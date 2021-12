Quoi de neuf sur Peacock en août 2021: WWE Summerslam et plus

Qu’est-ce qui arrive à Peacock ce mois-ci? Eh bien, nous obtenons une reprise d’un film de comédie classique culte sous forme de télévision, ainsi que deux films de vacances originaux très différents et une nouvelle série de compétitions culinaires.

Lire la suite: revue de paon

Vous pouvez regarder Peacock avec un abonnement gratuit ou obtenir plus de contenu pour aussi peu que 4,99 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire au service sur le lien ci-dessous.

paon

Le service de streaming Peacock de NBCUniversal propose de nombreux films et émissions de télévision à diffuser à la demande, ainsi que des actualités et des sports en direct. Mieux encore, vous pouvez regarder une grande partie de son contenu gratuitement ou tout regarder avec un abonnement payant à partir de seulement 4,99 $ par mois.

MacGruber (16 décembre)

Will Forte ramène sa parodie de MacGyver, qui est passé d’un sketch de Saturday Night Live à un film culte de 2010, dans cette série télévisée de huit épisodes. Oui, MacGruber est de retour et aura probablement des problèmes avec NSFW. La série met également en vedette Kristen Wiig, Ryan Phillippe (tous deux du film de 2010), Sam Elliott, Laurence Fishburne et Billy Zane.

Lire la suite: MacGruber sur Peacock – Tout ce que vous devez savoir

Les femmes au foyer du pôle Nord (9 décembre)

Cette comédie de film de Noël originale met en vedette Kyle Richards et Betsy Brandt dans le rôle de deux femmes au foyer normales et quotidiennes qui vivent au pôle Nord, dans le Vermont (nous ne plaisantons pas). Cependant, ces amis de longue date se transforment rapidement en ennemis alors qu’ils tentent de décorer leurs maisons pour tenter de remporter le titre de meilleure maison de vacances.

Days Of Our Lives: Un Noël très Salem (16 décembre)

Le feuilleton télévisé populaire de NBC a son propre film de Noël sur Peacock. Le film mettra en vedette des membres passés et actuels de la distribution de l’émission. L’histoire est centrée sur l’un d’eux, Will Horton (joué par Chandler Massey), qui essaie d’écrire un nouveau film de vacances avant la date limite du réveillon de Noël. Il s’inspire de sa famille et de ses amis à Salem. Comme pour toute histoire de feuilleton, attendez-vous à de nombreux rebondissements.

Au four (2 décembre)

Peacock lance cette émission de concours gastronomique sur le thème des vacances, animée par Maya Rudolph et Andy Samberg. Huit équipes de deux s’affrontent pour voir laquelle peut faire les meilleurs biscuits de Noël, pudding et plus encore. Le jugement proprement dit sera fait par quatre vraies grand-mères qui sont elles-mêmes de bonnes boulangers. Cette émission vous fera-t-elle oublier cette autre série au Royaume-Uni ?

Tout ce qui est nouveau sur Peacock dans Peacock 2021

Voici la liste complète de ce qui arrive à Peacock ce mois-ci. Nous avons également la première saison de la série animée originale de l’enfant Peacock Babble Bop! En outre, il y a la première saison de Vigil, une série policière d’importation britannique sur une enquête sur une mort mystérieuse à bord d’un sous-marin nucléaire. De plus, il y a encore plus de films de Noël à regarder à la demande, et de nombreux sports en direct et offres spéciales à découvrir, y compris NFL Sunday Night Football, matchs de football de Premier League, et plus encore.

