Quoi de neuf sur Netflix Australie pour septembre 2021

Alors que le nombre d’émissions et de films disponibles en streaming en Australie continue de croître à un rythme impressionnant, il peut être difficile de suivre tous les nouveaux ajouts à chaque service de streaming chaque mois.

Nous en sommes tous venus à anticiper une nouvelle écurie de versions de Netflix Originals chaque mois, mais déterminer de quelles émissions il s’agit et quand exactement elles seront disponibles n’est pas si facile. Et qu’en est-il du grand nombre d’émissions et de films sous licence qui sont disponibles en streaming, ne serait-ce que pour une durée limitée ?

Dans un effort pour vous tenir informé des meilleures émissions et films qui sont en train d’être ajoutés à Netflix, nous vous apporterons une liste mise à jour de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur le service sur une base mensuelle.

Non seulement cela, nous sélectionnerons également les plus grandes sorties, ainsi qu’un certain nombre d’émissions de télévision et de films de qualité qui, selon nous, méritent votre temps sur Netflix.

Après quelques mois faibles en termes d’originaux, Netflix est de retour avec un mois fantastique de nouvelles émissions de télévision, d’émissions spéciales et de films proposés – voici les nouveautés de Netflix en septembre 2021. Découvrez les dernières offres de Netflix ci-dessous !

Faits saillants de Netflix pour septembre 2021

Kate (10/09/2021)

Du producteur d’Atomic Blonde vient Kate, un film d’action dirigé par une femme badass qui présente Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim contre le monde) comme un assassin qui n’a que 24 heures à vivre après avoir été empoisonné à Tokyo. Maintenant, Kate se lance dans une dernière mission pour découvrir pourquoi elle a été ciblée et se venger. En d’autres termes, c’est Crank qui rencontre John Wick, ce qui nous semble plutôt bien !

Money Heist Partie 5 : Volume 1 (09/03/2021)

La sensation internationale Money Heist est de retour avec la première partie de sa cinquième saison. Alors que nous reprenons, le gang est enfermé à l’intérieur de la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et pour aggraver les choses, le professeur est en danger. Si vous pensiez que les choses ne pouvaient plus gâcher, l’armée est également en route.

Lucifer : la dernière saison (10/09/2021)

La renaissance de Lucifer par Netflix se termine ce mois-ci avec l’arrivée de la cinquième et dernière saison de la série. Nous savons que Lucifer a marqué la promotion, mais maintenant il doit déterminer s’il veut vraiment le poste après tout. Pendant ce temps, le reste de l’équipage est dans sa propre période de transition, avec Chloé se préparant à abandonner son travail de détective, Amenadiel rejoignant le LAPD et d’autres surprises que nous ne dévoilerons pas.

Schumacher (15/09/2021)

Détaillant la vie et la carrière de la légende de la Formule 1 Michael Schumacher, ce documentaire Netflix Original ne manquera pas d’émouvoir les fans de course. C’est, après tout, le seul documentaire approuvé par la famille Schumacher depuis la lésion cérébrale traumatique du septuple champion du monde en 2013. Nous nous attendons à ce que celui-ci soit aussi puissant que le documentaire primé Senna.

Messe de minuit (24/09/2021)

Le maître de l’horreur Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) revient pour une autre série limitée effrayante de Netflix Original dans Midnight Mass, qui suit un certain nombre d’expériences, d’événements miraculeux et de présages effrayants qui affectent une communauté après l’arrivée d’un mystérieux prêtre.

