ravisseurs porteront le Kymera Ray Gun, le Grab-itron, le Prop-ifier et les Alien Nanites. De même, les coffres IO donneront UNIQUEMENT le fusil à impulsion, le rail Pistolet, canon à plasma et Inflate-A-Bull.” – HYPEX (@HYPEX) 31 août 2021

La Wild Week #3 sera mise en ligne dans le jeu jeudi. Cette fois, Epic se concentrera sur les armes IO et extraterrestres telles que le Rail Gun, le Ray Gun, le Grab-Itron et plus encore. Les ravisseurs extraterrestres et les coffres IO n’auront ces armes à l’intérieur qu’à partir de jeudi. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le prochain épisode de Wild Weeks.

Corrections de bugs

Voici toutes les corrections de bugs corrigées dans le patch v17.50.

Bataille royale

Perte de la fonctionnalité de l’objet après le passage de Prop-ifier à Consommable.

Créatif

Les joueurs Android ne peuvent pas utiliser le sélecteur de couleurs pour changer de couleur Les joueurs sont éjectés des véhicules en eau peu profonde L’ajout de l’appareil Skydome à la barre de raccourci réinitialise l’île visuellement

Sauver le monde

L’avantage Bouncy Shield de SGT Tank Gatling ne déclenche plus une description inexacte de Goin ‘Constructor dans le jeu

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur le patch v17.50. Assurez-vous de rester à l’écoute tout au long de la journée pour des mises à jour supplémentaires !

Image vedette : Jeux épiques