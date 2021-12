Quoi de neuf dans les raccourcis dans iOS 15 et iPadOS 15

Pour les utilisateurs expérimentés, Shortcuts est la meilleure application iPhone pour faire les choses plus efficacement depuis un certain temps maintenant. L’application offre aux utilisateurs iOS des moyens de personnaliser et de rationaliser les flux de travail, ce qui facilite l’exécution de tâches en moins de temps et avec moins d’appuis sur les boutons.

Dans iOS 15, l’application Shortcuts et le système sous-jacent ont reçu une attention particulière, ce qui rend les choses encore plus faciles pour les experts de Shortcuts et les novices.

Raccourcis dans iOS 15 :

Interface utilisateur de l’application Raccourcis mise à jour

En apparence, le changement le plus évident apporté aux raccourcis cette année est une interface utilisateur actualisée qui utilise mieux l’espace sur l’écran, réduit l’encombrement visuel et facilite la recherche des actions de raccourcis dont vous avez besoin.

L’interface d’édition des raccourcis a subi une refonte visuelle qui rend les actions individuelles plus compactes, ce qui signifie que vous en verrez plus à l’écran à la fois. Sur iPhone, cela signifie que vous verrez quelques actions supplémentaires. Sur iPad, la différence est encore plus sensible, avec beaucoup plus de contenus visibles sans défilement.

De plus, les champs Texte et Commentaire n’occupent désormais que l’espace dont ils ont besoin, ajustant leur taille de manière dynamique en fonction de la quantité de texte à l’intérieur, plutôt que d’occuper une quantité d’espace fixe même s’ils ne contenaient que quelques mots.

Source : iMore

En économisant davantage de l’espace et du temps passé à faire défiler, l’application Raccourcis d’iOS 15 permet de réduire les listes d’actions. Si vous avez des actions imbriquées, vous pouvez les supprimer efficacement de la vue, ce qui est extrêmement utile dans un raccourci contenant des centaines d’actions.

Il existe également une nouvelle façon de parcourir les actions, la bibliothèque d’actions ayant reçu une refonte. Il y a maintenant deux sections ici, Catégories et Applications, afin que vous puissiez trouver plus facilement l’action dont vous avez besoin en fonction de la fonction que vous devez exécuter ou de l’application à laquelle elle appartient. De plus, certaines suggestions intelligentes peuvent faire apparaître plus rapidement ce que vous recherchez, ou vous pouvez faire défiler toutes les actions disponibles.

Nouvelles actions de raccourcis dans iOS 15

En plus d’une nouvelle façon de trouver des actions dans les raccourcis, iOS 15 a également apporté un tas de toutes nouvelles actions. Certains d’entre eux ont été repris du lancement de Raccourcis pour Mac avec macOS Monterey, car Apple vise la parité des fonctionnalités. Pourtant, beaucoup sont également très utiles pour les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS.

Il existe de nombreuses nouvelles actions parmi lesquelles choisir, il est donc recommandé d’explorer la nouvelle bibliothèque d’actions dans Raccourcis, mais voici quelques exemples de choix :

Ajouter un nouveau calendrier Définir le focus Reconnaissance sonore Extraire le texte de l’image Faire de l’audio parlé à partir du texte Obtenir du contenu à l’écran Obtenir les fichiers sélectionnés Applications en écran partagé Aller à l’écran d’accueil Ignorer Siri et continuer

Avec le lancement des nouveaux modes Focus dans iOS 15, il n’est pas surprenant qu’ils puissent désormais être définis dans le cadre d’un raccourci. Pourtant, il y a beaucoup de nouvelles intégrations de fichiers en raison de la nature multiplateforme des raccourcis en 2021 et du passage d’Automator aux raccourcis sur Mac.

L’action soignée des applications d’écran partagé vous permet de lancer rapidement deux fenêtres côte à côte sur votre iPad ou Mac, et l’ajout de l’action Aller à l’écran d’accueil à la fin d’un raccourci rend l’expérience beaucoup plus agréable.

Raccourcis Modifications de la confidentialité

Source : iMore

Une autre mise à jour critique des raccourcis dans iOS 15 concerne la confidentialité. Plus particulièrement, il existe une nouvelle page de confidentialité dans les paramètres de chaque raccourci qui affiche ses autorisations pour différents types de données telles que les applications, l’accès aux fichiers, les contacts et les calendriers, etc. Depuis cette page, vous pouvez révoquer ces privilèges à tout moment.

De plus, iOS 15 fournira désormais une boîte de dialogue d’autorisation détaillée lorsqu’un raccourci est exécuté pour la première fois, ce qui vous permet de décider d’autoriser l’accès une fois, toujours ou pas du tout. Vous êtes probablement familiarisé avec ce type de boîte de dialogue pour d’autres applications utilisant votre emplacement, mais ce qui est génial avec l’implémentation des raccourcis, c’est qu’elle vous donne un aperçu visuel des données que vous partagerez si vous l’autorisez.

Apple vous permet également désormais de partager des raccourcis sous forme de fichiers plutôt que sous forme de liens iCloud.com. C’est idéal pour partager en privé des raccourcis avec des amis ou des membres de la famille ou pour conserver une sauvegarde hors ligne de vos raccourcis. Vous pouvez même définir un raccourci pour qu’il ne soit accessible qu’aux « personnes qui me connaissent », ce qui signifie que seules les personnes qui vous ont dans leurs contacts pourront l’utiliser. L’utilisation de cette option notarie le raccourci partagé avec vos coordonnées pour le processus de vérification.

Plus à venir

Depuis l’acquisition de Workflow et son changement de nom sous le nom de Shortcuts, Apple a toujours montré son engagement envers l’automatisation sur iOS et maintenant sur Mac. Avec la prise en charge multiplateforme et la parité des fonctionnalités les plus récentes, il sera intéressant de voir où Apple va avec les raccourcis avec iOS 16 et au-delà.