…et le reste pour septembre 2021

SÉRIE ORIGINALE

Comment être un cow-boy (01/09/2021)

Q-Force (02/09/2021)

Sur le bord (07/09/2021)

The Circle : Saison 3 (Épisodes hebdomadaires du 09/08/2021)

Dans la nuit : Saison 2 (08/09/2021)

Maîtres de l’atelier de métal (10/09/2021)

Les locations de vacances les plus étonnantes du monde : Saison 2 (14/09/2021)

Jack Whitehall : Voyages avec mon père : Saison 5 (14/09/2021)

Too Hot To Handle Latino (épisodes hebdomadaires du 15/09/2021)

Cloué ! : Saison 6 (15/09/2021)

Espace final : Saison 3 (16/09/2021)

Jeu de calmar (17/09/2021)

Tante du parti de Chicago (17/09/2021)

Éducation sexuelle : Saison 3 (17/09/2021)

Chers Blancs : Volume 4 (22/09/2021)

Jaguar (22/09/2021)

Jailbirds de la Nouvelle-Orléans (24/09/2021)

Du sang et de l’eau : Saison 2 (24/09/2021)

Ganglands (Braqueurs) (24/09/2021)

L’Homme aux marrons (29/09/2021)

MeatEater : Saison 10 Partie 1 (29/09/2021)

Amour 101 : Saison 2 (30/09/2021)

Parc Luna (30/09/21)

Kota Factory : Saison 2 (à venir)

Bangkok Breaking (à venir)

FILM NETFLIX

L’au-delà de la fête (02/09/2021)

Valeur (03/09/2021)

JJ+E (08/09/2021)

Proie (10/09/2021)

Livres de nuit (15/09/2021)

Le Père qui déplace les montagnes (17/09/2021)

Ankahi Kahaniya (17/09/2021)

La Forteresse (17/09/2021)

Confessions d’une fille invisible (22/09/2021)

Intrusion (22/09/2021)

Je Suis Karl (23/09/2021)

L’Étourneau (24/09/2021)

Zone d’amis (29/09/2021)

On dirait de l’amour (29/09/2021)

Personne ne s’en sort vivant (29/09/2021)

SÉRIE COMÉDIE ORIGINALE

Attaque des clichés hollywoodiens ! (28/09/2021)

DOCUMENTAIRE ORIGINAL

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme (01/09/2021)

Compte à rebours : Inspiration4 Mission to Space (Épisodes publiés à partir du 09/06/2021)

Finale du long métrage (30/09/2021 à déterminer)

Untold : Point de rupture (09/07/2021)

Les femmes et l’assassin (09/09/2021)

Frères de sang : Malcolm X & Muhammad Ali (09/09/2021)

Mes héros étaient des cow-boys (16/09/2021)

Monsters Inside : Les 24 visages de Billy Milligan (22/09/2021)

Vendetta : Vérité, Mensonges et La Mafia (24/09/2021)

Histoires criminelles : détectives indiens (à venir)

ENFANTS & FAMILLE

Chien-requin (03/09/2021)

Kid Cosmic : Saison 2 (09/07/2021)

Octonautes : Au-dessus et au-delà (09/07/2021)

Une aventure spatiale StoryBots (14/09/2021)

You vs Wild: Out Cold (14/09/2021)

He-Man et les Maîtres de l’Univers (16/09/2021)

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant (21/09/2021)

Mon petit poney : une nouvelle génération (24/09/2021)

Ada Twist, scientifique (28/09/2021)

ANIME ORIGINAL

Baki Hanma (à venir)

POINTS FORTS SOUS LICENCE

Une étoile est née (01/09/2021)

Mad Max : Fury Road (09/01/2021)

Le Shirale 1 (01/09/2021)

Angle mort : Saisons 1 à 5 (01/09/21)

Le Phare (06/09/2021)

Les sorcières (10/09/2021)

Archer : Saison 11 (17/09/2021)

Détester Peter Tatchell (22/09/2021)

Qu’est-ce qui arrive le mois prochain et au-delà?

Netflix a de grands projets pour le reste de 2021, avec un certain nombre d’émissions et de films de haut niveau dont la sortie est confirmée sur le service. Revenez régulièrement sur cette page chaque mois pour savoir quand ils seront disponibles en streaming !