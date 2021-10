Quoi de neuf dans le patch v18.20 ? Combat AR contre SMG, mise à jour Fortnitemares 2021 et plus

Découvrez les nouveautés du patch Fortnite Battle Royale v18.20.

La saison 8 du chapitre 2 de Fortnite est bien avancée après sa sortie initiale début septembre. Les cubes sont le scénario central de cette saison, et la carte a suffisamment changé pour que les joueurs le remarquent. Comme d’habitude, Epic Games ne s’arrête jamais suite au lancement d’une nouvelle saison. Une partie de l’attrait de Fortnite réside dans ses mises à jour fréquentes, qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, armes et mécanismes au jeu.

La dernière fois dans le patch v18.10, Epic a dévoilé Chili Chug Splashes comme une nouvelle forme de mobilité et de guérison. La dernière mise à jour – v18.20 – est arrivée tôt ce matin après un bref temps d’arrêt.

ESTNN a toutes les informations pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés du patch v18.20, alors voyons ce que Epic a à offrir !

Le temps d’arrêt de la v18.20 est terminé. Voici les nouveautés ! Bataille royale : https://t.co/0AblfT5gu7 Créatif : https://t.co/uvi7Vf0VXW Sauver le monde : https://t.co/QVqlJ2Ibjl pic.twitter.com/rJfYoy8Mpe – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 12 octobre 2021

Fusil d’assaut et mitraillette de combat

Un nouveau tour de scrutin a commencé dans le chapitre 2 de la saison 8. Les fans ont utilisé leur or la dernière fois pour ramener le Shockwave Launcher sur le Rift-To-Go. Désormais, les joueurs devront voter pour une nouvelle arme pour entrer dans Fortnite. Les choix sont un fusil d’assaut de combat et un SMG de combat. Les deux sont des armes entièrement nouvelles dans Fortnite avec un recul immense, mais une seule peut gagner.

Voici les statistiques de chaque arme par iFireMonkey :

Fusil d’assaut de combat pic.twitter.com/r19JZxuQWl – iFireMonkey (@iFireMonkey) 12 octobre 2021

Combattre le SMG pic.twitter.com/XhiHScJluA – iFireMonkey (@iFireMonkey) 12 octobre 2021

Mise à jour de Fortnitemares 2021

RÉCOMPENSES FORTNITEMARES GRATUITES ! (Leurs défis seront ajoutés dans l’une des 2 prochaines mises à jour et peut-être plus de récompenses) pic.twitter.com/hBs1G1OTzq – HYPEX (typos chèvre) (@HYPEX) 12 octobre 2021

Peu de choses ont changé depuis le début de Fortnitemares 2021 en dehors de certains nouveaux skins. La mise à jour v18.20 a ajouté des objets cosmétiques Fortnitemares à débloquer aux fichiers du jeu. Bien que ceux-ci ne soient pas disponibles à l’achat aujourd’hui, nous pouvons nous y attendre bientôt. En termes de changements dans le jeu liés à Fortnitemares, les peurs des sauts de zombies sont de retour avec un taux d’apparition de 50%.

Cosmétiques mis à jour/ajoutés pour la boutique d’articles en v18.20 pic.twitter.com/j3R5MgheOm – iFireMonkey (@iFireMonkey) 12 octobre 2021

En outre, la liste complète des produits cosmétiques divulgués comprend une tonne de nouveaux skins Fortnitemares, notamment Golden Skull Trooper, Shadow Midas et plus encore.

Mode de construction intelligent

NOUVEAU MODE DE CONSTRUCTION INTELLIGENT ! pic.twitter.com/jGOltlYe1J – HYPEX (typos chèvre) (@HYPEX) 12 octobre 2021

Un mécanicien récemment divulgué nommé « Smart Builds » avait reçu des images mises à jour dans les fichiers du jeu. Nous ne savons pas ce que c’est ni à quel point il sera utile aux joueurs. Cependant, il semble qu’Epic se dirige lentement vers sa sortie dans le jeu.

Jeton de remboursement annuel

Demande de retour Actualiser les informations : pic.twitter.com/vUJFQRXv5d – iFireMonkey (@iFireMonkey) 12 octobre 2021

Selon un article de blog séparé, Epic prévoit de commencer à actualiser la demande de retour après un an. Cela signifie que si vous utilisez un jeton de remboursement, vous le récupérerez 365 jours plus tard. Consultez le lien ci-dessus pour plus d’informations!

Autres notes

Corrections de bugs

Voici tous les bugs corrigés dans le patch v18.20 :

Bataille royale

Correction d’un problème empêchant les joueurs d’utiliser une canne à pêche lorsqu’ils étaient sur le siège passager d’un bateau à moteur ou à l’arrière d’un camion OG Bear. Correction d’un problème impliquant la progression du déverrouillage de la page Battle Pass qui ne suivait pas toujours correctement. Correction d’un problème impliquant que les joueurs Nintendo Switch n’étaient pas entendus dans le chat vocal par les joueurs sur d’autres consoles.

Créatif

Mobile

Les joueurs Switch ne sont pas entendus par les autres consoles dans le chat de jeu. One Plus Nord plante lors de la connexion

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur le patch v18.20. N’oubliez pas de vous rendre sur Fortnite et de voir tous ces changements par vous-même !

