Quoi de neuf sur Netflix en avril 2021? Eh bien, le service de streaming nous apportera un nouveau film de comédie de super-héros, un nouveau film d’animation des créateurs de Spider-Man: Into The Spider-Verse et une nouvelle série sur le thème de la fantaisie basée sur une franchise de livres pour jeunes adultes acclamée.

Thunder Force (9 avril)

Melissa McCarthy et Octavia Spencer jouent dans ce film de comédie de super-héros. Ils jouent des amis d’enfance qui, à l’âge adulte, se font injecter un sérum qui leur donne des super pouvoirs (force incroyable pour McCarthy et invisibilité pour Spencer). Ils essaient de protéger leur ville du crime, mais ils doivent également faire face à des méchants super puissants.

Ombre et os (23 avril)

Cette série est basée sur les romans acclamés Grishaverse de l’auteur Leigh Bardugo. Il se concentre sur une jeune femme qui vit dans le royaume fantastique. Elle voyage avec d’autres dans une région du pays connue sous le nom de Pli lorsque des créatures hostiles attaquent son groupe. Elle invoque ensuite une capacité surnaturelle jusque-là inconnue pour éliminer les créatures. Après cela, elle doit faire face à des ennemis très humains qui la considèrent ainsi que ses pouvoirs comme une menace.

Stowaway (22 avril)

Anna Kendrick, Daniel Dae Kim et Toni Collette jouent les astronautes lors d’un voyage de deux ans sur Mars dans ce film. Cependant, peu de temps après le lancement, ils trouvent un passager clandestin non intentionnel à bord, joué par Shamier Anderson. Au début, les quatre personnes s’entendent bien. Cependant, plus tard dans la mission, les systèmes de survie du navire subissent un accident. Le résultat est qu’il ne peut désormais soutenir que trois personnes. Quelle personne de l’équipage devra se sacrifier pour sauver les trois autres?

Les Mitchells contre les machines (30 avril)

Le dernier long métrage d’animation des créateurs de Spider-Man: Into The Spiderverse sortira exclusivement sur Netflix en avril. Les Mitchell sont votre famille de banlieue typique, qui est obligée de faire face à une prise de contrôle mondiale de l’IA et des robots. Les Mitchell peuvent-ils combattre l’apocalypse du robot?

Quoi de neuf sur Netflix en avril 2021 et ce qui reste

Jetons un coup d’œil à la liste complète des nouveautés sur Netflix en avril 2021, suivie d’une liste de ce qui quitte le service ce mois-ci.

le premier avril

Magical Andes: Saison 2Prank Encounters: Season 2Tersanjung the MovieWorn Stories2012Cop OutFriends with BenefitsInsidiousLegally BlondeLeprechaunThe PianistThe PossessionSecrets of Great British Castles: Season 1The Time Traveller’s WifeTyler Perry’s Big Happy FamilyWhite BoyYes Man

2 Avril

Concrete CowboyJuste Dites OuiMadame ClaudeLe SerpentSky High

3 avril

Le 4 avril

5 avril

Biais codé Réunion de famille: partie 3

6 avril

Les derniers enfants sur terre: une apocalypse heureuse pour vous

7 avril

The Big Day: Collection 2Dolly Parton: A MusiCares TributeSnabba CashC’est un vol: le plus grand braquage artistique du monde

8 avril

La voie du mari à la maison

9 avril

Avez-vous déjà vu des lucioles? Nuit au paradis Thunder Force

10 avril

11 avril

Diana: l’entrevue qui a secoué le monde

12 avril

Nouveaux dieux: Nezha RebornNicky, Ricky, Dicky et Dawn: Saisons 1-4

13 avril

Le boulanger et la beauté: Saison 1Mighty Express: Saison 3 Mon amour: six histoires d’amour vrai

14 avril

The Circle: Season 2Dad Arrêtez de m’embarrasser! Faculté de droitL’âmePourquoi m’as-tu tué?

15 avril

Dark City sous le rythme

16 avril

Arlo the Alligator BoyAjeeb DaastaansBarbie & Chelsea The Lost BirthdayCrimson PeakFast and Furious Spy Racers: Season 4: MexicoInto the BeatRushSynchroniquePourquoi es-tu comme çaLa femme du gardien de zoo

18 avril

Luis Miguel: La série: Saison 2

19 avril

Miss SloanePJ Masks: Saison 3

20 avril

Izzy’s Koala World: Saison 2

21 avril

22 avril

La vie en couleur avec David Attenborough

23 avril

Heroes: Silence et Rock & RollShadow et BoneDites-moi quand

27 avril

Août: Osage CountyBataille de Los AngelesFatmaGo! Aller! Cory Carson: Saison 4

28 avril

SexifyHeadspace Guide pour dormir

29 avril

Choses entendues et vues

30 avril

The InnocentThe Mitchells vs The MachinesPet StarsThe Unremarkable Juanquini: Saison 2

Qu’est-ce qui quitte Netflix en avril 2021?

2 Avril

Le 4 avril

11 avril

12 avril

Marié à première vue: Saison 9 Survivre à R. Kelly Partie II: Le bilan: Saison 1

13 avril

14 avril

Eddie Murphy: DeliriousLe nouveau romantiqueIl était une fois à LondresThor: Tales of Asgard

15 avril

Cirque du Freak: l’assistant du vampire

19 avril

20 avril

21 avril

The Great British Baking Show: Masterclass: Seasons 1-3

22 avril

Liv et Maddie: saisons 1-4

23 avril

24 avril

26 avril

27 avril

28 avril

30 avril

17 Encore une foisPoisson NoirJe ne peux pas attendreDen of ThievesComment être un amoureux de la latineJe suis une légendeSauter le balaiRoyaume: Saisons 1-3Knock KnockPalmiers dans la neigePlatoonRunaway BrideSnowpiercerLe Frelon vertL’Indien dans le placardAttendre

