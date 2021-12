Quoi de neuf sur Netflix en janvier 2022 ? Le service de streaming nous apporte la première partie de la dernière saison d’Ozark, ainsi qu’une nouvelle série parodique de Kristen Bell et bien plus encore.

Lisez la suite pour notre liste complète des nouveautés sur Netflix, ainsi que tous les titres quittant Netflix, tout au long de décembre 2021.

Faits saillants des nouveautés sur Netflix

Ozark Saison 4 Partie 1 (21 janvier)

L’une des meilleures séries originales de Netflix revient pour sa quatrième et dernière saison en 2022. À la fin de la saison 3, Marty et Wendy Byrde (Jason Bateman et Laura Linney) ont déménagé au Mexique et travailleront probablement beaucoup plus étroitement avec le crime de Navarro. cartel dans la nouvelle saison. Réussiront-ils à survivre ? Les sept premiers épisodes sortiront le 21 janvier, les sept autres épisodes de la saison 4 sortiront plus tard en 2022.

La femme dans la maison de l’autre côté de la rue de la fille à la fenêtre Saison 1 (28 janvier)

Kristen Bell joue dans cette série parodique. Vous avez vu des films comme La fille dans le train et La femme à la fenêtre — quand une femme ordinaire croit qu’elle voit un crime horrible mais que personne ne la croira. Le personnage de Bell est exactement comme ça, sauf que cette fois, elle est censée être intentionnellement drôle.

Nous sommes tous morts Saison 1 (28 janvier)

Voici une autre série basée en Corée du Sud qui espère que ce sera le prochain Squid Game. Il se déroule dans un lycée où les élèves doivent survivre à une épidémie massive de zombies.

Équipe à domicile (28 janvier)

Kevin James incarne l’entraîneur de football des New Orleans Saints Sean Payton dans cette comédie. Il est basé vaguement (nous pensons très vaguement) sur la suspension d’un an de Payton par la NFL et sur la façon dont il a décidé de profiter de cette année pour aider à entraîner l’équipe de football de son fils.

Toutes les nouveautés sur Netflix en janvier 2022

Voici un aperçu des nouveautés sur Netflix ce mois-ci. Il comprend également de nouvelles saisons de Too Hot To Handle et After Life, ainsi que de nouveaux films comme Chosen et de nouvelles séries comme Archive 81.

1er janvier

Qu’est-ce qui quitte Netflix en janvier

C’est ce qui est nouveau sur Netflix en janvier 2022 – ainsi que tout ce qui quitte Netflix. Nous reviendrons le mois prochain avec une autre mise à jour.

