Quoi de neuf sur Hulu en septembre 2021: Y The Last Man, One Chicago Premieres, etc.

Septembre est un gros mois pour la télévision, ce qui signifie que c’est aussi un gros mois pour Hulu. Typiquement le début de la saison d’automne de la télévision, septembre 2021 voit le retour d’un certain nombre d’émissions bien-aimées, ainsi que de premières très attendues.

Peut-être qu’aucune première en septembre n’est plus excitante que Y: The Last Man. L’adaptation FX de la bande dessinée sortira les trois premiers épisodes exclusivement sur Hulu le 13 septembre, avec de nouveaux épisodes suivant chaque semaine. La série se déroule dans un avenir dystopique après qu’un mystérieux virus a tué tous les êtres vivants avec un chromosome Y (mâles), avec un homme seul et son singe mâle survivant d’une manière ou d’une autre.

Le retour de la programmation One Chicago de NBC sera également à Hulu en septembre. Les premières de Chicago PD, Chicago Fire et Chicago Med seront toutes ajoutées au service le 23 septembre. Ce mois-ci verra également le retour d’émissions comme The Conners, The Goldbergs, 9-1-1, Dancing with the Stars, et The Voice soient ajoutés à Hulu.

Si vous êtes un fan de cinéma, il y a beaucoup de choses qui vous passionnent. Nous sommes ravis de noter que vendredi 13 III et IV – AKA deux films slasher vraiment amusants – seront ajoutés le 1er septembre, avec les quatre (oui, il y en a quatre) films Free Willy.

Jetez un œil à tout ce qui arrivera à Hulu en septembre ci-dessous, ainsi qu’à une longue liste de titres qui seront supprimés du service au cours du mois.

Arrivée à Hulu en septembre

1er septembre

50/50 (2011)Un poisson appelé Wanda (1988)Anaconda (1997)Angel Unchained (1970)L’Apparition (2012)Au cœur de la Terre (1976)Blue City (1986)Bull Durham (1988)Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)Cannon For Cordoba (1970)Cellar Dweller (1988)Cold Creek Manor (2003)Count Yorga, Vampire (1970)Crazy Heart (2009)The Dunwich Horror (1970)Edward Scissorhands (1990)El Dorado (1967)Élection ( 1999)Exterminator 2 (1984)Free Willy (1993)Free Willy 2: The Adventure Home (1995)Free Willy 3: The Rescue (1997)Free Willy: Escape From Pirate’s Cove (2010)Vendredi 13 – Partie III (1982) Vendredi 13 – Partie IV : Le dernier chapitre (1984)Fright Night (1985)Gattaca (1997)Girls ! Filles! Filles! (1962)La maison de verre (2001)Grosse Pointe Blank (1997)Hitman : Agent 47 (2015)Hoosiers (1986)Je crache sur ta tombe (2010)Je crache sur ta tombe 2 (2013)Je crache sur ta tombe 3 ( 2015)Affaires internes (1990)L’interview (2014)L’échelle de Jacob (1990)Juste entre amis (1986)The Killer Elite (1975)Kiss the Girls (1997)Le dernier château (2001)Magic Mike (2012)Le candidat mandchou ( 2004) Le Mexicain (2001) McLintock ! (Producteur’s Cut) (1963)Tu me manques déjà (2015)Maman (2015)Mosquito Squadron (1970)M. North (1988)Beaucoup de bruit pour rien (2013)Réveillon du Nouvel An (2011)Nixon (1995)Bureau (1999)The Omen (1976)The Patsy (1964)Phase IV (1974)The Possession (2012)Prêtre (2011) Raising Arizona (1987)The Ring (2002)Road to Perdition (2002)Salvador (1986)Secret Admirer (1985)Shaun The Sheep Movie (2015)Slumdog Millionaire (2008)Solace (2016)Stephen King’s It (1990)Sucker Punch ( 2011)Larmes du soleil (2003)Le locataire (1976)La mariée cadavre de Tim Burton (2005)La famille qui chasse de Tyler Perry (2008)Under Fire (1983)Vantage Point (2008)Volcan (1997)The Wedding Plan (2016) Le lutteur (2008) Les X-Files (1998)

2 septembre

Trolls: TrollsTopia: Complete Season 4 (Hulu Original)Mort au Texas (2021)L’impensable (2021)

3 septembre

The D’Amelio Show: Complete Season 1 (Hulu Original)What We Do in the Shadows: Season 3 Premiere (FX)Bolden (2019)Undine (2021)

4 septembre

8 septembre

Wu-Tang: An American Saga: Saison 2 Premiere (Hulu Original)La La Land (2016)

10 septembre

Le meurtre de deux amants (2020) Transporter 3 (2008)

11 septembre

13 septembre

Y: The Last Man: Première de la série en trois épisodes (FX sur Hulu)Colette (2018)

15 septembre

Côté Obscur de l’Anneau : Saison 3A (Vice)Joseph : King Of Dreams (2000)Love, Simon (2018)Maze Runner : The Death Cure (2018)

16 septembre

The Premise: Series Premiere (FX sur Hulu)Stalker (2021)On Chesil Beach (2018)Riders of Justice (2021)

18 septembre

Côté Obscur du Football : Terminer la Saison 1 (Vice)

20 septembre

21 septembre

9-1-1 : Saison 5 Premiere (FOX)The Big Leap : Series Premiere (FOX)Danse avec les stars : Saison 20 Premiere (ABC)Ordinary Joe : Series Premiere (NBC)The Voice : Saison 21 Premiere (NBC)

22 septembre

New Amsterdam : Saison 4 Premiere (NBC)Our Kind of People : Series Premiere (FOX)The Resident : Saison 5 Premiere (FOX)