1er décembre

Les 12 chiens de Noël, 2006 16 Stones, 2015 All Hallow’s Eve, 2016 Alvin et les Chipmunks : Chiprecked, 2011 Alvin et les Chipmunks : The Squeakquel, 2009 Les anges et les démons, 2009 La belle bête, 2014 Believe, 2007 Les oiseaux, 1963 The Book and the Rose, 2006 Bookworm and the Beast, 2021 Bridesmaids, 2011 Brokeback Mountain, 2005 The Change-Up, 2011 Charlie Wilson’s War, 2007 Charly, 2002 Un Noël d’enfant, 2008 Noël à Rosemont, 2015 La cabane de Noël, 2018 A Chant de Noël, 2000 Le chant de Noël, 1949 Noël rentre à la maison, 2011 Noël dans mon quartier, 2021 Noël sur la rue du salut, 2014 La réunion du projet de Noël, 2020 Une proposition de Noël, 2021 Le Noël qui n’était presque pas, 1966 Temps de Noël, 2017 Crooklyn, 1994 The Da Vinci Code, 2006 Dances with Wolves, 1990 Deathcember, 2019 Die Hard, 1988 Die Hard 2, 1990 Die Hard with a Vengeance 1995 A Dog’s Tale, 1999 Drag Me to Hell, 2009 Dragnet, 1987 Elf Day, 2020 L’elfe qui n’y croyait pas, 1997 Elfette Sav es Noël, 2019 The Family Stone, 2005 Fantastic Four, 2005 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, 2007 Feast of the Seven Fishes, 2019 A Fistful of Dollars, 1964 Friday, 1995 The Friday After Next, 2002 A Frozen Christmas 2, 2017 A Frozen Christmas 3, 2018 Geostorm, 2017 Se rendre à Casse-Noisette, 2014 Le fantôme qui marche, 2019 Le bon, la brute et le truand, 1966 Les Goonies, 1985 The Green Mile, 1999 La gueule de bois, 2009 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay, 2008 Harold & Kumar Go to White Castle, 2004 Harry and the Henderson, 1987* Heaven Sent, 1994 Heaven’s Door, 2013 Holiday Baggage, 2008 Holly’s Holiday, 2012 Horse Crazy Too, 2010 HottieBoombaLottie, 2008 An Hour Behind, 2017 Comment to Train Your Dragon, 2010 In Emma’s Footsteps, 2018 Inferno, 2016 Island of Grace, 2010 Jack Frost, 1996 Jonah Hex, 2010 Just Go with It, 2011 Land of the Dead, 2005 Lights, Camera, Romance, 2021 Little Fockers, 2010 Little Heroes, 1991 Little Voices : La vie de Jésus-Christ, 2010 Live Free of Die Hard, 2007 Love Surreal, 2015 Love, Lost and Found, 2020 The March Sisters at Christmas, 2012 Meet the Fockers, 2004 Meet the Parents, 2000* Merry Kissmas, 2015 Minor Details, 2009 Miracle Maker, 2015 Mixed Nuts, 1994 Monsters vs. Aliens, 2009 My Dad Is Scrooge, 2014 My Santa, 2013 Mythica (1): A Quest for Heroes, 2014 Mythica (2): The Darkspore, 2015 Mythica (3): The Necromancer, 2015 Mythica (4): The Iron Crown, 2016 Next Friday, 2000 Not Cinderella’s Type, 2018, Open Season, 2006 Overcome, 2009 The Perfect Gift, 2011 Poetic Justice, 1993 Point Break, 1991 Prescription for Love, 2019 Pretty Woman, 1990 Orgueil et préjugés, 2003 Psycho, 1960 Red, 2010 Resilience and the Lost Gems, 2020 Retreat to Paradise, 2020 Rio 2, 2014 Rising Above, 2015 Role Models, 2008 Rule of the Heart, 2017 Scarlett, 2020 Scents and Sensibility, 2013 Le secret du casse-noisette, 2007 Sexe and the City, 2008 Sex and the City 2, 2010 La sororité des pantalons de voyage, 2005 La sororité des tra veling Pants 2, 2008 Snowmance, 2017 Space Jam, 1996 Spider-Man, 2002 Spider-Man 2, 2004 Spider-Man 3, 2007 Les épicéas et les pins, 2017 Storm Rider, 2014 Tidy Tim’s, 2020 L’arbre qui a sauvé Noël, 2014 Twister, 1996 Vamp U, 2011 Wild Wild West, 1999 Winslow, l’ours de Noël, 1996 Witless Protection, 2008 PIRE. NOËL. JAMAIS., 2020 Oui Virginie, il y a un père Noël, 1991 Chucky, Saison 1 (SYFY/USA) Knight Rider, Saisons 1-4 Miami Vice, Saisons 1-5 Ryan’s World Specials, Saisons 5 et 7 Sanford and Son, Saisons 1-6

2 décembre

American Ninja Warrior Junior, Saison 3, Episode 14 Baking It, Saison 1 Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around (NBC) The Kids Tonight Show, Saison 1, Two New Episodes Men in Blazers, Saison 8, Episode 3 Paris in Love, Saison 1, Épisode 4 The Real Housewives: Ultimate Girls Trip, Saison 1, Épisode 6 Shooting Gallery, 2005 Siwas Pop Revolution, Saison 1, Épisode 7 Au sud-ouest de Salem: L’histoire des quatre de San Antonio, 2016 Top Chef Family Style, Saison 1, épisode 14

3 décembre

4 décembre

Jingle Bell Princess, 2021 Vous le faites sentir comme Noël, 2021

6 décembre

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, saison 13

7 décembre

Men in Blazers, Saison 8, Épisode 4

9 décembre

American Ninja Warrior Junior, Saison 3, Épisode 15 Les femmes au foyer du pôle Nord, 2021 The Kids Tonight Show, Saison 1, Deux nouveaux épisodes Paris in Love, Saison 1, Épisode 5 Les vraies femmes au foyer : Ultimate Girls Trip, Saison 1, Épisode 7 Siwas Pop Revolution, Saison 1, Épisode 8 Trollstopia, Saison 5

10 décembre

The Amber Ruffin Show, Saison 2, Nouvel épisode Homicide pour les Fêtes, Saison 4 (Oxygène)

11 décembre

Un miracle de Noël, 2021

13 décembre

Falsa Identidad, Saison 2 Miss Univers

14 décembre

Mon cœur ne peut pas battre à moins que vous ne le lui disiez, 2021

16 décembre

A Christmas Village Romance, 2021 Days of our Lives: A Very Salem Christmas The Kids Tonight Show, Saison 1, Deux nouveaux épisodes MacGruber, Saison 1 Concours Miss America 100e anniversaire Paris in Love, Saison 1, Épisode 6

17 décembre

The Amber Ruffin Show, Saison 2, Nouvel épisode The Burning Wall, 2002 Men in Blazers, Saison 8, Episode 5

19 décembre

The Croods: New Age Yule Log, 2020 Peacock by the Fire, 2020 Tim Janis’ All Is Bright, 2020 Trolls Yule Log, 2020 Le Père Noël arrive en ville, 1970*

23 décembre

Babble Bop !, Saison 1 Dragons: The Nine Realms, Saison 1 The Kids Tonight Show, Saison 1, Deux nouveaux épisodes Paris in Love, Saison 1, Episode 7 Vigil, Saison 1

26 décembre

27 décembre

Son passé secret, 2016 Men in Blazers, Saison 6, Épisode 6

30 décembre

Sergio Mendes dans la clé de la joie, 2019

le 31 décembre

Les vraies femmes au foyer de Dallas, saison 5

C’est tout ce que nous avons pour les nouveautés de Peacock en décembre. Nous serons de retour en janvier 2021 avec une nouvelle mise à jour.

commentaires