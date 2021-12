Quoi écrire dans une carte de mariage : citations, poèmes romantiques et blagues

Vous avez un mariage à venir ? Voici comment faire passer le message parfait dans votre carte. (Photo : .)

Dans un monde de plus en plus cynique, les mariages sont toujours l’occasion d’embrasser sans vergogne la romance, l’amour et l’affection.

Et pas seulement entre l’heureux couple eux-mêmes. C’est le moment pour vous tous de célébrer une occasion heureuse, de vous habiller à la perfection et de dire aux gens ce que vous pensez d’eux.

Écrire le message de mariage parfait est un moyen de communiquer vos espoirs pour que quelqu’un soit heureux pour toujours ainsi que de partager ce qu’il signifie pour vous, en tant que couple.

Si vous en avez un à venir, voici comment rédiger le message de mariage parfait pour les fiancés.

Quoi écrire dans une carte de mariage

Le jour de votre mariage peut aller et venir, mais que votre amour grandisse à jamais. Félicitations au couple parfait!

Que votre mariage soit rempli de tous les bons ingrédients : un tas d’amour, une pincée d’humour, une touche de romance et une cuillerée de compréhension. Que ta joie dure pour toujours. Toutes nos félicitations!

L’amour est toujours une raison de célébrer (Photo: .)

À travers les tempêtes de la vie, que votre amour les uns pour les autres soit constant et fort. Je vous souhaite joie et bonheur le jour de votre mariage. Toutes nos félicitations!

Félicitations pour vous être retrouvés ! Votre plus grande aventure vient de commencer.

Toutes mes félicitations au meilleur couple que je connaisse !

Je vous souhaite à tous les deux un avenir plein d’amour, de rires et d’excitation.

Vous êtes parfaits tous les deux et j’ai hâte de passer plus de temps avec vous en couple.

Je suis si heureux que vous ayez trouvé une autre moitié aussi incroyable! Que vos vies ensemble soient remplies de moments précieux.

Merci de m’avoir invité à partager avec vous cette occasion extraordinaire. Ce n’est que le début et j’espère que votre amour l’un pour l’autre grandira chaque jour qui passe.

Un immense bravo à vous deux. C’est là que le bonheur pour toujours commence.

Dites-leur que vous les aimez avec le message de carte de mariage parfait (Photo : .)

Messages drôles de carte de mariage

Je vais vous dire le secret d’un mariage heureux. Cela reste… un secret pour tous ! Je vous souhaite le meilleur des temps à venir.

Le mariage est si beau. Vous avez enfin trouvé cette personne que vous pouvez ennuyer tout au long de votre vie.

Restez amoureux, restez marié, gardez espoir, surtout restez ensemble – le divorce coûte trop cher.

Pourquoi les personnes mariées vivent-elles plus longtemps que les célibataires ? Parce que les personnes mariées font un effort particulier pour vivre plus longtemps que leur partenaire – juste pour avoir le dernier mot. Je vous souhaite une longue et heureuse vie à tous les deux.

Poèmes et citations sur l’amour pour une carte de mariage

‘Il n’y a qu’un seul bonheur dans cette vie, aimer et être aimé’ – George Sand

Les mariages ont été touchés par la pandémie de Covid, alors attendez-vous à ce que de nombreux couples heureux se précipitent dans l’allée à mesure que les restrictions s’assouplissent (Photo: .)

« Être profondément aimé par quelqu’un vous donne de la force, tandis qu’aimer quelqu’un profondément vous donne du courage » – Lao Tseu

‘Nous sommes plus vivants quand nous sommes amoureux‘ – John Updike

« Vous n’épousez pas quelqu’un avec qui vous pouvez vivre, vous épousez quelqu’un sans qui vous ne pouvez pas vivre » – Inconnu



