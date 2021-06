14/06/2021 à 18:36 CEST

Cristiano Ronaldo s’est exprimé en avant-première de la première du Portugal à l’Eurocup. Les Portugais, actuels champions de la compétition, affronteront la Hongrie mardi prochain dans le premier match du soi-disant “groupe de la mort”. Cristiano a revu ce que signifie être ici pour la cinquième fois et son avenir une fois l’euro passé.

Sa carrière dans le monde du football a été spectaculaire et, lorsqu’il se concentre sur le fait de continuer à marquer des buts en tant que meilleur buteur de l’équipe portugaise, il a expliqué que son succès est dû à sa capacité d’adaptation : “Les joueurs qui durent le plus longtemps dans le football sont ceux qui savent le mieux s’adapter à la situation actuelle. J’ai évolué de 18 à 36 ans. Je me suis bien adapté au fil des années.”

A l’heure où l’on spécule sur son départ de la Juventus après une année difficile, Cristiano a laissé quelques déclarations qui augmentent l’incertitude : “J’ai joué au plus haut niveau pendant dix-huit ans, ça ne me chatouille même pas. Quoi qu’il arrive, ce sera pour le mieux. Que je continue (à la Juve) ou que je pars, ce n’est pas le plus important pour le moment. Je suis concentré sur ma sélection, car une compétition de cette ampleur ne se joue pas tous les jours. C’est ma cinquième Coupe d’Europe, mais dans ma tête c’est comme si c’était ma première.”

Eurocoupe

Comme nous l’avons commenté, ils viennent défendre leur trône : “Nous sommes une équipe plus jeune qu’en 2016. Seule la concurrence dira si nous sommes meilleurs ou pires qu’en 2016. Sur le plan personnel, je ne suis pas le même joueur qu’il y a dix ans.»

Confiance à répéter

Il est convaincu que lui et ses collègues répondront aux exigences de la nomination : “S’ils me disent que demain on va perdre, mais qu’on gagne l’Eurocup, je le signe. L’équipe est préparée physiquement et mentalement et je sais que nous allons faire un bon tournoi.”

Le rival

Comme l’a fait Robert Martínez, Cristiano souligne également le soutien de ses fans pour compliquer le match : “La Hongrie est une équipe puissante et ils joueront devant leur public. Celui qui veut gagner cette compétition doit être préparé à toutes ces circonstances. Nous sommes prêts pour ce match et pour tout le monde.”