Quoi de neuf sur Netflix en mai 2021? Eh bien, le service de streaming nous apportera une nouvelle série de super-héros du créateur derrière Wanted et Kick-Ass, un nouveau film d’action zombie de Dawn of the Dead’s Zack Snyder, et un nouveau film à suspense avec un casting de stars.

Armée des morts (21 mai)

Avant de réaliser des films comme 300, Man of Steel et Justice League, Zack Snyder a fait ses débuts en tant que réalisateur avec son remake acclamé du film de zombies Dawn of the Dead. Maintenant, il revient au genre zombie avec ce nouveau film. Un groupe de mercenaires, dirigé par Scott Ward (Dave Bautista) est engagé pour voler un casino de Las Vegas de 250 millions de dollars en espèces. Le problème? La ville est envahie par les morts-vivants.

L’héritage de Jupiter (7 mai)

Mark Millar, le créateur acclamé de bandes dessinées comme Wanted, Kick-Ass et Kingsman, apporte son épopée de super-héros à Netflix dans cette série. Il se concentre sur une famille de super-héros qui ont obtenu leurs pouvoirs pour la première fois il y a 90 ans. Maintenant, leurs enfants prennent leur place pour assurer la sécurité du monde. Mais les enfants veulent-ils les mêmes choses que leurs parents?

La femme à la fenêtre (14 mai)

Amy Adams joue dans ce thriller mystérieux. Elle joue une femme avec une agoraphobie extrême et ne peut pas quitter son appartement. Cependant, elle rencontre une femme en face de son immeuble, jouée par Julianne Moore, et se lie d’amitié. Les choses deviennent bizarres quand Adams croit voir Moore se faire assassiner dans son appartement, mais quand elle appelle la police, elle a de grandes surprises. Le film met également en vedette Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh et Anthony Mackie et Wyatt Russell du Falcon and the Winter Soldier.

Qu’y a-t-il sur Netflix en mai 2021 et que reste-t-il?

Jetons un coup d’œil à la liste complète des nouveautés sur Netflix en mai 2021, suivie d’une liste de ce qui quitte le service ce mois-ci. Il comprend de nouvelles saisons d’émissions exclusives Netflix telles que Lucifer, Selena: La série, Love, Death & Robots, Master of None et The Kominsky Method. Recherchez également Halston, une série limitée sur le célèbre créateur de mode, interprété par Ewan McGregor.

1er mai

Aliens Stole My BodyAngelina Ballerina: Saison 5Angelina Ballerina: Saison 6Back to the FutureBack to the Future Partie IIBack to the Future Partie IIIBarney and Friends: Saison 13Barney and Friends: Saison 14Best of the BestDead Again in TombstoneDue DateFun with Dick and Jane (2005) GI Joe: The Rise of CobraGreen ZoneHachi: A Dog’s TaleJT LeRoyMadagascar 3: Europe’s Most WantedMystic RiverNever Back DownNotting HillOpen SeasonResident Evil: AfterlifeResident Evil: ExtinctionS.MART ChaseScarfaceSitting in LimboStargateÉtat du jeuLa terre avant le temps BriefThe Sweetest ThingThe Whole Nine Yards (2000) Under SiegeWaist DeepYour HighnessZack et Miri Make a PornoZombieland

Le 2 mai

4 mai

The Clovehitch KillerSelena: The Series: Part 2Trash Truck: Saison 2

Le 5 mai

Encadrement John DeLoreanLes fils de Sam: une descente dans les ténèbres

Le 6 mai

7 mai

Girl from Nowhere: Saison 2L’héritage de JupiterMilestoneMonster

8 mai

11 mai

12 mai

Danse des quarante et unOxygène

Mai 13

Castlevania: Gâteau de couche de la saison 4

14 mai

FerryHaunted: Saison 3HalstonJe suis toutes des fillesJungle Beat: The MovieLove, Death & Robots: Volume 2Move to HeavenThe Strange HouseThe Woman in the Window

16 mai

18 mai

19 mai

The Last DaysSabotage Small Town CrimeQui a tué Sara?: Saison 2

20 mai

Déteste Peter TatchellSpécial: Saison 2Spy Kids: tout le temps dans le monde

Le 21 mai

Army of the DeadJurassic World Camp Crétacé: Saison 3Le Voisin: Saison 2

22 mai

Sam Smith: Love Goes – En direct aux studios Abbey Road

25 mai

26 mai

Baggio: The Divine Ponytail High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’AmériqueNail Bomber: Manhunt

27 mai

Black SpaceBlue MiracleEdenSoy Rada: Serendipity

28 mai

Dog Gone TroubleLucifer: Saison 5 Partie 2La Méthode Kominsky: Saison 3

31 mai

Dirty John: L’histoire de Betty BroderickL’agence parisienne: des propriétés exclusives

Qu’est-ce qui quitte Netflix en mai 2021?

1er mai

3 mai

Le 5 mai

Le 6 mai

Cité de Dieu: 10 ans plus tard

7 mai

La maison des élus au bout de la rue

10 mai

14 mai

18 mai

29 mai

American Crime: Seasons 1-3My Week avec MarilynThe One I Love

31 mai

50 premières datesAct of ValorTous les chiens vont au paradisLe projet Blair WitchBrokeback MountainLe garçonDélivre-nous d’EvaL’AideJe vous prononce maintenant Chuck et LarryJulie et JuliaMaraudersMilkMiracleLes vacances de Noël de Lampoon NationalPoursuite du mal: Le monde extraordinaire de Ben Ferencz 3: Battle for RedemptionSoul SurferStripteaseWaiting…

C’est ce qui va et vient sur Netflix en mai 2021. Nous reviendrons le mois prochain avec une autre mise à jour!