Quoi de neuf sur Apple TV+ à l’automne 2021 ? [Updated]

Il y a beaucoup de choses à venir sur Apple TV+ cet automne. Alors qu’il perdra toujours le jeu des chiffres, à la fois en termes de catalogue et de taille de téléspectateur, face à des rivaux comme Netflix et Amazon Prime Video, les émissions et films originaux qui devraient être lancés laissent le service de streaming en bonne place à l’approche de sa deuxième année. .

[Apple TV+ Releases Trailers For ‘Dickinson’, ‘Swagger’, and ‘Harriet the Spy’]

Arrivée sur Apple TV+ à l’automne 2021

Le documentaire The Velvet Underground du cinéaste Todd Haynes sera présenté en première le 15 octobre. De nouvelles émissions pour enfants sont également en préparation, comme Puppy Place en première le 15 octobre. Le drame de science-fiction en dix parties Invasion devrait sortir sur Apple TV+ le 22 octobre. Swagger, de la star de la NBA Kevin Durant, fera sa première le 29 octobre.

Le 5 novembre marquera le début de la fin pour Dickinson, avec les premières de la troisième et dernière saison. Le même jour, le film Finch de Tom Hanks arrivera également sur le service. Le 12 novembre, The Shrink Next Door avec Paul Rudd et Will Ferrell sera présenté en première. Une semaine plus tard, le 19 novembre, la série animée Harriet l’espionne avec Beanie Feldstein et Jane Lynch sera disponible.

[Apple TV+ Fall Preview — Media+]

[Updated October 14 with the latest information.]