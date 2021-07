Quoi diffuser ce week-end: Masters of the Universe, Ted Lasso et plus de faits saillants

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour se divertir à chaque fin de semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, nous avons sélectionné les meilleures nouvelles émissions et films à regarder sur les plateformes de streaming australiennes ce week-end, couvrant notamment Netflix, Disney Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Apple TV Plus et Amazon. Première vidéo.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de nouveaux faits saillants, avec des émissions de télévision dignes de frénésie aux côtés de quelques arrivées de films à gros budget – et quelques entrées étranges à gauche, juste pour une certaine variété.

Les grands nouveaux films et émissions de cette entrée incluent les maîtres de l’univers de Netflix: Révélation, les séries Turner et Hooch de Disney, et la série de téléréalité horriblement brillante Sexy Beasts et le retour tant attendu de Ted Lasso. Voici nos choix de streaming pour le week-end du 23 au 25 juillet 2021.

(série télévisée – disponible le 23/07/21)

Par le pouvoir de Grayskull ! He-Man est de retour avec une toute nouvelle série de Kevin Smith (Mallrats, Chasing Amy) et le même studio d’animation derrière Castlevania et Blood of Zeus. Rejoignez He-Man (Chris Wood), Teela (Sarah Michelle Gellar) et le reste du gang des Maîtres de l’Univers alors qu’ils se battent contre l’infâme Skeletor (Mark Hamill) pour le destin d’Eternia !

(série télévisée – disponible le 23/07/21)

Juste à temps pour nous sauver de notre blues du confinement, Ted Lasso est de retour pour sa deuxième saison tant attendue sur Apple TV Plus. Pour ceux qui ne l’ont pas vu, l’émission suit un entraîneur de gril américain qui occupe un poste d’entraîneur d’une équipe de Premier League anglaise – bien qu’il ne connaisse absolument rien au football. Il ne serait pas exagéré de dire que Ted Lasso est l’une des émissions les plus agréables à la télévision, en ce sens qu’elle offre une touche de chaleur au cœur de quiconque la regarde.

(Série télévisée – disponible maintenant)

La dernière série de télé-réalité de Netflix, dans laquelle les candidats tentent de trouver le véritable amour tout en étant fortement déguisés en créatures horribles et en costumes sur le thème des animaux, pourrait finir par être totalement brillante ou un accident de voiture absolu d’un spectacle. Il n’y a qu’une seule façon de le savoir !

(Série télévisée – disponible maintenant)

L’une des émissions les plus méconnues de Netflix, Les films qui nous ont fait jeter un regard humoristique et extrêmement divertissant sur ces films classiques fondateurs des années 80 et 90 sur lesquels beaucoup d’entre nous ont grandi. Cette saison, qui a tout pour faire la meilleure saison à ce jour, mettra en vedette Retour vers le futur, Jurassic Park, Pretty Woman et Forrest Gump.

(Série télévisée – disponible maintenant)

Se déroulant 30 ans après l’original Turner and Hooch, cette nouvelle série originale de Disney Plus voit le détective Scott Turner (Josh Peck, jouant le fils du personnage de Tom Hanks du film) hériter d’un chien de sauvetage de son défunt père qui serait “presque comme le Hooch original est revenu.” Comme prévu, le cabot désordonné bouleverse sa vie au début, mais nous nous attendons à ce que le couple devienne le meilleur ami avant la fin de la première saison de la série.

(Documentaire – disponible maintenant)

Inspiré par feu Evel Knievel, le cascadeur Eddie Braun tente de recréer la cascade que son idole n’a jamais pu accomplir – un saut propulsé par une fusée à travers le gouffre d’un kilomètre de large du Snake River Canyon à Twin Falls, Idaho.

(Série télévisée – disponible maintenant)

Après une excellente première saison, la série policière de la BBC à Amsterdam, Baptiste, revient pour la saison 2 cette semaine sur Binge. Attendez-vous à un tout nouveau mystère dans ce merveilleux spin-off du tout aussi grand spectacle The Missing.

(Série TV – épisode 8 disponible le 23/07/2021)

L’excellente série Apple Original Physical se dirige vers la dernière ligne droite cette semaine, alors que Sheila rend visite à ses parents dans le but de leur obtenir l’argent dont elle a désespérément besoin pour mener la campagne politique de son mari.

(Film – disponible maintenant)

Du producteur Michael Bay vient l’un des films liés à Covid les plus en vue sortis à ce jour dans Songbird, un thriller de science-fiction dystopique qui suit plusieurs personnes qui vivent dans une version exacerbée de la situation actuelle. L’une de ces personnes est un messager à vélo immunitaire (KJ Apa de Riverdale) qui essaie désespérément d’obtenir un bracelet d’immunité pour la famille de sa petite amie avant qu’elle ne soit emmenée dans un camp de quarantaine et laissée à mourir.

