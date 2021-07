Quoi de plus recommandé : faire un Bizum ou un transfert ? | La technologie

Si vous devez envoyer de l’argent à quelqu’un d’autre, vous vous demandez peut-être s’il vaut mieux faire un Bizum ou un virement. Dans cet article, nous expliquons ce qui est le plus recommandé.

La technologie a grandement simplifié notre relation avec la banque. Autrefois, nous devions nous rendre en agence pour effectuer la plupart des démarches, alors qu’aujourd’hui, nous pouvons pratiquement tout faire via mobile.

L’envoi d’argent est l’une des tâches qui a été grandement simplifiée. De plus, nous avons aujourd’hui plus de moyens d’envoyer de l’argent à une autre personne : outre les transferts traditionnels, nous pouvons également utiliser Bizum et d’autres plateformes pour envoyer de l’argent gratuitement.

Le problème avec autant d’options est que de nombreux utilisateurs ont des doutes sur l’alternative la plus recommandée qu’ils peuvent utiliser. Et c’est ça, Qu’est-ce qui est mieux, faire un Bizum ou un virement ? Résolvons cette question.

La réponse à cette question est que cela dépend de chaque cas particulier.. Bizum est une méthode pratique et pratique pour envoyer de l’argent gratuitement à quelqu’un d’autre instantanément. Il vous suffit de saisir le téléphone portable du destinataire, le montant que vous souhaitez envoyer, et le tour est joué : Dans quelques secondes, l’argent sera sur le compte de l’autre personne.

Dans le cas des transferts on peut distinguer deux types : transferts conventionnels et transferts immédiats. Les classiques mettent plus de temps à envoyer l’argent (selon la banque et l’heure d’envoi, ils peuvent prendre quelques heures ou quelques jours), tandis que les immédiats déposent le montant quelques secondes seulement après la commande.

Par conséquent, les transferts immédiats sont les plus similaires à Bizum. Mais l’une de leurs grandes différences est qu’ils ne sont pas libres : la banque appliquera une commission dont le montant varie selon les entités.

Une autre différence majeure entre Bizum et les transferts est le montant maximum. Le maximum journalier de Bizum est de 1 000 euros par jour et 5 000 euros par mois, alors que ces montants sont beaucoup plus importants dans le cas des transferts. Les chiffres exacts varient selon les banques ; par exemple, chez BBVA les virements immédiats sont limités à 5 000 euros par jour et 15 000 euros par mois.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les principales différences entre Bizum et les virements immédiats :

Virement immédiatBizumCoûtVariant selon la banqueGratuitTemps d’arrivéeUE : 10 secondes (dans certains cas, cela peut prendre 24h) InstantanémentDisponible dans la banque en ligne et l’appliOui (24h/24, 7j/7) OuiMontants minimum : 0,01 € | Maximum : variable selon la banque Minimum : 0,5 € | Maximum : 1 000 € / jour – 5 000 € / mois Entités La plupart des banques nationales et étrangères adhérant à l’espace SEPAL Les meilleures alternatives à Bizum pour envoyer de l’argent gratuitement

Bizum ou transfert, quel est le meilleur ?

Compte tenu des caractéristiques de chacune de ces méthodes pour envoyer de l’argent, on peut dire que il est préférable d’utiliser Bizum lorsque nous devons envoyer de petites quantités à des connaissances, des amis ou de la famille.

En échange, si nous devons envoyer une somme d’argent plus élevée ou s’il s’agit d’un paiement récurrent planifié, par exemple le loyer, il est préférable de faire un transfert. Dans les cas où vous n’avez pas à effectuer de paiement immédiat, vous pouvez programmer un virement classique (gratuit dans la plupart des entités) à effectuer périodiquement sans avoir à faire autre chose.