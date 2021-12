Quoi de neuf sur Hulu en septembre 2021 ?

Quoi de neuf sur Hulu en décembre 2021 ? De nouvelles saisons d’émissions bien-aimées comme It’s Always Sunny in Philadelphia et Pen15 sont de retour sur le streamer, ainsi que quelques films et séries classiques.

Lisez la suite pour la liste complète des titres à venir et à quitter Hulu en décembre 2021. Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez consulter les différents plans disponibles en cliquant sur le lien ci-dessous.

Faits saillants des nouveautés sur Hulu en décembre

Candidature : Maison pour les Fêtes : Saison 1 – 1er décembre

Entrez dans l’esprit des Fêtes avec cette saison spéciale Candified. Candy Queen Jackie Sorkin et son équipe d’artistes de bonbons travaillent pour donner vie à une maison fantastique. Le piège ? La maison sera entièrement faite de bonbons, juste à temps pour les vacances. Découvrez le spécial en quatre parties, diffusé en continu à l’approche de Noël.

Il fait toujours beau à Philadelphie : Saison 15 – 2 décembre

Le gang est de retour pour une 15ème saison ! À la suite de COVID-19, nos protagonistes sous-performants doivent trouver leur place dans un monde nouveau et effrayant – et ils veulent dire le monde, car la saison comprend un voyage transatlantique. Techniquement pas un Hulu Original, la première de It’s Always Sunny à Philadelphie est diffusée sur FX le 1er décembre et diffusée sur Hulu le lendemain.

Pen15 : Saison 2, Partie 2 – 3 décembre

Après une longue interruption de mi-saison, Pen15 poursuivra sa deuxième saison ce mois-ci. Ce sera malheureusement la dernière saison de la série pour adolescents. Malgré un succès massif et un plan original de trois saisons, les restrictions COVID-19 ont rendu plus difficile la production de l’émission. Par conséquent, les co-créatrices Maya Erskine et Anna Konkle ont choisi de conclure pour de bon, lorsque cette saison se terminera sur Hulu.

Trolls : TrollsTopia : Saison 5 – 9 décembre

Présentée simultanément sur Peacock, la cinquième saison de TrollsTopia sortira en une seule fois sur Hulu ce mois-ci. Passez du temps de qualité avec vos enfants et suivez les aventures musicales en cours de Poppy et de ses amis alors qu’ils continuent de lutter pour l’harmonie entre les tribus trolls.

Mère/Android – 17 décembre

Un couple s’efforce de survivre et de protéger leur enfant à naître alors qu’ils ramassent les morceaux de leur vie à la suite d’une apocalypse robotique. Après avoir compté sur les androïdes pendant des années, l’humanité se retrouve traquée lorsque quelque chose se brise et que les machines tentent de prendre le relais dans ce nouveau film passionnant Hulu Original.

Tout ce qui est nouveau sur Hulu en décembre 2021

1er décembre

Candidat: Home for the Holidays: Season 1 (Hulu Original) All Rise: Seasons 1 and 2 The A-Team (2010) Above the Rim Ace Ventura: Pet Detective Addicted Alex Cross Alienator All Is Lost Armageddon Back to School The Bank Job Behind Enemy Lines The Black Stallion (1979) The Black Stallion Returns Blow Bull Durham Chattahoochee Cherry 2000 Con Air Les fous Crazy Heart Crimson Tide Cujo (1983) The Curse Days of Heaven Dead Man Walking The Dungeonmaster Earth to Echo Erik le Viking Flightplan Quatre mariages et un enterrement (1994) Vendredi 13 (1980) Son odeur Cache-cache Hollow Man Holy Man Horton Hears a Who! (2008) Hustlers I Love You, Beth Cooper Jagged Edge King Kong Love Field faisant de Mr. Right le candidat mandchou Le mariage de mon meilleur ami Ocean’s Eleven (2001) Ocean’s Twelve Ocean’s Thirteen The Princess Bride The Raid 2 Concernant Henry Rio Serendipity Shanghai Midi She’s Out de ma ligue Sherlock Holmes (2009) Sherlock Holmes : Un jeu d’ombres Le siège de la base de feu Gloria Silverado Sky Captain et le monde de demain Soda Cracker Une sorte de merveilleux Quelque chose doit donner au cimetière de Stephen King Shift Stephen King’s Thinner Superbeast Troll The Warriors Young Guns Jeunes canons II

2 décembre

Il fait toujours beau à Philadelphie : Saison 15 Parrain de Harlem : Saison 1 Kelly Clarkson présente : Quand Noël arrive : Spécial Trafic avec Mariana van Zeller : Saison 2 Vice Versa : VIH : La pandémie négligée : Saison 1 L’Est

3 décembre

Pen15 : Saison 2, Partie 2 (Hulu Original) Le New York Times présente : Pour vivre et mourir en Alabama : Nouvel épisode Annie Live ! : Spécial Trolls Vacances en harmonie : Spécial Nous devons faire quelque chose Le monde de Kanako

6 décembre

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta : Saison 13

7 décembre

Le Noël de Michael Buble dans la ville : spécial World War Z

8 décembre

9 décembre

Trolls : TrollsTopia : Saison 5 (Hulu Original) Bloods : Saison 1 Creamerie : Saison 1 complète Swan Song

13 décembre

70e Concours Miss Univers Plage

14 décembre

Road Trip de Gordon Ramsay : vacances en Europe American Auto : Première de la série

15 décembre

Road Trip de Gordon Ramsay : Vacances de Noël Grand Crew : Première de la série Rising Wolf

16 décembre

Mort endormi (Hulu Original) Cryptozoo Ted Bundy : Boogeyman américain

17 décembre

Mère/Android (Hulu Original) The Nowhere Inn

23 décembre

Dragons : Les Neuf Royaumes : Saison 1 (Hulu Original)

26 décembre

Letterkenny : Saison 10 (Hulu Original)

Tout quitter Hulu en décembre 2021

9 décembre

10 décembre

12 décembre

16 décembre

19 décembre

28 décembre

le 31 décembre

