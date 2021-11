Quoi de plus sécurisé : Bizum ou virement ? | La technologie

Aujourd’hui, nous essayons de répondre à une question clé dans le monde des paiements entre particuliers. Bizum et virements, deux modes de paiement valides mais différents dans leur fonctionnement. Quelle est la méthode la plus sûre ?

Nous avons tous envoyé de l’argent pour Bizum. Cette semaine, vous avez sûrement effectué ou reçu un paiement via l’application de votre banque. Et c’est normal, puisque cette méthode est devenue courante dans notre société.

Au fur et à mesure que Bizum gagnait en notoriété et en utilisateurs, les virements électroniques déclinaient en popularité et en adoption, quelque chose de logique puisque personne ne connaît la vingtaine de numéros du compte bancaire de ses amis. Nous ne connaissons même pas les nôtres.

Par conséquent, dès qu’un moyen de paiement a émergé imitant le concept de WhatsApp, il a triomphé comme de la mousse. La question est de savoir si les deux modes de paiement sont également sûrs ?

Payer avec Bizum est sûr, totalement sécurisé, puisque c’est votre banque qui est à l’origine de l’opération. Le problème, c’est que c’est un moyen de paiement très pensé pour la famille et les amis, et moins pour les entreprises.

Pour cette raison, lorsque nous allons sur Wallapop ou d’autres sites Web où ceux qui gèrent les ventes sont des particuliers et non des entreprises réputées, Bizum devient un outil beaucoup plus faible en termes de sécurité.

D’autant plus que réclamer notre argent en cas d’arnaque est bien plus compliqué, au point que si je me trompe dans un paiement avec un produit défectueux, récupérer l’argent est presque impossible.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones portables en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

Pour cette raison, en cas d’achat entre utilisateurs où il n’y a pas de confiance ou de moyen d’obtenir des garanties, il est plus sûr de recourir au virement bancaire, ce qui donne une plus grande marge de temps pour annuler le paiement en cas d’arnaque.

Même ainsi, pour aucun achat où les acheteurs et les vendeurs sont dignes de confiance, les méthodes traditionnelles sont plutôt recommandées. Des services tels que PayPal sont plutôt recommandés, car ils ont été conçus comme des portefeuilles numériques. et en toute sécurité pour payer en ligne.