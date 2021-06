Quoi de neuf dans macOS Monterey bêta 2 ? Ajustements de Safari, nouveaux économiseurs d’écran + fonds d’écran, plus

in

Apple a officiellement publié aujourd’hui la deuxième version bêta de macOS Monterey pour les développeurs, plusieurs jours après la sortie d’iOS 15 bêta 2 et trois semaines après la sortie de la première version bêta de macOS 12. La sortie d’aujourd’hui de macOS Monterey beta 2 apporte quelques changements notables, notamment des ajustements de Safari, de nouveaux économiseurs d’écran, etc.

Détails sur macOS Monterey bêta 2

macOS Monterey beta 2 est déployé auprès des développeurs via les Préférences Système. La mise à jour a une taille d’environ 3 Go, selon votre Mac, et porte le numéro de build 21A5268h. Apple a promis qu’une version bêta publique de macOS Monterey sortira courant juillet, donc pour l’instant, elle n’est disponible que pour les développeurs enregistrés.

Quoi de neuf dans macOS Monterey bêta 2 ?

Beta 2 apporte les fonds d’écran et les économiseurs d’écran “Hello” qui étaient auparavant exclusifs à l’iMac M1 à tous les utilisateurs de Mac



Nouvelle icône Maps, comme nous l’avons vu avec la sortie de la semaine dernière d’iOS 15 beta 2 Il y a maintenant un bouton d’actualisation qui apparaît dans la barre d’adresse Safari lorsque vous survolez

La solution de contournement pour ramener l’ancienne conception de la barre d’onglets Safari ne fonctionne plus Prise en charge des tenues Memoji Mise à jour du libellé dans le volet des préférences iCloud Private Relay; dans la version bêta 1, il s’agissait de « conserver l’emplacement approximatif » et « utiliser un emplacement plus large »



La version bêta 2 corrige une longue liste de problèmes trouvés dans la première version, notamment des bogues avec Bluetooth, Mail, Messages, Maps, FaceTime, Find My, Focus, iCloud, Music, Networking, Notes, Photos, Safari, Shortcuts, etc.

Si vous remarquez des changements dans macOS Monterey ou dans les autres nouvelles versions des derniers jours, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @.. Restez à l’écoute pour notre couverture complète avec les nouvelles versions ici à . aujourd’hui et tout au long du reste de la semaine.

