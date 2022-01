Quoi de neuf pour 2022 ? Votre guide pour la saison de F1 à venir · .

Avec une série de changements de réglementation technique, une deuxième course aux États-Unis, de nouvelles roues plus grandes et une incertitude totale quant à l’ordre de départ de la course d’ouverture à Bahreïn, la saison de Formule 1 2022 est parmi les plus attendues depuis de nombreuses années. .

Pour garder une trace des nouveautés pour la saison à venir de cette année, voici un guide rapide des plus grands changements apportés à la F1 avant la 73e saison des championnats du monde.

Équipes et unités de puissance

Pour la cinquième saison consécutive, aucune nouvelle équipe ne rejoindra la grille de Formule 1 cette saison à venir, ce qui signifie que le championnat 2022 sera à nouveau disputé par seulement dix équipes.

Après avoir propulsé Max Verstappen et Red Bull au championnat des pilotes de l’année dernière, Honda a quitté le sport pour la deuxième fois en un peu plus d’une décennie. Leur retrait, cependant, sera principalement de nom, car Honda continuera à fournir un soutien technique et opérationnel à la nouvelle division Red Bull Powertrains tout au long de la saison 2022.

Red Bull produira ses propres groupes motopropulseurs. Red Bull Racing et l’équipe sœur AlphaTauri seront propulsés par les nouveaux groupes motopropulseurs de cette saison. Aucune autre équipe ne changera de fournisseur de groupes motopropulseurs pour 2022, laissant Mercedes fournir à nouveau leur propre équipe d’usine, McLaren, Aston Martin et Williams, Ferrari fournir leurs propres moteurs ainsi qu’Alfa Romeo et Haas, tandis que Renault fournira des groupes motopropulseurs pour Alpin seul.

Comme annoncé il y a près d’un an, Williams concourra en 2022 en utilisant des boîtes de vitesses et des circuits hydrauliques fournis par leur fournisseur de groupe motopropulseur, Mercedes.

Ferrari ne courra plus avec le parrainage en titre de la marque Phillip Morris, Mission Winnow.

Conducteurs

Sur les 20 sièges de la grille 2022 pour cette saison, seuls quatre seront occupés par des pilotes différents de ceux de l’an dernier.

Le changement le plus notable est que George Russell a été promu au rang de champion des constructeurs Mercedes pour courir aux côtés de Lewis Hamilton après trois saisons chez Williams. Russell a une seule apparition en course pour Mercedes après avoir remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir 2020.

Guanyu Zhou devient le premier pilote chinois de F1Le siège précédent de Russell chez Williams a été occupé par l’ancien pilote Toro Rosso et Red Bull Alexander Albon, qui a passé 2021 dans un rôle de réserve et de support de simulateur avec Red Bull avant d’être signé pour revenir sur la grille pour 2022 avec Williams .

Il s’agit d’une toute nouvelle gamme pour Alfa Romeo, qui a fait ses adieux aux retraités Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. A leur place se trouvent l’ancien pilote Mercedes Valtteri Bottas et la recrue soutenue par Alpine Guanyu Zhou, qui devient le premier pilote chinois à courir en Formule 1.

Comme c’est son droit en vertu du règlement sportif, le champion du monde Verstappen courra en utilisant le numéro un comme numéro de pilote pour le 2022 au lieu de son 33 habituel. C’est la première fois qu’un pilote concourra en utilisant le numéro un réservé aux champions du monde depuis Sebastian Vettel lors de la saison 2014.

Les courses

Le calendrier F1 2022 pourrait établir un nouveau record pour la plus longue saison de l’histoire si les 23 courses se déroulent comme prévu.

Comme l’année dernière, la saison débutera fin mars avec le Grand Prix de Bahreïn, mais sera immédiatement suivie d’un retour sur le circuit de la corniche de Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite. Encore une fois, le grand prix final aura lieu sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, mais beaucoup plus tôt dans l’année, le 20 novembre.

Miami rejoint le calendrier le plus long de tous les temps. Il voit les États-Unis accueillir deux grands prix en une seule saison de F1 pour la première fois depuis 1984.

