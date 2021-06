Quoi de neuf dans WatchOS 8 : beaucoup de zen, des photos améliorées, de nouvelles options de santé et plus encore | La technologie

Apple a dévoilé cet après-midi les améliorations qu’il a apportées à la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation pour montres, WatchOS 8.

Journée des introductions de logiciels aujourd’hui à La WWDC 2021 d’Apple. Nous avons déjà raconté les nouvelles d’iOS 15, iPadOS 15 et MacOS Monterey, et maintenant nous allons avec Quoi de neuf dans watchOS 8.

Sans surprise, Apple a insisté sur fonctions de santé et réduction du stress, et ajouté améliorations majeures de l’application Photos, qui peut désormais être utilisé dans le mode Portrait des sphères ou des visages de l’Apple Watch.

Ils sont également libérés nouvelles applications, et s’intègre à l’Apple Watch dans la recherche d’appareils. Voyons cela en détail.

L’un des piliers fondamentaux d’Apple ces dernières années est la santé, très présente dans cette mise à jour. Mais cette année, l’accent a été mis sur réduire le stress et l’anxiété avec de nouvelles applications.

L’application Breathe change de nom pour pleine conscience, et propose exercices de concentration pour atteindre la pleine conscience. Il existe également une fonction de respiration qui vous indique comment respirer lorsque vous êtes nerveux, vous guidant tout au long du processus.

La nouvelle fonctionnalité Fréquence respiratoire mesure votre rythme respiratoire pendant que vous dormez, vous alerte lorsqu’il remarque quelque chose d’étrange et envoie des rapports à l’iPhone :

Dans la section des enregistrements biométriques, maintenant l’Apple Watch est capable de mesurer la stabilité pendant que vous marchez en mesurant la longueur des pas et le rythme.

L’appli de Aptitude lance de nouveaux filtres pour trouver du contenu plus spécifique, et la fonction Picture in Picture pour continuer à regarder des vidéos sur votre mobile, tout en faisant d’autres choses. Il y a aussi nouveaux exercices de Pilates et de Tai Chi.

Avec la nouvelle fonction Concentration Les notifications de différentes sources sont bloquées, selon que vous travaillez, étudiez, conduisez, etc.

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Une autre des améliorations importantes de WatchOS 8, est dans l’application Photos. Une nouvelle interface permet de naviguer plus facilement dans la galerie, et de zoomer en tournant la couronne (bouton) de la montre. Vous pouvez également obtenir des photos des souvenirs (souvenirs) et utiliser nos propres photos comme sphère via la nouvelle sphère Portraits :

La nouvelle compatibilité avec Air Tag permet ajoutez Apple Watch au réseau de localisation de l’appareil perdu.

L’application Portefeuille lance le soutien de Bande ultra-large, pour utiliser les clés de la voiture à une plus grande distance. Vous pouvez ajouter l’identifiant de la voiture, de la maison, de l’hôtel ou de toute autre clé numérique et ouvrir la porte simplement en rapprochant l’Apple Watch. Le permis de conduire et la pièce d’identité peuvent également être inclus, mais pour l’instant uniquement aux États-Unis.

L’application Maison s’intègre mieux à Homekit et introduit de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez ajuster les environnements sur des appareils spécifiques, ou voir la caméra de surveillance sur la montre, ou envoyer un message vocal à toute la maison depuis le poignet.

HomePod mini est la dernière version du haut-parleur intelligent d’Apple, avec un design compact qui abrite un système audio puissant, un processeur S5 et une compatibilité avec l’assistant vocal Siri pour un contrôle total des appareils domestiques.

Enfin, il y a des nouvelles importantes dans l’application Messages. Les utilisateurs peuvent combiner l’écriture manuscrite, la dictée et les emoji dans le même message. Et il est plus facile de partager de la musique, des chansons et d’autres contenus.

WatchOS 8 apporte également l’application Contacts à l’Apple Watch et offre un moyen facile de rechercher, d’ajouter et de modifier des contacts, et de les partager directement depuis l’application.

De plus, de nombreuses autres applications profitent désormais de la nouvelle fonction d’activation permanente de l’écran de l’horloge.

La version développeur est disponible à partir d’aujourd’hui. La version bêta publique sortira en juillet, et la version finale pourra être installée sur toutes les Apple Watch à l’automne.