23 septembre

A Million Little Things : Saison 4 Premiere (ABC)Alter Ego : Series Premiere (FOX)Chicago Fire : Saison 10 Premiere (NBC)Chicago Med : Saison 7 Premiere (NBC)Chicago PD : Saison 9 Premiere (NBC)The Conners : Saison 4 Premiere (ABC)The Goldbergs: Season 9 Premiere (ABC)Home Economics: Season 2 Premiere (ABC)The Masked Singer: Season 6 Premiere (FOX)The Wonder Years: Series Premiere (ABC)The Eric Andre Show: Complete Season 5 (Réseaux Turner)Funhouse (2021)

24 septembre

Law & Order: Organized Crime: Season 2 Premiere (NBC)Law & Order: SVU: Season 23 Premiere (NBC)An American Haunting (2006)

25 septembre

27 septembre

Les Simpsons : Saison 33 Premiere (FOX) Supermarket Sweep: Saison 2 Premiere (ABC)

28 septembre

The Good Doctor : Saison 4 Premiere (ABC) Felix et le trésor caché (2021) Home Run (2013)

29 septembre

La Brea : Première de la série (NBC) Prémisse mineure (2021)

30 septembre

Départ de Hulu en septembre

1er septembre

La Dame de fer (2011)Notre mariage familial (2009)Jeune adulte (2011)

2 septembre

Collège : Les pires années de ma vie (2016)

23 septembre

Une hantise américaine (2006)

29 septembre

Destination Wedding (2018)Larry The Cable Guy: Health Inspector (2006)Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)One For The Money (2012)

30 septembre

2012 (2009)50/50 (2011)Un poisson nommé Wanda (1988)Une dure journée (2014)Une journée parfaite (2006)Les Aventures de Tintin (2011)Anaconda (1997)Anaconda 3 : Progéniture (2008)Anacondas : Trail Of Blood (2009)Angel Unchained (1970)L’assassin (2015)Au cœur de la Terre (1976)Australie (2008)Bad Teacher (2011)Les bêtes griffent des pailles (2020)Mieux vivre grâce à la chimie (2014)Big Fish (2003) Noir et blanc (2000)GARÇON (2010)Dracula de Bram Stoker (1992)Breakdown (1997)Bruno (2009)Bull Durham (1988)Burning (2018)Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)Caddyshack (1980)Caddyshack II (1988) )Cannon For Cordoba (1970)Cellar Dweller (1988)Charles et Diana: 1983 (2020)Charlotte’s Web (1973)The Chumscrubber (2005)The Condemned (2007)Contagion (2011)Count Yorga, Vampire (1970)Coyote Ugly (2000) )Dangerous Minds (1995)Daredevil (2003)Desperate Measures (1998)Détective Dee : Les Quatre Rois Célestes (2018)Don’T Think Twice (2016)Dumb & Dumber (1994)Dumb And Dumberer : Quand Harry rencontre Lloyd (2003) L’horreur de Dunwich (1970) Eliminators (2016)Exterminator 2 (1984)Fired Up! (2009) Foxfire (1996)Fred Claus (2007)Fright Night (1985)From Paris with Love (2010)Galaxy Quest (1999)Grand-mère (2015)Grosse Pointe Blank (1997)The Grudge (2004)Gundala (2019)Hard Romanticker (2011)Hideaway (1995)Himalaya (1991)House of the Dead (2003)House of the Dead 2 (2006)Housesitter (1992)I Do…Until I Don’t (2017)I Wish I Knew (2010) L’Âge de glace (2002)In The Cut (2003)Indignation (2016)Cruauté intolérable (2003)C’est une histoire drôle (2010)L’échelle de Jacob (1990)Johnny English (2003)Juste entre amis (1986)The Killer Elite (1975) )Savoir (2009)Lady Vengeance (2005)Long Day’s Journey Into Night (2018)Lost in Hong Kong (2015)Machines (2016)The Man From Nowhere (2010)Maximum Risk (1996)Mercury Rising (1998)Mosquito Squadron (1970) )Les montagnes peuvent partir (2015)M. North (1988)Le Rossignol (2013)Nixon (1995)Old Stone (2016)The Omen (1976)Il était une fois dans l’Ouest (1969)Open Water (2004)Open Water 2: Adrift (2006)Places In The Heart (1984)The Polar Express (2004)Pop Aye (2017)RL Stine : Mostly Ghostly (2008) RL Stine’s Monsterville : The Cabinet Of Souls (2015)RL Stine’s Mostly Ghostly : Avez-vous rencontré ma goule ? (2014) RL Stine’s Mostly Ghostly: One Night In Doom House (2016) RL Stine’s The Haunting Hour: Don’t Think About It (2007)Raising Arizona (1987)Reno 911!: Miami: The Movie (2007)The Ring ( 2002)Rookie of the Year (1993)Salvador (1986)Scent of Green Papayas (1993)Secret Admirer (1985)Sk8 Dawg (2018)Sleeping With The Enemy (1991)Sleepwalkers (1992)The Solist (2009) Quelque part (2010) Sorority Row (2009) Space Jam (1996)Le beau-père (2009)Sunshine (2005)Super Troopers (2002)Sweet Bean (2015)Sympathy for Mr. Vengeance (2002)Take Shelter (2011)Taken (2009) This Means War ( 2010)Thunderheart (1992)Tim Burton’s Corpse Bride (2005)Tokyo Rising (2020)Fée des dents (2008)Train to Busan (2016)The Family That Preys de Tyler Perry (2008)Under Fire (1983)Universal Soldier (1992)Virtuosité ( 1995)The Wailing (2016)Whip It (2009)Wilde (1998)Wings Of Courage (1995)La femme qui est partie (2016)Jeune Sherlock Holmes (1985)