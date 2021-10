Quoi de neuf dans le patch v18.30 ? La reine du cube arrive, le bunker expurgé s’ouvre, le fusil à pompe de combat contre la bombe Boogie et plus encore !

Découvrez les nouveautés du patch Fortnite v18.30 !

Fortnite Chapter 2 – Le dernier patch de la saison 8 est arrivé tôt ce matin. La dernière mise à jour nous a amenés dans Fortnitemares et a fourni un nouveau point d’intérêt (POI) à tous les joueurs à découvrir. Cette fois-ci, nous avons notre dernier vote sur l’effort de guerre, où les joueurs dépensent de l’or dans le jeu pour ramener l’un des deux objets. De plus, le patch v18.30 a fourni un nouveau point de repère mineur à explorer et bien plus encore.

Aujourd’hui, nous examinerons tout ce que Epic Games a préparé dans le patch v18.30 pour vous mettre à jour !

Combattez-vous avec force… ou avec groove ? La mise à jour v18.30 est prévue pour le 26 octobre. Le temps d’arrêt commencera à env. 4 h HE (08 h UTC), le matchmaking étant désactivé env. 30 minutes avant. pic.twitter.com/CNQZaBdstB – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 25 octobre 2021

Le bunker expurgé s’ouvre et devient une base de montagne

pic.twitter.com/LpveNobP0B – M1 (@m1fnbr) 26 octobre 2021

Le docteur Slone se dirige lentement vers le point de repère de Redacted Bunker depuis le début de la saison 8. Elle a officiellement atteint sa destination. Pour la première fois, le mystérieux Redacted Bunker est ouvert et explorable. C’est une autre base IO qui ressemble aux autres autour de la carte. La vidéo ci-dessus via m1fnbr sur Twitter vous donne un bref aperçu du nouvel emplacement.

Station de financement : Boogie Bomb vs Combat Shotgun

Le troisième vote de la Station de financement de l’effort de guerre est maintenant en direct dans le jeu. La dernière fois, les fans ont voté pour la sortie du fusil d’assaut de combat, et le Shockwave Launcher a triomphé du Rift-To-Go avant cela. Le dernier effort de guerre oppose le fusil à pompe de combat à la bombe boogie. Vous pouvez maintenant voter pour celui que vous souhaitez voir revenir en visitant les stations de financement sur la carte.

Nouvelles armes : grappin glacial et pistolet de combat

2 NOUVELLES ARMES ! pic.twitter.com/ON6GCFPBCj – HYPEX 🐐 (@HYPEX) 26 octobre 2021

Epic Games prévoit de sortir deux nouveaux éléments dans les semaines à venir. L’un est un Icy Grappler, qui ressemble à une version congelée du Grapple Gun. L’autre est un pistolet de combat, qui s’aligne sur le fusil d’assaut de combat et le SMG qui se sont affrontés dans l’effort de guerre plus tôt cette saison.

Les combinaisons mécaniques sont prêtes à revenir

Changements MECHS : – Les mechs dashing ont maintenant un temps de recharge de 7 secondes au lieu de 5

– Dégâts stop réduits

– Bouclier réduit de 150 à 100

– Le délai de réapparition du bouclier a été augmenté

– Dégâts de saut nerfés – HYPEX 🐐 (@HYPEX) 26 octobre 2021

Selon les rumeurs, les tristement célèbres costumes BRUTE de la saison X reviendraient dans la saison 8. Nous avons maintenant plus d’informations concernant ce renouveau. Selon HYPEX, Epic a considérablement modifié les combinaisons mécaniques, comme le montre le tweet ci-dessus. Une image montrant l’apparence de la combinaison BRUTE mise à jour a également fait surface. Nous avons également appris que les joueurs auraient collectivement besoin de financer 1 milliard d’or pour ramener les combinaisons mécaniques dans environ trois à quatre semaines.

Cosmétiques à venir

Cosmétiques mis à jour pour la boutique d’objets en v18.30#Fortnite #FortniteLeaks pic.twitter.com/xb4yb1Kjlz – iFireMonkey (@iFireMonkey) 26 octobre 2021

Plusieurs tenues cosmétiques et autres objets portables à venir sont apparus dans les fichiers du jeu pendant le temps d’arrêt de la v18.30. Les points forts incluent Shadow Midas, les skins de super-héros Zombie « Boundless » et bien plus encore. L’utilisateur de Twitter iFireMonkey a compilé une image comprenant toutes les versions prévues, que vous pouvez voir ci-dessus.

Corrections de bugs

Voici tous les bugs corrigés dans le patch v18.30 :

Bataille royale

L’indicateur de point rouge ne s’affiche plus sur la boussole lorsque les ennemis tirent. Message d’erreur en essayant d’équiper certaines combinaisons de couleurs de Tricksy. L’émote intégrée de Wolverine ne fonctionne pas correctement. L’utilisation de la capacité « Smash Attack » avec la Faux latérale peut entraîner des dégâts de chute.

Créatif

Les arbres n’apparaissent pas sur la carte de l’île.

Cela couvre tous les éléments importants du dernier patch de la saison 8. N’oubliez pas de consulter le nouveau POI de Mountain Base et de participer à l’effort de guerre ! Nous mettrons à jour cet article avec des informations supplémentaires.

