Quoi diffuser sur Netflix, Amazon Prime, HBO Max, etc.

La saison estivale de streaming est officiellement arrivée et avec elle une gamme passionnante d’émissions de télévision et de films sur vos services de streaming préférés. Dans ce guichet unique, nous vous disons quoi diffuser mensuellement sur Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max et d’autres grandes plateformes. Alors sans plus tarder, voici 11 titres en streaming que vous pouvez attraper en juin 2021 lors de votre frénésie.

Que diffuser en juin 2021 ?

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste de ce qu’il faut diffuser sur différents services chaque mois à mesure que de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films arriveront sur les services de diffusion en continu.

La conjuration : le diable m’a fait le faire

Où : HBO Max

Date de sortie : 4 juin

Vera Farmiga et Patrick Wilson reviennent pour incarner Lorraine et Ed Warren dans le troisième film Conjuring. Celui-ci sera exclusif à HBO Max et racontera l’histoire d’un jeune garçon accusé de meurtre. La tournure de l’histoire survient lorsqu’il revendique la possession démoniaque comme sa défense devant le tribunal. Comme il n’y a aucun précédent juridique pour une telle affaire, il appartient maintenant aux deux détectives paranormaux de prouver que le diable est réel et que le garçon est innocent.

Dent sucrée

Où : Netflix

Date de sortie : 4 juin

Vous pourrez enfin diffuser l’émission de conte de fées post-apocalyptique de Netflix en juin. Sweet Tooth raconte l’histoire d’hybrides – des enfants qui sont en partie humains, en partie animaux. Les humains ne savent pas si les hybrides sont le résultat d’un virus ou s’ils en sont la cause. Néanmoins, les créatures sont chassées et indésirables. L’histoire principale tournera autour d’un garçon-cerf hybride abrité nommé Gus (Christian Convery) qui se lie d’amitié de manière inattendue avec un solitaire errant nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure épique à travers l’Amérique à la recherche de réponses sur les origines de Gus et à la rencontre de ses semblables. Le spectacle est basé sur une série de bandes dessinées de DC.

Loki

Où : Disney Plus

Date de sortie : 9 juin

L’une des plus grandes sorties en streaming de Disney Plus, Marvel’s Loki débarque le 9 juin. Un nouvel épisode de l’émission en six parties sortira tous les mercredis sur le service de streaming. La série verra Tom Hiddleston reprendre son rôle de dieu du mal. Après les événements d’Avengers : Endgame, Loki a des ennuis avec la Time Variance Authority, alias TVA, pour avoir créé une nouvelle chronologie. Il est maintenant chargé de rétablir l’ordre dans le monde, faute de quoi il pourrait être effacé de l’existence.

Éveillé

Où : Netflix

Date de sortie : 9 juin

Ce long métrage Netflix pourrait plaire à beaucoup de nos lecteurs. Dans Awake, Jill (Gina Rodriguez), une ex-soldat au passé troublé, voit le monde autour d’elle s’effondrer lorsqu’un mystérieux événement mondial anéantit tous les appareils électroniques et prive l’humanité de sa capacité à dormir. La clé pour résoudre cette crise d’insomnie pourrait être la jeune fille de Jill.

Lupin

Où : Netflix

Date de sortie : 11 juin

Le gentleman voleur est de retour pour une autre série de tromperies dans la deuxième partie de la populaire série télévisée française de Netflix. Si vous n’avez pas vu la première partie, ce serait le bon moment pour rattraper votre retard sur les cinq épisodes. Pour ceux d’entre vous qui ont assisté à l’émission, le nouvel opus verra Assane Diop atterrir lui-même dans un cornichon. Son fils a été kidnappé et il cherche à se venger d’Hubert Pellegrini. Quel est son nouveau plan ? Votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

Dans les hauteurs

Où : HBO Max

Date de sortie : 11 juin

Basé sur la pièce musicale de Lin-Manuel Miranda, cet événement cinématographique, où les rues sont faites de musique et où les petits rêves deviennent grands. “In the Heights” fusionne la musique et les paroles de Miranda avec la narration du réalisateur Jon M. Chu pour capturer Washington Heights, un monde tout à fait à sa place, mais universel dans son expérience. Le spectacle original a été nominé pour treize Tony Awards et en a remporté quatre, dont celui de la meilleure comédie musicale. Nous espérons que le film sera autant un régal pour les yeux que la pièce.

Flack saison 2

Où : Amazon Prime Video

Date de sortie : 11 juin

Les spin Doctors sont de retour avec un tout nouvel ensemble de clients qui ont besoin de compétences en relations publiques exceptionnelles et parfois criminelles à gérer. Anna Paquin reprendra son rôle de Robyn, la responsable des relations publiques des célébrités pour les riches et les célébrités. Si vous n’avez pas vu la première saison de l’émission jusqu’à présent, vous pouvez diffuser les six épisodes sur Amazon Prime Video.

Paternité

Où : Netflix

Date de sortie : 18 juin

Ce nouveau film Netflix sera de tout cœur – émotionnellement parlant, et il met également en vedette Kevin Hart en tant que père célibataire élevant une petite fille. Le film arrive juste à temps pour le week-end de la fête des pères en juin et est basé sur les mémoires de l’auteur Matt Logelin “Two Kisses for Maddy”.

Physique

Où : Apple TV Plus

Date de sortie : 18 juin

La tendance des émissions de télévision modernes romançant les années 80 a commencé avec Stranger Things de Netflix, mais de nombreux services de streaming ont pris le train de la nostalgie peu de temps après. Ce titre est la chance d’Apple TV Plus de revenir dans le passé. La comédie dramatique à venir présente Rose Byrne en tant que mère au foyer devenue ambitieuse instructrice d’aérobic. C’est l’ambiance des années 80 qui bat son plein, alors préparez-vous pour des maillots de bain sur des leggings et beaucoup d’énergie.

La route de glace

Où : Netflix

Date de sortie : 25 juin

Ce prochain film Netflix a Liam Neeson dans le rôle d’un conducteur de route de glace à grande plate-forme dans le nord du Canada froid. Après l’effondrement d’une mine de diamants isolée, Neeson doit mener une mission de sauvetage impossible au-dessus d’un océan gelé pour sauver les mineurs piégés. Aux prises avec le dégel des eaux et une énorme tempête, ils découvrent bientôt que la véritable menace est celle qu’ils n’ont jamais vue venir.

Faux positif

Où : Hulu

Date de sortie : 25 juin

Cette comédie d’horreur à venir de Hulu met en vedette Ilana Glazer, Justin Theroux, Sophia Bush, Josh Hamilton et Pierce Brosnan. Le film est censé être une version moderne de Rosemary’s Baby. Après plusieurs tentatives et échecs pour tomber enceinte, un jeune couple trouve enfin le docteur en fertilité de ses rêves. Mais le médecin n’est pas ce qu’il paraît et quelque chose de sinistre se cache derrière son charme étincelant.

