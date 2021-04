Quoi de neuf sur Hulu en avril 2021? Eh bien, nous obtenons enfin la quatrième saison tant attendue de The Handmaid’s Tale, ainsi que quelques documentaires intrigants, et bien plus encore.

The Handmaid’s Tale Saison 4 (28 avril)

Cela fait près de deux ans que la saison 3 de The Handmaid’s Tale est tombée sur Hulu. Cependant, commencera enfin à regarder la quatrième saison de cette série de science-fiction en avril. Elisabeth Moss revient en juin, qui veut abattre la théocratie totalitaire de Galaad qui a détruit toute sa vie. Elle essaie également de retrouver sa fille perdue depuis longtemps. Mais à quel prix June devra-t-elle payer pour la liberté de Galaad.

WeWork: Ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars: (2 avril)

Ce documentaire plonge en profondeur sur WeWork, la société de partage de lieux de travail qui a commencé comme une fusée mais qui s’est ensuite rapidement écrasée. Il se concentre sur le co-fondateur de la société, Adam Neumann, qui a incité les investisseurs à financer ce qu’il prétendait être la prochaine grande entreprise de technologie. Il a réussi à transformer WeWork en une entreprise évaluée à 47 milliards de dollars. Cependant, presque toute cette valeur a disparu en 2019. Le documentaire montre comment Neumann a utilisé son charisme pour convaincre ses employés et ses investisseurs de se lancer dans WeWork, et comment cela n’a pas suffi à le faire exploser.

Sasquatch (20 avril)

Cette série documentaire jette un regard sur les légendes de la nature sauvage du nord de la Californie. Il raconte deux histoires parallèles. L’une est l’histoire du Sasquatch qui, selon la légende, a tué trois personnes qui dirigeaient une ferme de dopage au fond des bois. L’autre histoire parle du fait très réel que la région compte des tonnes de cas de personnes disparues, ce qui pourrait être lié au crime organisé et aux fermes de cannabis qui sont gérées dans la région.

Tout ce qui est nouveau sur Hulu en avril 2021

Voici les nouveautés sur Hulu en avril, suivies d’une liste de ce qui se passera sur le service de streaming le même mois.

Quoi de neuf sur Hulu

Ce qui quitte Hulu en avril 2021

C’est tout pour ce qui est sur Hulu en avril 2021. Nous reviendrons le mois prochain avec une nouvelle mise à jour!