Après avoir raté les deux saisons précédentes en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, cette année devrait voir le retour des Grands Prix d’Australie, du Canada, de Singapour et du Japon au calendrier pour 2022.

Les équipes affronteront trois week-ends de course consécutifs à deux reprises en 2022. Le premier triple en-tête suit immédiatement la fin de la pause estivale avec les Grands Prix de Belgique, des Pays-Bas et d’Italie, le second après un écart de deux semaines, mettant en vedette les Russes, Singapouriens et Japonais. Grands Prix.

S’il n’y aura pas de Grand Prix du Portugal à l’Autodromo do Algarve ou de Grand Prix de Turquie à Istanbul cette saison, le Grand Prix d’Émilie-Romagne reviendra sur le circuit d’Imola. Il n’est pas prévu de multiplier les courses sur le même site, comme les Grands Prix d’Autriche et de Styrie vus au cours des saisons 2020 et 2021.

Les courses de qualification pour le sprint seront probablement présentées dans un plus grand nombre de manches cette saison. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, les équipes ont été informées par la Formule 1 que des courses de qualification pour le sprint auront lieu lors de six grands prix en 2022 :

Grand Prix de Bahreïn – Sakhir – 19 mars Grand Prix Émilie-Romagne – Imola – 23 avril Grand Prix du Canada – Montréal – 18 juin Grand Prix d’Autriche – Red Bull Ring – 10 juillet Grand Prix des Pays-Bas – Zandvoort – 3 septembre Grand Prix de Sao Paulo – Interlagos – 12 novembre

Nouvelles règles

Cette saison voit enfin une refonte radicale des réglementations aérodynamiques conçues pour provoquer des courses plus serrées après que leur introduction a été retardée d’un an en raison des effets de Covid.

Les modifications importantes apportées aux règles incluent la simplification de la carrosserie de la surface supérieure avec de grands «tunnels» façonnés dans le dessous des voitures pour générer un effet de sol et produire une force d’appui à la place. Les équipes sont également désormais tenues par les règles d’inclure des virures sur les roues avant pour réduire l’air turbulent.

Les nouvelles voitures radicales de la F1 sont arrivées. Le remaniement radical de la réglementation technique signifiera que les voitures auront un look remarquablement différent cette saison, avec des lignes plus épurées et plus simples, des ailes avant plus grandes et des ailes arrière remodelées. Les voitures peuvent également sembler largement similaires sur l’ensemble du terrain par rapport à une plus grande variété d’apparences entre les voitures des équipes vues au cours des saisons précédentes. Le poids minimum des voitures a de nouveau été relevé de 752 kg à 795 kg.

Les lourdes modifications aérodynamiques devraient, en théorie, permettre aux pilotes de se rapprocher de leurs rivaux sans subir de lourdes pertes d’appui, ce qui facilite les dépassements et améliore la course. Cependant, l’aide au dépassement du système de réduction de la traînée restera sur les voitures pour cette saison.

Après de nombreuses années, les voitures de Formule 1 ont fait leurs adieux aux roues de 13 pouces cette saison et passent aux roues de 18 pouces à partir de 2022. Les voitures de F1 fonctionneront également avec des carburants contenant 10 % de biocomposants en 2022, soit une augmentation de plus de 5,75 % par rapport à la saison dernière.

Sur la piste, les courses qualificatives de sprint ont été modifiées pour cette saison, le pilote qui termine le plus rapidement à l’issue de la séance de qualification en trois étapes de vendredi étant considéré comme en « pole position ». La grille du grand prix de dimanche sera à nouveau déterminée par l’ordre d’arrivée de la course de qualification de sprint, avec des points à nouveau récompensés pour les trois premiers de la course de sprint. Cependant, la possibilité d’étendre les points au-delà des trois premiers a été discutée entre la Formule 1 et ses équipes.

Enfin, après l’introduction du plafond budgétaire pour les équipes en 2021, la limite maximale des coûts de fonctionnement des équipes pour la saison passera de 145 millions de dollars à 140 millions de dollars en 2022. Une allocation supplémentaire pouvant atteindre 500 000 $ pour les dommages subis lors des courses de sprint dans chaque des six tours qui les comportent.

